Karşıt düşünceler daha büyük bir enerji açığa çıkartır. Gerilim arttıkça potansiyelde artar. Mevzuyu anlamaya çalışın!

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2018 Yılına son 4 gün kaldı :)

Çarşamba günü boyunca Ay Koç burcunda ilerliyor olacak. Genellikle bugün bize çok acil işlerimiz varmış ama bir türlü sonuç alamıyormuşuz gibi gelebilir. Her şeyin mümkünse şuan hemen olmasını isteyebiliriz. Yüzleşmek istediğimiz konularda akıl almaz bir cesaretle hareket edebiliriz. Hayattan istediğiniz şey şuan sizin için bir ihtiyaç mı yoksa sadece bir istek mi bunu anlamanız gerekli. Sabah saatlerinde yapacağınız toplantılar veya yöneticilerinizle kuracağınız iletişimlerde oldukça rahat ve kendine güven duyan bir etki yaratabilirsiniz.

Öğleden sonra Uranüs ile kavuşum yapması olayların akışını kendi yönümüze doğru çekmek isteyebileceğimizi sunuyor. Bununla birlikte, güzel bir Mars-Neptün üçgenine Ay dokunuşu olacak. Bu da bir takım olaylardan ilham almak, öfkeyi bırakmak ve davranışlarımızı yumuşatmak için iyi bir seçenektir. Yaratıcılığınızı geliştirmek ve özellikle kendimizi ortaya koyacak proje çalışmalarına karşı girişimsel olmak söz konusu olabilir. Karşıt düşüncelere karşı biraz daha esnek olmalısınız. Bu belki geleceğe yönelik size farklı bir kazanım getirecektir. İlişkiler açısından eski bir görüşme yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu alanda ne istediğinize karar verin.

Şimdi yaratıcı vizyonunuza ve hayalinize güvenin veya bunları yerine getirmek için harekete geçin. İlişkilerinizde özgürlüğü sorgulayacağınız ve bununla ilgili nasıl bir irade kullanmanız gerektiğini anlayacağınız önemli bir gün. Yaşama bakış açınız hızlı ve öfkeli bir tarz almasın. Daha anlayışlı ve sakin olmalısınız. Olaylara nerden baktığınız oldukça önem taşıyor.

Gelelim Günün Tavsiyesine;

EMİN MİSİN?

Yağmurun bir gün dinmeyeceğinden,

Hiç bitmez görünen hayat ırmağının bir gün kurumayacağından,

Seni alıp diyardan diyara gezdiren rüzgârın duru vermeyeceğinden emin misin?

Hep atan yüreğinin duruvermeyeceğinden, gören gözünün hep göreceğinden, duyan kulağının hep duyacağından emin misin?

"Ben olmazsam olmaz" dediğiniz işlerin asla sensiz yapılamayacağından,

Sen olmazsan dünyanın duruvereceğinden, seslendiğinde titrettiğini sandığın şu dağların hep emrinde olacağından emin misin?

Sana uzanan ellerin hep yanında olacağından, yüreğini verdiklerinin bir gün sırtlarını dönüp gitmeyeceğinden emin misin?

Boynuzsuz koyunun, boynuzlu koyundan hakkını alacağı günde;

Balıklardan kuşlara, ağaçlardan güneşe, üzerindeki mesajları okuyup anlamadığın yaratılmışların

senden şikâyetçi olmayacağından emin misin?

Sana hep açık duran ilahî kapıların bir gün kapanmayacağından ve şaşırıp kalmayacağından emin misin?

Karanlığın içinde kaybolup giden çığlıkları duyabildiğinden, yüreğindeki ışıktan başkalarına da verebildiğinden emin misin?

Güzel bir hayat yaşadığından, yapabileceğin her şeyi yaptığından emin misin?

Bütün bunlar için bir kere daha fırsatın olacağından sahiden emin misin?

Mutlu bir gün dilerim…