 Kendinizi bilmeden harekete geçmeyin.

Dün twitter de dolanırken bir video ’ya denk geldim.
Bill Gates,24 yıl önce katıldığı bir televizyon programında internetin insanlara neler sunabileceğine dair öngörülerde bulunmuş. Tabi sosyal medya bunu Bill Gates “kehanetleri” diye yayınlamış. Düşünsenize öngörülüsünüz, bilimsel araştırmalar yapıyorsunuz, koskoca bir şirket kurmuşsunuz, insanların hayatına yön veriyor ve adeta hayatlarını değiştiriyorsunuz. Zekânız, bilgi birikiminiz 24 yıl sonrayı bile öngörebiliyor ama bu yüzyılda bu videonun adını yazarken “Bill Gates Kehanetleri” yazıyorsunuz. Bunu Bill Gates’ yapan kader bana neler yapmaz diye tabi içimden geçirmedim değil. Yani anlayacağınız biz gökyüzü transitlerini geçmişte yaşanan olay anı haritalarına göre kendi zekâ ölçümüz düzeyinde öngörmeye çalışıyoruz. Aklımızın ermediği ya da öngöremediğimiz şeylere kehanet deyip işin içinden çıkmak elbet kolay ama 2020 yılına gireceğimiz şu süreçte yaşanabilecekleri artık az çok tahmin ediyor olmak gereklidir.
Sizlerde artık kendi hayatınız üzerinde söz sahibi olmalısınız. Bakın 2019 yılında neler olacak diye soruyordunuz? Koskoca bir yıl gitti ve bitti. Şimdi 2020 yılı…
İnanılmaz bir derecede her şeyi tüketiyoruz.2019 yılında ne ürettik?
Neler yaptık?
Mars-Plüton açısı bu hafta sizleri çileden çıkartabilir. Bunu dünde yazdım. Bu yüzden garip kaotik işlerin içine girmeyin. Sakin olun. Üretici olun. Mutlu olduğunuz insanlarla ve kişilerle zaman geçirin. Bir çay için, bir kahve ısmarlayın. Sokakta bir çocuğun başını okşayın. Kimse sizi görmeden sokaktan birine yemek ısmarlayın. Sağınıza solunuza bakın. Girdiğiniz restoranda ya da cafe de kimin ne üzüntüsü var ne acısı var yüzünü inceleyin. İncelerken dik dik bakmayın. Malum yanlış anlaşılmayın :) İçinizden güzel güzel gözlemleyin. Bir öğrencinin hesabını ödeyin. Birine dokunun. Sadece sizi sevdiğine inandığınız bir dostunuzla zaman geçirin. Hayattan ve yaşamdan korkmayın. Birinizin üzerinize kalma ya da iyiliğinizin suistimal edilme duygusundan kaçarak yaşamayın.
Satürn 10 Mart 2020 yılında Kova burcuna doğru geçiş yapacak ve dijital bir yaşamın içine bizleri çekecek.
Bir teknoloji gerçek anlamda inanları çekecek kadar cool ise onu öldürmek çok zordur.
Bizlerde bizi gerçek anlamda çekecek büyük bir teknoloji ağına doğru ilerliyoruz. Sizlere önerim teknolojik anlamda kendinizi eğitmeli ve yaptığınız işle ilgili tüm yönünüzü teknolojik bir noktaya taşımanızdır. Para kazanmak ve yeni dijital çağ içinde seçilen biri olmak için gerekli eğitimleri yaparak kendinize yatırım yapmanız gereken bir dönemdesiniz. Ne yapıyorsanız teknoloji anlamında mutlaka bir sertifika veya bir eğitim sertifikası sahibi olmaya çalışın. Bunları ilerleyen zamanlarda konuşacağız.
9 Kasım Cumartesi Tüyap KİTAP FUARINDAYIZ!
Veee geldi çattı 2020 yılı…
Sizler için uzun uğraşlarla bir 2020 yılı ajandası hazırladık.
“AstroŞifa Ajandası 2020” adında bir çocuk doğdu. Doğum tarihi 9 Kasım 2019 oldu.
Kendisi Akrep burcu :)
Bu projede birlikte çalıştığım çok sevdiğim değerli Terazi burcu Doktor Ender Saraç ile bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu ajanda içinde beden ve ruhunuzun ahenkli bir şekilde doğru bağlantı kurması için önerilerimizi sunduk. Ben bir Astrolog olarak olay ve durum tespiti yaptım. Tabi ki bu tespite bir doktor önerisi yakışırdı. Bende Türkiye’deki en iyi doktorlardan olan sayın hocamdan bu hususta fikirler aldım.
Aynı zamanda Ender hocanın bir ayrıcalığı varsa kendisi bir astrolog.
Bunun eğitimlerini almış biri olarak astrolojiyi kendi özel yaşantısında sevdikleri için kullanmayı tercih etmiş. Mesleğinde ve kendi hayatında çok katkısını görmüş biridir.
Bu çalışma benim için çok keyifli bir yolculuktu. Kimse kimsenin karşısına sebepsiz çıkmıyordu.
2020 yılı mucizelerle dolu bir yıl olacak. Âmâ bizlerin bu mucizelere kendini hazırlaması ve bunları çok gerçek karşılaması gerekmektedir. Bizde sizler için 366 günü tek tek gökyüzü hareketlerine göre yazdık ve o gün neler yaparsanız hem ruh hem beden arasındaki dengeyi yakalarsınız bunları tespit ettik. Sizlere de bu ajanda da o gün yaşadıklarınızı yazacak yerler açtık. Çünkü oraya her gün alacağınız notlar çok önemlidir.
Dün yediğimiz yemeği unutmak marifetmiş gibi yaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla yaşamı hiç unutmadan yaşamayı seçmiyoruz. Her anımız kıymetli ve değerli aslında. Bu 2020 ajandasında sizlerle birlikte her gün sohbet ederek ilerleyeceğiz. Bazen gökyüzüne göre filmler, kitaplar, müzikler ve gezilecek ve gidilecek yerler de önerdim.
Bir de şayet ola ki bizi imza gününde yakalarsanız size sürprizlerimiz var. Doğum haritanıza göre 2020 yılı dileğimizi ajandanıza kaşeliyoruz. İstanbul’da olmayanlar üzülmesin. Her yere gelmeye çalışacağız. İmza günlerini köşeden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız.
Bizlerle sohbet etmek isterseniz biz sizlerle tanışmaya can atarız…
2020 yılı hepimiz için çok güzel olması umuduyla…
Cumartesi görüşmek dileğiyle…
Mutlu günler dilerim.
Kendinizi bilmeden harekete geçmeyin.
Dün twitter de dolanırken bir video ’ya denk geldim.
Bill Gates,24 yıl önce katıldığı bir televizyon programında internetin insanlara neler sunabileceğine dair öngörülerde bulunmuş. Tabi sosyal medya bunu Bill Gates “kehanetleri” diye yayınlamış. Düşünsenize öngörülüsünüz, bilimsel araştırmalar yapıyorsunuz, koskoca bir şirket kurmuşsunuz, insanların hayatına yön veriyor ve adeta hayatlarını değiştiriyorsunuz. Zekânız, bilgi birikiminiz 24 yıl sonrayı bile öngörebiliyor ama bu yüzyılda bu videonun adını yazarken “Bill Gates Kehanetleri” yazıyorsunuz. Bunu Bill Gates’ yapan kader bana neler yapmaz diye tabi içimden geçirmedim değil. Yani anlayacağınız biz gökyüzü transitlerini geçmişte yaşanan olay anı haritalarına göre kendi zekâ ölçümüz düzeyinde öngörmeye çalışıyoruz. Aklımızın ermediği ya da öngöremediğimiz şeylere kehanet deyip işin içinden çıkmak elbet kolay ama 2020 yılına gireceğimiz şu süreçte yaşanabilecekleri artık az çok tahmin ediyor olmak gereklidir.
Sizlerde artık kendi hayatınız üzerinde söz sahibi olmalısınız. Bakın 2019 yılında neler olacak diye soruyordunuz? Koskoca bir yıl gitti ve bitti. Şimdi 2020 yılı…
İnanılmaz bir derecede her şeyi tüketiyoruz.2019 yılında ne ürettik?
Neler yaptık?
Mars-Plüton açısı bu hafta sizleri çileden çıkartabilir. Bunu dünde yazdım. Bu yüzden garip kaotik işlerin içine girmeyin. Sakin olun. Üretici olun. Mutlu olduğunuz insanlarla ve kişilerle zaman geçirin. Bir çay için, bir kahve ısmarlayın. Sokakta bir çocuğun başını okşayın. Kimse sizi görmeden sokaktan birine yemek ısmarlayın. Sağınıza solunuza bakın. Girdiğiniz restoranda ya da cafe de kimin ne üzüntüsü var ne acısı var yüzünü inceleyin. İncelerken dik dik bakmayın. Malum yanlış anlaşılmayın :) İçinizden güzel güzel gözlemleyin. Bir öğrencinin hesabını ödeyin. Birine dokunun. Sadece sizi sevdiğine inandığınız bir dostunuzla zaman geçirin. Hayattan ve yaşamdan korkmayın. Birinizin üzerinize kalma ya da iyiliğinizin suistimal edilme duygusundan kaçarak yaşamayın.
Satürn 10 Mart 2020 yılında Kova burcuna doğru geçiş yapacak ve dijital bir yaşamın içine bizleri çekecek.
Bir teknoloji gerçek anlamda inanları çekecek kadar cool ise onu öldürmek çok zordur.
Bizlerde bizi gerçek anlamda çekecek büyük bir teknoloji ağına doğru ilerliyoruz. Sizlere önerim teknolojik anlamda kendinizi eğitmeli ve yaptığınız işle ilgili tüm yönünüzü teknolojik bir noktaya taşımanızdır. Para kazanmak ve yeni dijital çağ içinde seçilen biri olmak için gerekli eğitimleri yaparak kendinize yatırım yapmanız gereken bir dönemdesiniz. Ne yapıyorsanız teknoloji anlamında mutlaka bir sertifika veya bir eğitim sertifikası sahibi olmaya çalışın. Bunları ilerleyen zamanlarda konuşacağız.
9 Kasım Cumartesi Tüyap KİTAP FUARINDAYIZ!
Veee geldi çattı 2020 yılı…
Sizler için uzun uğraşlarla bir 2020 yılı ajandası hazırladık.
“AstroŞifa Ajandası 2020” adında bir çocuk doğdu. Doğum tarihi 9 Kasım 2019 oldu.
Kendisi Akrep burcu :)
Bu projede birlikte çalıştığım çok sevdiğim değerli Terazi burcu Doktor Ender Saraç ile bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu ajanda içinde beden ve ruhunuzun ahenkli bir şekilde doğru bağlantı kurması için önerilerimizi sunduk. Ben bir Astrolog olarak olay ve durum tespiti yaptım. Tabi ki bu tespite bir doktor önerisi yakışırdı. Bende Türkiye’deki en iyi doktorlardan olan sayın hocamdan bu hususta fikirler aldım.
Aynı zamanda Ender hocanın bir ayrıcalığı varsa kendisi bir astrolog.
Bunun eğitimlerini almış biri olarak astrolojiyi kendi özel yaşantısında sevdikleri için kullanmayı tercih etmiş. Mesleğinde ve kendi hayatında çok katkısını görmüş biridir.
Bu çalışma benim için çok keyifli bir yolculuktu. Kimse kimsenin karşısına sebepsiz çıkmıyordu.
2020 yılı mucizelerle dolu bir yıl olacak. Âmâ bizlerin bu mucizelere kendini hazırlaması ve bunları çok gerçek karşılaması gerekmektedir. Bizde sizler için 366 günü tek tek gökyüzü hareketlerine göre yazdık ve o gün neler yaparsanız hem ruh hem beden arasındaki dengeyi yakalarsınız bunları tespit ettik. Sizlere de bu ajanda da o gün yaşadıklarınızı yazacak yerler açtık. Çünkü oraya her gün alacağınız notlar çok önemlidir.
Dün yediğimiz yemeği unutmak marifetmiş gibi yaşıyoruz. Gördüğüm kadarıyla yaşamı hiç unutmadan yaşamayı seçmiyoruz. Her anımız kıymetli ve değerli aslında. Bu 2020 ajandasında sizlerle birlikte her gün sohbet ederek ilerleyeceğiz. Bazen gökyüzüne göre filmler, kitaplar, müzikler ve gezilecek ve gidilecek yerler de önerdim.
Bir de şayet ola ki bizi imza gününde yakalarsanız size sürprizlerimiz var. Doğum haritanıza göre 2020 yılı dileğimizi ajandanıza kaşeliyoruz. İstanbul’da olmayanlar üzülmesin. Her yere gelmeye çalışacağız. İmza günlerini köşeden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız.
Bizlerle sohbet etmek isterseniz biz sizlerle tanışmaya can atarız…
2020 yılı hepimiz için çok güzel olması umuduyla…
Cumartesi görüşmek dileğiyle…
Mutlu günler dilerim.