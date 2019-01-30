Kendinizden başka kimseyi değiştiremeyeceğinizi zor da olsa öğrenmelisiniz.

Yepyeni bir günden daha merhaba…
Yaşam pamuk ipliğine bağlı bir şekilde ilerliyor ve biz bunun bilincinden çok uzaklarda mütevazi olmayan beklentilerimizle kendimizi hırpalıyor duruyoruz.
Bazı insanları ne yapsanız da değiştiremiyorsunuz. Bir şeyden korkuyorsa korkuyordur. Bu asla değişmiyor. Onun uzanıp tüm korkularını yok etme isteğiniz olsa da buna o izin vermiyor. Çünkü o korkuyla yaşamak ona iyi geliyor. Ama iyi geldiğini düşünüyor. Sorarsanız şikâyet ediyor ama değişemiyor. Bu yüzden kimsenin korkularını düzeltmek için uğraşmayın. Kendi korkularınızın üzerinde ilerleyin. Herkes kendinin kahramanıdır.
Merkür Güneşin Kalbinde!
Akıllıca işlerin peşine düşün!
Ay yay burcunda ilerliyor. Bugün çok istediğiniz şeyler için dua edin ve tüm kalbinizle bunun için ilk girişim de bulunun. Sabrın önemli bir ilaç olduğunu unutmadan ilerleyin ve sabrınızı doğru yerde ve doğru zamanda gerektiği kadar kullanırsanız tüm güzelliklerin yanınızda yer alacağını hatırlayın. Kendinizi toparlayın ve neşelenin, güzel bir günün içindesiniz.
Edinburgh Üniversitesi Psikoloji Fakültesi, Psikoloji ve Dil Bilimi bölümünden Dr. Alexander Weiss, mutluluğu kovalamanın insanların isteklerinin temelini oluşturduğunu söylüyor ve şöyle diyor:
“Mutluluk önemli ölçüde dış etkenlerce belirlense de mutluluğun kalıtsal parçaları tamamıyla kişiliğin genetik mimarisiyle şekillenir.”
Mutlulukla ilgili bilimsel çalışmalar hem toplumun hem endüstrinin mutluluk konusunda bilgilenme talebiyle gelişiyor. Uygulamalı Pozitif Psikoloji Merkezi, kişisel memnuniyete hükmetme teknikleri geliştirmeyle ilgili ilerlemeler kaydediyor.
Bu merkezden Dr. Alex Linsey şunları söylüyor:
“Her ne kadar diğer çalışmalar genetik savları desteklese de doğanın mutlulukla ilgili değişmez kurallarının olduğunun düşünülmesi yanlış. Belirli bir noktadan ziyade, insanların mutlulukları belirli seviyeler arasında seyreder. Yani mutluluk bir noktaya endeksli değildir, olası farklı düzeylerde yaşayabiliriz mutluluğu. Bu düzeylere ulaşmak için kanıtlanmış bazı teknikler mevcuttur. Olumlu yönlerinizi belirleyip bunları geliştirmeye çalışmak ve her gün farklı şekillerde hayatımıza katmak, yaşamımızda o gün için bizi memnun eden üç şeyi not edebileceğimiz bir günlük tutmak mutluluk düzeyimizi artıracak basit tekniklerden birkaçıdır.”
Ahmet Hamdi Tanpınar der ki:
“İnsan ruhunun en az sabır gösterdiği şey mutluluktur.”
Şöyle bir düşünelim; acıyı uzun süre taşırız omuzlarımızda, nefreti, kini yıllarca saklarız zihnimizde, sabrederiz yoksulluğa, sabrederiz haksızlığa, sevgisizliğe ya da amansız saldırılara… Suratımızı asıp otururuz saatlerce, duyguları yaşarız yıllarca ama
Ya mutluluk?
Ona sabrımız yoktur; gelir geçer ömür misali bir an, ansızın…
Mutluluğu nerede mi bulacağız?
Bulamıyorsanız gözünüzün önünde demektir. Bir şeyi saklamak istiyorsanız en görülen yere koyun derler; çünkü insanların en az baktığı yer, gözlerinin önündeki şeylerdir.
Mutlu günler dilerim…
Kendinizden başka kimseyi değiştiremeyeceğinizi zor da olsa öğrenmelisiniz.
Yepyeni bir günden daha merhaba…
Yaşam pamuk ipliğine bağlı bir şekilde ilerliyor ve biz bunun bilincinden çok uzaklarda mütevazi olmayan beklentilerimizle kendimizi hırpalıyor duruyoruz.
Bazı insanları ne yapsanız da değiştiremiyorsunuz. Bir şeyden korkuyorsa korkuyordur. Bu asla değişmiyor. Onun uzanıp tüm korkularını yok etme isteğiniz olsa da buna o izin vermiyor. Çünkü o korkuyla yaşamak ona iyi geliyor. Ama iyi geldiğini düşünüyor. Sorarsanız şikâyet ediyor ama değişemiyor. Bu yüzden kimsenin korkularını düzeltmek için uğraşmayın. Kendi korkularınızın üzerinde ilerleyin. Herkes kendinin kahramanıdır.
Merkür Güneşin Kalbinde!
Akıllıca işlerin peşine düşün!
Ay yay burcunda ilerliyor. Bugün çok istediğiniz şeyler için dua edin ve tüm kalbinizle bunun için ilk girişim de bulunun. Sabrın önemli bir ilaç olduğunu unutmadan ilerleyin ve sabrınızı doğru yerde ve doğru zamanda gerektiği kadar kullanırsanız tüm güzelliklerin yanınızda yer alacağını hatırlayın. Kendinizi toparlayın ve neşelenin, güzel bir günün içindesiniz.
Edinburgh Üniversitesi Psikoloji Fakültesi, Psikoloji ve Dil Bilimi bölümünden Dr. Alexander Weiss, mutluluğu kovalamanın insanların isteklerinin temelini oluşturduğunu söylüyor ve şöyle diyor:
“Mutluluk önemli ölçüde dış etkenlerce belirlense de mutluluğun kalıtsal parçaları tamamıyla kişiliğin genetik mimarisiyle şekillenir.”
Mutlulukla ilgili bilimsel çalışmalar hem toplumun hem endüstrinin mutluluk konusunda bilgilenme talebiyle gelişiyor. Uygulamalı Pozitif Psikoloji Merkezi, kişisel memnuniyete hükmetme teknikleri geliştirmeyle ilgili ilerlemeler kaydediyor.
Bu merkezden Dr. Alex Linsey şunları söylüyor:
“Her ne kadar diğer çalışmalar genetik savları desteklese de doğanın mutlulukla ilgili değişmez kurallarının olduğunun düşünülmesi yanlış. Belirli bir noktadan ziyade, insanların mutlulukları belirli seviyeler arasında seyreder. Yani mutluluk bir noktaya endeksli değildir, olası farklı düzeylerde yaşayabiliriz mutluluğu. Bu düzeylere ulaşmak için kanıtlanmış bazı teknikler mevcuttur. Olumlu yönlerinizi belirleyip bunları geliştirmeye çalışmak ve her gün farklı şekillerde hayatımıza katmak, yaşamımızda o gün için bizi memnun eden üç şeyi not edebileceğimiz bir günlük tutmak mutluluk düzeyimizi artıracak basit tekniklerden birkaçıdır.”
Ahmet Hamdi Tanpınar der ki:
“İnsan ruhunun en az sabır gösterdiği şey mutluluktur.”
Şöyle bir düşünelim; acıyı uzun süre taşırız omuzlarımızda, nefreti, kini yıllarca saklarız zihnimizde, sabrederiz yoksulluğa, sabrederiz haksızlığa, sevgisizliğe ya da amansız saldırılara… Suratımızı asıp otururuz saatlerce, duyguları yaşarız yıllarca ama
Ya mutluluk?
Ona sabrımız yoktur; gelir geçer ömür misali bir an, ansızın…
Mutluluğu nerede mi bulacağız?
Bulamıyorsanız gözünüzün önünde demektir. Bir şeyi saklamak istiyorsanız en görülen yere koyun derler; çünkü insanların en az baktığı yer, gözlerinin önündeki şeylerdir.
Mutlu günler dilerim…