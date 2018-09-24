Kazanmaya mecbur değilsin. Denemeye devam etmek zorundasın.

Günaydın Eylül ayının son haftasına giriş yapmaktayız. Ay balık burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içinde Neptün gezegeni ile yapacağı kavuşum yaratıcılıklarını ortaya koymak veya sanatsal konularla ilgili hedeflerine ulaşmak için ideal bir yerleşimdir.
Yaşamınızda artık rutin olan şeylerden uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Daha manevi düşünceler içerisine sürüklenerek yaşam üzerinde her şeyin para olmadığını düşündüğünüz veya bunu sorguladığınız bir gün geçirebilirsiniz. Sürekli değişime açık işlerle ilgilenirler.
Aşk ve ilişkiler adına romantik yaklaşımlar ve duygusal beklentilerinizden cevap alamama gibi durumlar söz konusu olabilir. İmkânsız görünen konularla alakadar olmak isteyebilir hatta adeta bu duygular üzerine gelecek planları yapabilirsiniz.
Keşfetme yönünüzü geliştirerek bugün kendinizi yeni oluşumlar içerisine itekleyin. Güven duygunuz zarar görürse veya bir yanılgıya düşerseniz ömrünüz boyunca bu şekilde şeylerle yaşayacağınızı düşünerek hareket etmeyin. Boş düşler peşinde koşarak zamanınınız ziyan etmeyin. Bağımlılıklarınız veya alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için harika bir gün.
Gelelim günün Tavsiyesine;
Hintli iş adamı yatırımcı, yardımsever ve Tata Sons'un başkanı Ratan Naval Tata'nın Londra'daki konuşmasından güzel satırlar.
1.
Çocuklarınızı zengin olmaları için eğitmeyin.
Onları mutlu olmaları için eğitin.
Böylece yetişkin olduklarında eşyaların fiyatını değil değerini bilirler.
2.
Yiyeceklerinizi ilaçlarınız gibi yiyin.
Aksi durumda yiyeceğiniz olarak ilaçları yemek zorunda kalırsınız.
3.
Sizi seven hiçbir zaman terk etmeyecektir
Çünkü bırakmak için 100 sebep de olsa
Tutmak için bir sebep bulacaktır.
4.
İnsanoğlu olmakla insan olmak arasında pek çok fark vardır.
Çok azı bunu anlar.
5.
Doğduğunuzda sevilirsiniz.
Öldüğünüzde sevileceksiniz.
Arasını
Siz başarmalısınız...!
6.
Hızlı yürümek istiyorsanız yalnız yürüyün...!
Fakat
Uzun yürümek istiyorsanız beraber yürüyün...!!
7.
Dünyadaki altı en iyi doktor
1.Güneşışığı
2.Dinlenme
3.Egzersiz
4.Kendine Güvenme
5.Arkadaşlar
Kazanmaya mecbur değilsin. Denemeye devam etmek zorundasın.
Günaydın Eylül ayının son haftasına giriş yapmaktayız. Ay balık burcunda haftaya başlıyoruz. Gün içinde Neptün gezegeni ile yapacağı kavuşum yaratıcılıklarını ortaya koymak veya sanatsal konularla ilgili hedeflerine ulaşmak için ideal bir yerleşimdir.
Yaşamınızda artık rutin olan şeylerden uzaklaşma kararı alabilirsiniz. Daha manevi düşünceler içerisine sürüklenerek yaşam üzerinde her şeyin para olmadığını düşündüğünüz veya bunu sorguladığınız bir gün geçirebilirsiniz. Sürekli değişime açık işlerle ilgilenirler.
Aşk ve ilişkiler adına romantik yaklaşımlar ve duygusal beklentilerinizden cevap alamama gibi durumlar söz konusu olabilir. İmkânsız görünen konularla alakadar olmak isteyebilir hatta adeta bu duygular üzerine gelecek planları yapabilirsiniz.
Keşfetme yönünüzü geliştirerek bugün kendinizi yeni oluşumlar içerisine itekleyin. Güven duygunuz zarar görürse veya bir yanılgıya düşerseniz ömrünüz boyunca bu şekilde şeylerle yaşayacağınızı düşünerek hareket etmeyin. Boş düşler peşinde koşarak zamanınınız ziyan etmeyin. Bağımlılıklarınız veya alışkanlıklarınızı gözden geçirmek için harika bir gün.
Gelelim günün Tavsiyesine;
Hintli iş adamı yatırımcı, yardımsever ve Tata Sons'un başkanı Ratan Naval Tata'nın Londra'daki konuşmasından güzel satırlar.
1.
Çocuklarınızı zengin olmaları için eğitmeyin.
Onları mutlu olmaları için eğitin.
Böylece yetişkin olduklarında eşyaların fiyatını değil değerini bilirler.
2.
Yiyeceklerinizi ilaçlarınız gibi yiyin.
Aksi durumda yiyeceğiniz olarak ilaçları yemek zorunda kalırsınız.
3.
Sizi seven hiçbir zaman terk etmeyecektir
Çünkü bırakmak için 100 sebep de olsa
Tutmak için bir sebep bulacaktır.
4.
İnsanoğlu olmakla insan olmak arasında pek çok fark vardır.
Çok azı bunu anlar.
5.
Doğduğunuzda sevilirsiniz.
Öldüğünüzde sevileceksiniz.
Arasını
Siz başarmalısınız...!
6.
Hızlı yürümek istiyorsanız yalnız yürüyün...!
Fakat
Uzun yürümek istiyorsanız beraber yürüyün...!!
7.
Dünyadaki altı en iyi doktor
1.Güneşışığı
2.Dinlenme
3.Egzersiz
4.Kendine Güvenme
5.Arkadaşlar