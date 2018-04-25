Kaç yaşında olursanız olun, eğer yaratıcı olma arzusunu devam ettirirseniz, insanoğlunu yaşatırsınız

Günaydın haftayı ortalamayı başardık. Artık adım adım nisan ayını da bitiriyoruz. Gün genelinde Ay başak burcunda ilerliyor ve Güneş, Satürn gezegenleri ile gökyüzünde harika bir toprak elementin de şans üçgeni oluşturuyor.

Haftanın en verimli ve üretken gününde olduğumuzu söyleyebiliriz. Girişimlerimizi yapmak, toplantılarımızdan iyi dönüşler almak adına güzel bir gün içindeyiz. Geleceğe yönelik kalıcı başarılar adına bugün yeni adımlar atabiliriz. Finansal konularda güzel başarılar yakalayabilirsiniz.

Kararlarımızı alırken daha sakin ve rahatlatıcı bir yapı içinde olmalı , mevcut statümüzün korunmasını sağlayarak büyümeye doğru devam ederek yeni adımlar atabiliriz. Eğer düzenlilik, istikrar ve konsantrasyon yeteneğimizi bugün iyi kullanırsak kararlılıkla hedeflerimize ilerleyebiliriz. Ekonomik şartlarımızın iyileşmesi adına güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz. Gerilimli ve zahmetli ilişkilerden daha uzak durmalı geleceğe yönelik size vizyon katan ilişkiler içinde olmalısınız. Geleceğe yönelik başarılarınız için bugün adım adım enerjinizi depolama ve planlama günüdür.

Aynı zamanda bugün Venüs’ün ikizler burcuna geçiş yapmasıyla ve kiron ile koruyucu bir açı oluşturması geçmişinizde aşk ve sevgi ilişkilerinizden ötürü aldığımız yaraları iyileştirme dönemi içinde olduğumuzun sinyallerini de vermektedir.

Borçlar, ödemeler ve hukuki finansal durumlarınızı ilgilendiren süreçlerde kendinize kaynaklar bulabilirsiniz. Eşinizle veya partnerinizle maddi sorunlar yüzünden bir takım anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. İletişimsel anlamda eksiklikleriniz hayatınıza problem olarak yansıyabilir. Yalnızlık duygusu sorunu ile doğru baş etmeyi öğrenmeli. Hedeflerinizi ve ideallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız yaşça büyük hatırı sayılır sosyal çevre bağlantılarınızı güçlü tutmalısınız. Bugün ve yarın biraz daha anne ve baba sorumlulukları sağlıkları ile ilgili konularda ilgi göstermeniz gerekebilir.

Gelelim günün tavsiyesine;

Her zaman örneklerle söyleriz.

Bilge olmak ya da olgun insan olmak kavramını.

Bilge kişi kimdir?

Koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her zorluğu yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara olumlu yaklaşan, ayrıca zevklerini, nefsini kontrol altında tutan ve şanssızlıklara boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan kişidir.

Bu vasıfları gerçekleştirmek ne kadar zor ve sabır gerektiren bir yol öyle değil mi? Gün içinde bunlardan sadece birini bile yapıyor olmamız ne büyük bir erdem aslında. İşte bu kuralları yazarak her gün tekrarlayarak bu tekamülü doğru bir şekilde tamamlamalıyız.

Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. Kendini bilen her duvarı yıkar ve her engeli aşabilir. Kendini aştıktan sonra başarılı olmak için hedeflerini koymalısın. Başarılı olmak içinde cesarete ihtiyacın vardır. Bunların hepsi birbirine görünmez iplerle bağlanmıştır. Dünya kurulduğundan beri başarılı olan tüm insanlar cesurca risk alabilenler olmuştur. Tarih sadece cesur insanları hatırlar. Başkalarının özgürlüklerini tanımayanlar, özgürlüğe layık değildir. Özgürlüğü gasp edenlerin özgürlüğü de gasp edilir. Yani kısaca çalışma ortamınızda gördüğünüz mobbing ya da baskı belki de özel hayatınızda gördüğünüz baskı sizi yıldırmasın. Unutmayın ki, sular yükselince balıklar karıncaları ve böcekleri, sular çekilince de karıncalar ve böcekler balıkları yer. Zulmedenler suların yükselişini daima hatırlamalıdır.

Bilmediğini bilen kişi, diğer insanlardan akıllıdır. Bencil insan, tek başına kalmış meyvesiz bir ağaç gibi kurur gider. İnsan bilgili olduğu oranda özgür olur. Bunu unutmayın. Bir adamın şöhreti gölgesine benzer, yükseldikçe büyür, düştükçe küçülür. Bir düşünce bir ateşten daha çok ileriyi ısıtabilir. Bir kişinin hata yapmasını önleyen, onun kararlarını da kendi kendine vermesini önlemiş olur. Bir insanın gerçek zenginliği, onun bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

Mutlu günler dilerim.