Kalbi olmayan bir şeyin sizi yenmesine izin vermeyin

Bugün Ay aslan burcunda güne başlıyoruz. Aslan astrolojide kalbi temsil eder. Demek oluyor ki kalbimizin sesini dinlememiz gereken bir gün bizi bekliyor. Sevginin sıcaklığını hissetmek isteyeceğimiz özel bir gündeyiz. Gün içinde Ay’ın kuzey ay düğümü ile kavuşum halinde ilerleyerek düz hareketine geçmiş Merkür gezegeni ile olumlu bir açı kuruyor olması sizleri yeni ideallerin peşine doğru ilerletebilir. Aklınızda olan ve hala harekete geçmediğiniz hedefleriniz veya idealleriniz varsa bunlar için harekete geçmeniz adına harika bir zaman dilimi diyebiliriz.

Hedefleriniz yoksa bununla ilgili kesinlikle geleceğe yönelik bugün ideallerinizi sorgulayarak seçimlerinizi belirleyin. Bugün ki bu yaklaşımınız ilerisi için sizi oldukça mutlu edecek olaylarla karşılaştırmaya açık olacaktır. Şunu asla unutmayın, Başarıya ulaşmak istiyorsanız öncellikle hedeflerinizi belirlemesiniz. Bugün Maddi anlamda sizlere destek olacak kişilerle tanışabilir, paranızı idare etme konusunda onların fikirlerine danışarak geleceğe yönelik yatırım fikirleri oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda eğer bir ortakla yürüttüğünüz projeniz varsa bugün itibariyle güzel bir haber alabilirsiniz. Yeni kaynaklar arama yoluna gidebilirsiniz. Yine yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızdan biri ile maddi çıkarlardan dolayı aranızda bazı mesafeler oluşabilir. Bu takım şeylere de dikkat etmelisiniz.

Bugün hem aşk hem de ilişkiler konularında aktif olarak kendinizi göstermek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Partnerinizle birtakım sorunlarınızı bugün çok daha kolay halledebilirsiniz. İkili ilişkilerde ise özellikle ikna yeteneğini kullanarak başarılı işlere imza atabilirsiniz.

Yaşamda üç kapı vardır. Birinci kapı inanmak, ikinci kapı istemek, üçüncü kapı harekete geçmektir. Bu kapıların anahtarı ise kendine soru sormaktır. İşte bunu bugün yapmalısınız. Kendinize yeni idealler belirlemekten korkmayın.

Gelelim günün tavsiyesine;

Sevgisiz zenginlik seni haris yapar.

Sevgisiz uysallık seni hizmetkâr yapar.

Sevgisiz yoksulluk seni mağrur, aksi yapar.

Sevgisiz güzellik seni gülünç yapar.

Sevgisiz kudret seni zorba, despot yapar.

Sevgisiz çalışma seni köle yapar.

Sevgisiz sadelik seni değersiz yapar.

Sevgisiz bilgi seni duygusuz yapar.

Sevgisiz yasa, kural seni tutsak yapar.

Sevgisiz siyaset seni bencil yapar.

Sevgisiz inanç seni bağnaz yapar.

Sevgisiz hayat anlamsızdır!

Dememiz o ki; Kalbiniz yoksa hayatınızın bir anlamı yoktur. Yaşamda önce istediklerini elde etmek, sonra da onları sevmek için çabalarsın. Sevgi evrendeki en güçlü duygudur. Severek çalışırsanız ve sevdiğiniz şeyi yaparsanız bir gün bile çalışmış olmazsınız. Sevdiğinizle evlenirseniz de her gün size cennet olur. Sevgi olumlu duyguların kapısını açan sihirli bir anahtardır. Kendini tanıyan insan güçlü olmaya çalışmaz, bu yüzden de o her zaman güçlüdür. Zayıf insan güçlü olmaya çalışır ve bunun için her zaman zayıf kalır. İyi bir duygu simyacısı olursanız, kalbinizden şefkat, saygı, özlem, sabır, pişmanlık, sürpriz, ilgi, affedicilik, mütevazılık elementlerini çıkarabilirseniz ve bunları birleştirerek sevgi adı verilen tek bir atom haline dönüştürebilirsiniz. Siz bunları fazlasıyla yapabilirsiniz….

O zaman hepinize benden kocaman sevgiler….

Harika bir hafta diliyorum.