Kendi yazılımını güncellemelisin…

Günaydın yepyeni bir günden hepinize.
Dün şunu düşündüm. Eğer öğrenmem ya da bilmem gereken bir şey olmasaydı bence tesadüfü içinde barındırmayan hayat, şu an bu yazıyı yazmama sebep olabilir miydi?
Tesadüf diye bir şey olmadığı öyle belliydi ki…
Düşünün.
Geçenlerde bir yerde şöyle bir şey okudum:
“Hayat bir okul, bunlar da okulun dersleri.
Bu okulun kurucusu Allah,
İşleteni yasalar, kurallarını koyan da vicdanlarımızdır.”
Alınmayan ders her zaman alınmaya mecbur kalmıyor mu?
Bu yaşam okulundaki derslerden bütünleme ile geçmek olmaz; geçene kadar dersi işlemek şart değil mi?
Bu hayat okulunda herkes önce sadece kendinden sorumludur. Kendi sorumluluklarını yerine getiremeyen bir insan başka bir insanın sorumluluğunu alabilir mi?
İşte en büyük zorluğumuz aslında kendi sorumluluklarımızı unutup hayatımıza başka sorumlulukları dahil etmek mi?
Gökyüzü bugün yine kendi kendini sıkıştıran bir havada…
Ay balık burcundan öğleden sonra Ay koç burcuna geçiş yapacak. Olmadık konular ve zorluklar yine yaka silkelemeye götürebilir. Öğleden sonra daha saldırgan ve hesap soran bir hava içinde olmamız pek mümkün. Sanki Dünya’yı kurtarmaya gidiyoruz ama kimseye de haber vermiyoruz gibi…
Paranın ya da sentetik başarının mutluluğa katkısı nedir?
Sentetik başarı: Kendini gerçekleştirmediğimiz başarıdır. Olması gerekir ve siz yaparsınız.
Organik başarı nedir?
Doğum haritanı gerçekleştirmendir.
Eyvah, doğum haritası yine karşımıza çıktı.
Ne diyor bu kadın yine…
İçinizden der gibisiniz…
Yaptığım tek şey, size kendinize soru sordurtmak. Gökyüzünü size izah etmeye çalışıyorum.
Sadece mutlu olmak için başarılı olmak bir işe yaramıyor diyor gökyüzü…
Varoluşunuzu gerçekleştirmek için ne yapıyorsunuz...?
Siz bugün alışkanlıklarınızı sorgulayın. Kötü alışkanlıklar kendiliğinden gelişirken iyi alışkanlıklar için hep gayret göstermemiz gerekir. Bunu anımsayın.
Bedensel ataleti yenmeniz gerekiyor.
Geçenlerde Ender Hoca ile konuşurken şöyle dedi: Kolesterol ve demir eksikliği insanı hayattan bıkkın yapabiliyor. Beynimizin yorgun olması susuz kalmamızla ilişkili olabiliyor. Satürn-Plüton kavuşumu dönemlerinde mutlaka uzun yürüyüşlerin ve kemikleri çalıştırmanın insanı daha az depresif yaptığını gördüm. Satürn bizden çevik olmamızı bekliyor. Biz bunların daha fazlasını AstroŞifa 2020 Ajandamızda yazdık.
Gördüğünüz üzere gökyüzünü dinlerseniz size ne demek istediğini aslında söylüyor.
Depremlerin bu kadar sık olması aslında dayanıksız olan şeyleri tespit etmesi ile ilgili.
Korkmak çözüm değil.
Herkes kendi evinin kontrollerini gereken yerlere yaptırmaya başlasın…
Hayatınızdaki kuralları ve ilkeleri belirleyin…
Babam 1999 depreminden sonra eve çelik kafes yaptırmıştı.
Çok saçma bulmuştum.
Şimdi anlıyorum…
Sonuçta o bir akrep burcu :)
Mutlu günler dilerim…
Kendi yazılımını güncellemelisin…
Günaydın yepyeni bir günden hepinize.
Dün şunu düşündüm. Eğer öğrenmem ya da bilmem gereken bir şey olmasaydı bence tesadüfü içinde barındırmayan hayat, şu an bu yazıyı yazmama sebep olabilir miydi?
Tesadüf diye bir şey olmadığı öyle belliydi ki…
Düşünün.
Geçenlerde bir yerde şöyle bir şey okudum:
“Hayat bir okul, bunlar da okulun dersleri.
Bu okulun kurucusu Allah,
İşleteni yasalar, kurallarını koyan da vicdanlarımızdır.”
Alınmayan ders her zaman alınmaya mecbur kalmıyor mu?
Bu yaşam okulundaki derslerden bütünleme ile geçmek olmaz; geçene kadar dersi işlemek şart değil mi?
Bu hayat okulunda herkes önce sadece kendinden sorumludur. Kendi sorumluluklarını yerine getiremeyen bir insan başka bir insanın sorumluluğunu alabilir mi?
İşte en büyük zorluğumuz aslında kendi sorumluluklarımızı unutup hayatımıza başka sorumlulukları dahil etmek mi?
Gökyüzü bugün yine kendi kendini sıkıştıran bir havada…
Ay balık burcundan öğleden sonra Ay koç burcuna geçiş yapacak. Olmadık konular ve zorluklar yine yaka silkelemeye götürebilir. Öğleden sonra daha saldırgan ve hesap soran bir hava içinde olmamız pek mümkün. Sanki Dünya’yı kurtarmaya gidiyoruz ama kimseye de haber vermiyoruz gibi…
Paranın ya da sentetik başarının mutluluğa katkısı nedir?
Sentetik başarı: Kendini gerçekleştirmediğimiz başarıdır. Olması gerekir ve siz yaparsınız.
Organik başarı nedir?
Doğum haritanı gerçekleştirmendir.
Eyvah, doğum haritası yine karşımıza çıktı.
Ne diyor bu kadın yine…
İçinizden der gibisiniz…
Yaptığım tek şey, size kendinize soru sordurtmak. Gökyüzünü size izah etmeye çalışıyorum.
Sadece mutlu olmak için başarılı olmak bir işe yaramıyor diyor gökyüzü…
Varoluşunuzu gerçekleştirmek için ne yapıyorsunuz...?
Siz bugün alışkanlıklarınızı sorgulayın. Kötü alışkanlıklar kendiliğinden gelişirken iyi alışkanlıklar için hep gayret göstermemiz gerekir. Bunu anımsayın.
Bedensel ataleti yenmeniz gerekiyor.
Geçenlerde Ender Hoca ile konuşurken şöyle dedi: Kolesterol ve demir eksikliği insanı hayattan bıkkın yapabiliyor. Beynimizin yorgun olması susuz kalmamızla ilişkili olabiliyor. Satürn-Plüton kavuşumu dönemlerinde mutlaka uzun yürüyüşlerin ve kemikleri çalıştırmanın insanı daha az depresif yaptığını gördüm. Satürn bizden çevik olmamızı bekliyor. Biz bunların daha fazlasını AstroŞifa 2020 Ajandamızda yazdık.
Gördüğünüz üzere gökyüzünü dinlerseniz size ne demek istediğini aslında söylüyor.
Depremlerin bu kadar sık olması aslında dayanıksız olan şeyleri tespit etmesi ile ilgili.
Korkmak çözüm değil.
Herkes kendi evinin kontrollerini gereken yerlere yaptırmaya başlasın…
Hayatınızdaki kuralları ve ilkeleri belirleyin…
Babam 1999 depreminden sonra eve çelik kafes yaptırmıştı.
Çok saçma bulmuştum.
Şimdi anlıyorum…
Sonuçta o bir akrep burcu :)
Mutlu günler dilerim…