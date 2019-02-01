Kahramanlık, şartlar el vermediğinde yaptığınızdır.

Haftanın son iş gününden ve şubat ayının ilk gününden hepinize merhaba.
Gözlemlerime göre bitmeyen ocak ayı yapmışlar esprisi sosyal medyada almış başını gidiyorken ve herkes ocak ayının çok uzun sürdüğünden yakınırken o zaman bende sizlere bitmesiyle hayırlı olsun diyorum.
Yepyeni bir sayfa açıyoruz ve yeni umutlarımızı, yeni şubat ayımıza yazıyoruz sevgili gökyüzü avcıları.
Bazı şeyler o kadar ilginç ki kaç tane ay değiştirsen kaç tane yıl değiştirsen seninle birlikte içinde büyüyerek geliyor ve seni bırakmıyor. Ne yapsan da olmuyor. Kaç sayfa açsan da kaç sayfa yaksan da olmuyor. Böyle durumlarda en güzeli onla yaşamayı başarmak oluyor...
Bazı duyguları ben insanın ailesine benzetiyorum. Seçemiyorsun sanki o duyguyu. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Anneni, babanı veya kardeşini seçemediğin gibi bir duygu bu…
İşte o zaman napıyorsunuz o duyguyu?
Hemen kabul ediyorsunuz ve onla yaşamayı seçiyorsunuz. Ne zaman o duyguyu reddederseniz de hayatta patinaj çekmeye başlıyorsunuz.
Ciddi yaklaşımlar size kazandıracak!
Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Kendinizi bugün duygusal anlamda eksik ve depresif hissedebilirsiniz. Bu etkiler biraz zorlayıcı gibi görünüyor olsa da hedeflerinizden vazgeçmezseniz çok güzel gelişmeler sizi bekliyor diyebiliriz. Çünkü oğlak burcu teması sabır ve sebat etmekle ilişkilidir. Bu süreçte yeteneğiniz olan işlere ve boşa çıkmayacağından emin olduğunuz konulara eğilmenizi tavsiye ederiz.
Madem ay oğlak burcunda hadi gelin hayatın bize öğrettiklerini şöyle bir iki satır yazalım. Valla burada sürekli size kişisel gelişimden nağmeler veriyormuş gibi hissetmeyin. Benim burada yaptığım sadece gökyüzünden ilham alarak hayatınızı hangi noktadan devam ettirebilirsiniz buna yardımcı olmaktır.
Yoksa emin olun bende burada size bunları yazarken kendime yazıyor gibiyim. Biliyor musunuz gün içinde yorulduğumda yazdığım yazıyı bende dönüp okuyorum.
Mesela ben listemi size şuraya bırakayım.
-Başına ne geldiğinin bir önemi olmadığını sadece başına gelen o şeyi nasıl yönetebildiğinde başarılı olduğunu gördüm.
-Hiç tanımadığım insanların 2 saat içinde birinin hayatını değiştirebildiğini gördüm.
-Karşındaki insanı kırmadan kendi inançlarını savunmanın ne kadar zor olduğunu gördüm.
-İnsanın kendisini yetiştirmesinin hiçbir üniversite diploması ile denkliği olmadığını gördüm.
-İnceldiği yerden kopmasın diye incelen yerlerden attığım kör düğümlerin aslında ipte hiç tutacak yer bırakmadığını gördüm,
-Hiçbir sırrımın olmadığını gördüm,
-Ne kadar çok düşman kazanmamak için mücadele verdiysem o kadar düşman kazandığımı gördüm.
-Aşk’ın doğuştan genlerle gelen bir durum olduğunu, sonradan öğrenilmeyeceğini ve kimseye öğretilemeyeceğini gördüm.
-İnisiyatifi ele alan insanların bu hayatta mutlu olduğunu gördüm.
-Eğer azminiz ve yeteneğiniz varsa ulaşamayacağınız bir nokta olmadığını ve ufkumu kendim belirlediğimi gördüm.
Demem o ki; Gördüklerim göreceklerimin teminatıdır. Daha bakalım neler göreceğiz. Bu aklıma gelen listem ve daha neler var. Ama madem ay oğlak burcunda sizlerde kendinize, dünya gözü ile gördüklerinizi bana yazın. Hatta sizlere hazırladığım 2019 Astroloji ajandasının 1 Şubat sayfasına bunları yazabilirsiniz.
Şayet hafta sonu sohbet etmek, benimle tanışmak ve 2019 Astroloji ajandanızı imzalatmak isterseniz,
02 Şubat Cumartesi İstanbul Ümraniye BuYaka Avm’de ya da
03 Şubat Pazar İstanbul Aqua Florya Avm’de sizler olacağım.
Sohbete beklerim…
Kahveler benden J
Kahramanlık, şartlar el vermediğinde yaptığınızdır.
Haftanın son iş gününden ve şubat ayının ilk gününden hepinize merhaba.
Gözlemlerime göre bitmeyen ocak ayı yapmışlar esprisi sosyal medyada almış başını gidiyorken ve herkes ocak ayının çok uzun sürdüğünden yakınırken o zaman bende sizlere bitmesiyle hayırlı olsun diyorum.
Yepyeni bir sayfa açıyoruz ve yeni umutlarımızı, yeni şubat ayımıza yazıyoruz sevgili gökyüzü avcıları.
Bazı şeyler o kadar ilginç ki kaç tane ay değiştirsen kaç tane yıl değiştirsen seninle birlikte içinde büyüyerek geliyor ve seni bırakmıyor. Ne yapsan da olmuyor. Kaç sayfa açsan da kaç sayfa yaksan da olmuyor. Böyle durumlarda en güzeli onla yaşamayı başarmak oluyor...
Bazı duyguları ben insanın ailesine benzetiyorum. Seçemiyorsun sanki o duyguyu. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Anneni, babanı veya kardeşini seçemediğin gibi bir duygu bu…
İşte o zaman napıyorsunuz o duyguyu?
Hemen kabul ediyorsunuz ve onla yaşamayı seçiyorsunuz. Ne zaman o duyguyu reddederseniz de hayatta patinaj çekmeye başlıyorsunuz.
Ciddi yaklaşımlar size kazandıracak!
Ay Oğlak burcunda ilerliyor. Kendinizi bugün duygusal anlamda eksik ve depresif hissedebilirsiniz. Bu etkiler biraz zorlayıcı gibi görünüyor olsa da hedeflerinizden vazgeçmezseniz çok güzel gelişmeler sizi bekliyor diyebiliriz. Çünkü oğlak burcu teması sabır ve sebat etmekle ilişkilidir. Bu süreçte yeteneğiniz olan işlere ve boşa çıkmayacağından emin olduğunuz konulara eğilmenizi tavsiye ederiz.
Madem ay oğlak burcunda hadi gelin hayatın bize öğrettiklerini şöyle bir iki satır yazalım. Valla burada sürekli size kişisel gelişimden nağmeler veriyormuş gibi hissetmeyin. Benim burada yaptığım sadece gökyüzünden ilham alarak hayatınızı hangi noktadan devam ettirebilirsiniz buna yardımcı olmaktır.
Yoksa emin olun bende burada size bunları yazarken kendime yazıyor gibiyim. Biliyor musunuz gün içinde yorulduğumda yazdığım yazıyı bende dönüp okuyorum.
Mesela ben listemi size şuraya bırakayım.
-Başına ne geldiğinin bir önemi olmadığını sadece başına gelen o şeyi nasıl yönetebildiğinde başarılı olduğunu gördüm.
-Hiç tanımadığım insanların 2 saat içinde birinin hayatını değiştirebildiğini gördüm.
-Karşındaki insanı kırmadan kendi inançlarını savunmanın ne kadar zor olduğunu gördüm.
-İnsanın kendisini yetiştirmesinin hiçbir üniversite diploması ile denkliği olmadığını gördüm.
-İnceldiği yerden kopmasın diye incelen yerlerden attığım kör düğümlerin aslında ipte hiç tutacak yer bırakmadığını gördüm,
-Hiçbir sırrımın olmadığını gördüm,
-Ne kadar çok düşman kazanmamak için mücadele verdiysem o kadar düşman kazandığımı gördüm.
-Aşk’ın doğuştan genlerle gelen bir durum olduğunu, sonradan öğrenilmeyeceğini ve kimseye öğretilemeyeceğini gördüm.
-İnisiyatifi ele alan insanların bu hayatta mutlu olduğunu gördüm.
-Eğer azminiz ve yeteneğiniz varsa ulaşamayacağınız bir nokta olmadığını ve ufkumu kendim belirlediğimi gördüm.
Demem o ki; Gördüklerim göreceklerimin teminatıdır. Daha bakalım neler göreceğiz. Bu aklıma gelen listem ve daha neler var. Ama madem ay oğlak burcunda sizlerde kendinize, dünya gözü ile gördüklerinizi bana yazın. Hatta sizlere hazırladığım 2019 Astroloji ajandasının 1 Şubat sayfasına bunları yazabilirsiniz.
Şayet hafta sonu sohbet etmek, benimle tanışmak ve 2019 Astroloji ajandanızı imzalatmak isterseniz,
02 Şubat Cumartesi İstanbul Ümraniye BuYaka Avm’de ya da
03 Şubat Pazar İstanbul Aqua Florya Avm’de sizler olacağım.
Sohbete beklerim…
Kahveler benden J