Kalbin atışı, kaderin sesidir…

Günaydın herkese. Güneş tutulmasını da atlatmış bulunmaktayız. Asıl biz buna atlatmak demeyelim ama yepyeni bir sürecin ve zamanın başladığı bir döneme giriş yaptığımızı söyleyebiliriz.

Ay artık başak burcunda hareket edecek. Yepyeni bir bilinç kazandığımız ve bakış açımızda önemli değişimler yakalayacağımız bir süreç içerisindeyiz.

Ay başak burcundayken aynı zamanda gün genelinde geri harekette bulunan Merkür ile de temas içerisinde olacak. Daha titiz ve özenli davranışlar içerisinde olabiliriz. Bu geçmişteki iş ve kariyerimiz üzerine gelişmeler yaşayacağımız ya da yeni teklifler ile karşılaşabileceğimizin mesajını da bize veriyor. İlişkilerinizde sadece kırıcı olmamak için elinizden geleni yapın. Sözlerinizi gelişi güzel sarf etmeyin. Kullandığınız kelimelerin nereye ve nasıl ulaşabileceğini hesap edin. Yanlış anlaşılmalara açık bir gün genelinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Ay ‘ın Neptün’e meydan okuması ise sizleri duygusal dünyanızda hırçın yapabilir. Kendinizi bir takım çıkmazlar içerisinde hissedebilirsiniz. Başarı ve gelişim için farklı açılardan hayata bakmayı öğrenin. Bakmanın değil görmenin önemli olduğunda herkes birleşir, değişik görünende ise kimse anlaşamaz. Bakış açılarının her insanda ayrı olduğunu unutmayalım. Her insanın parmak izi ayrıdır, bunu düşünün. Kısaca; İradene egemen, vicdanına esir ol. Vicdanının yönetiminde oluşan ahlaki değerlerin ve davranışların senin en güzel elbisendir.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Bir süre önce bir arkadaşım,

üç yaşındaki kızını, bir rulo altın renkli kaplama kâğıdını

ziyan ettiği için cezalandırmıştı.

Durumları iyi değildi ve kızının, kâğıtları

ağacın altına koyacağı bir kutuyu süslemeye harcaması

onu çok sinirlendirmişti.

Buna rağmen küçük kız,

ertesi sabah hediyeyi babasına getirdi

ve "Bu senin için babacığım." dedi.

Arkadaşım, gösterdiği tepki için kendini suçlu hissetti

ama kutunun boş olduğunu görünce için için sinirlenmekten de

kendini alamadı.

Kızına bağırdı:

"Birine bir hediye verdiğin zaman

içinin dolu olması gerektiğini bilmiyor musun?”.

Küçük kız babasına yaşlı gözlerle baktı ve şöyle dedi:

"Ama babacığım, kutu boş değil ki.

Ben kutunun içine öpücüklerimi üflemiştim.

Hepsi senin için babacığım."

Babanın içi paramparça olmuştu;

kızını kucakladı ve onu affetmesi için yalvardı.

Arkadaşım, bu altın renkli kutuyu yatağının baş ucunda

yıllarca sakladığını anlattı bana.

Ne zaman cesaretini kaybetse,

kutunun içinden hayali bir öpücük çıkarıyor

ve onu oraya koyan çocuğunun sevgisini hatırlıyordu.

Gerçek anlamda bakmak gerekirse, hepimiz,

arkadaşlarımız ve ailelerimiz tarafından

bize sunulan, karşılıksız sevgi ve

öpücüklerle dolu altın renkli kutulara sahibiz.

Dememiz o ki; Dünyada sahip olabileceğimiz daha değerli bir şey olamaz. Hayata iyi bakın. Herkes göremese de her şeyin bir güzelliği vardır. Baktığın zaman güzel şeylere odaklan ve gör. Kötü insanlar yeryüzüne serpilmiş bir avuç iyi insanı sınamaya yarar. Kötüler olmazsa iyiler olmaz.

Mutlu günler dilerim…