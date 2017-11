Kafeste doğan kuşlar, uçmayı hastalık sanırlar

Duygusal ihtiyaçlarımızın güçlü olması ve duygusallığımızın da bir o kadar fazla olacağı bir zaman dilimi. Ani duygusal tepkiler vermeye fazlasıyla açık olacağız. Annemizle ilişkilerimizde ve aile sıcaklığı gördüğümüz alanlardan sürpriz bir şekilde bağımsız olma güdüsü içerisinde olacağız. Özgürleşmek ve aidiyet duygusunu sorgulayacağız. Ait olduğumuz yer neresi ve bununla birlikte alışkanlıklarımız neler?

Yıkamadığımız ve değiştiremediğimiz alışkanlıklarımız bizim için duygusal sorunlar yaratabilir. Bugün kariyerde ve aile ilişkilerimizde uzlaşmayı sağlamamız dengelerimizi güçlü bir şekilde oluşturmamız gereken bir gün.

Öğleden sonraki saatlerde iletişimin gücüne ve esnekliğine şahitlik edeceğiz. İletişim kurarken daha dışa dönük ve samimi bir tavır sergileyebiliriz. Kadınlarla olan ilişkilerimiz uzlaşma temellerinden uzak olsa da iletişimlerde ortak noktaları bulabileceğiz. Özellikle akşam saatlerinde duygusal beklentilerimizi abartabiliriz.

Ego mücadeleleri arasında öfkelerimizi kontrol etmeli ve dediğim dedik tavırlardan uzaklaşmalıyız. İdeallerimiz adına hırslarımızı da yanlış yönlendirmemeliyiz.

Geçmişte fanatik bir şekilde sorun yaşadığımız bir durumu kendimizi savunma noktasında bulabiliriz. Sabrımızı ve enerjimizi dengeli bir şekilde yaşamalıyız. Sabırsızlıkla yanlış seçimler ve konuşmalar içinde olmamaya özen göstermeliyiz. Bugün tutamayacağımız sözlerden uzak duralım.

Ailevi konularınızda uzlaşma sağlanmayabilir. Onların yaşamış olduğu ilişki modeli ve sorunları bizde istemsiz bir şekilde katılmak zorunda kalabiliriz.

Gelelim günün tavsiyesine;

Kişinin her zaman doğru yolda gideceğinin garantisi yoktur. Birçok kere birçok şey insanları yanlış yola yönlendirir çünkü doğru kapıya gelmek için birçok kere yanlış kapı çalınır.

Hayat böyle...

Eğer ilk seferde doğru kapıya rastlanılırsa onun doğru olduğu anlaşılamaz. Her çaba kişinin gelişiminin doruk noktasına ulaşmasına katkı yapar. İnsan asla kararsız olmamalı... Yanlış yola sapmak endişe yaratmamalı. İşte bu önemli bir sorundur. İnsanlara asla yanlış bir şey yapmamaları öğretiliyor

Mümkün olduğu kadar hata yapın. Ama bir şeyi unutmayın. Aynı hatayı tekrarlamayın. O zaman gelişirsiniz. Yoldan sapabilmek özgürlüğünüzün bir parçasıdır. Bu doğru, bu yanlış diye bir şey yok. Hayat o kadar kesin değil, onu bu kadar kolay etiketleyip sınıflandıramayız.

Hayat her şişenin etiketli olduğu ve neyin ne olduğu bilinen bir eczane değildir. Hayat bir gizemdir, her an tetikte olunmalıdır. Neyin doğru neyin yanlış olduğu hakkında önceden hazırlanmış yanıtlara güvenilemez.

Hayat çok hızlı ilerler dinamiktir, iki an asla birbiri ile aynı değildir, o yüzden bu anda doğru olan bir şey, bir sonraki anda doğru olmayabilir. Bu değişen hayata nasıl tepki verileceğine kişi o anda karar vermelidir. Hayat böyledir...

Onun için hazırlık yapamazsın... Astroloji bu konuda ise harika bir rehberliktir.

Mutlu günler dilerim.