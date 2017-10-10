Jüpiter Akrep burcunda…Başarının sırrı samimiyettir

Jüpiter gezegeni güneş sistemimizin büyüteci görevini görür. Jüpiter haritanızdan geçtiği yere bolluk getirir. Jüpiter iyimserliği, büyümeyi, cömertliği ve bolluğu temsil eder. Hayatımız üzerindeki etkileri ise bilgimizi ve anlayışımızı genişletmek üzerine kurgulanır. Jüpiter Terazi burcundan çıkıp yoğun ve tutkulu olan Akrep burcuna geçişi ile kalbimizin arzu ettiği şeylerin peşinden istikrarlı bir şekilde gitmemizi öğretecek. Jüpiter Akrep bize iyileşmek için önemli olan şeylere bir şekilde odaklayacak. Bu odaklama abartılı bir şekilde de olabilir. İşte bu noktada takıntınız devreye girebilir.

Takıntılarınız sizin için bir tuzak olabilir!

Jüpiter son bir yıldır Terazi burcundaydı ve bu süreç içerisinde bazı zorlayıcı gezegenler ile karanlık bir meydan okumaya girdi. Bu da hem dünyayı zorlayan hem de kişisel baz da bizi yoran bir durumdu. Bu yüzden de özellikle Teraziler sürekli hani bana şans gelecekti ya da hani bana fırsatlar gelecekti diye oldukça sorguladı.

Jüpiter Akrep burcuna geçtiğinde, nihayetinde bu kargaşaya ve meydan okumalara uzunca bir süre ara veriyor!

Akrepteki Jüpiter ile daha ciddi bir odaklanma yaşayabilir ve yaşamın daha ciddi yönlerini ele alabiliriz. Kötümserlik ve depresyona sıkışmamak için çalışırız. Jüpiter iyimserliği anlatırken, Akrep ise karanlık ve ciddiyeti yönetir. Akrep burcu su elementindendir. Su elementi, duyguları kapsar ve duygularımızı kucaklamamızı öğretir. Duygularımızı anlamak, duygularımıza güven duymak ve onları sosyal bir düzeyde ifade etmek için bazı olaylar yaşarız. Bu bazı olayların alt tabanında kalbinizi ısıtacak o Aşk’ında payı var. Tam hiçbir kimse bana o duyguyu yaşatamaz dediğiniz anda hayatınızın aşkıyla karşılaşma durumunuz çok yüksek olacak. O tutku ve aşk size yepyeni bir hikâye yazacak.

Akrepteki Jüpiter bizi duygusal olarak büyültür ve genişletmeye teşvik eder. Akrep burcu konsantrasyonlu ve tutkulu hareket ettiği için başkalarını tüm samimiyetiyle derinden ve odaklanarak geliştirmeye doğru hareket eder.

10 Ekimden sonra Akrep, samimiyetimizin kurallarını ortaya koyacaktır. Hayatınızda bugüne kadar sorgulamadığınız şeylerin şuan ki durumlarını sorgulayacaksınız. Samimiyet sizin için önem kazanacak. Artık birilerini idare etmek ya da mutluluk pozları sergilemek sizi memnun etmeyecek. Yaşantınızda size gerçek olmayan her şeyi hayatınızdan uzaklaştırma fırsatları elinizde olacak. Hayatınızda önem verdiğiniz şeylerin yerini artık samimiyet, inanç ve tutku alacak. Değerleriniz değişecek. Daha güçlü duygusal bağlar kurmaya çalışmamıza yardımcı olacak. Bağlantılarımızın sağlam ve güçlü olması için derinliği ve gelişen süreci anlayarak hareket edebileceğiz. Samimiyet ve içtenlikle ilgili konularınız artık bu transit etkisiyle belli bir açıklığa kavuşacak. Çünkü hiçbir vicdan, samimiyet ehlinin sadakati karşısında direnemez.



Bu transit etki 10 Ekim 2017 yılında giriş yaparak-13 Kasım 2018 yılına kadar devam edecektir.

Bu zaman diliminde bir projeye veya girişimin içine kendinizi koyduğunuzda büyük başarılar elde edebilirsiniz. Başkalarını iyileştirmek için manyetik güçlerimizi kullandığımızda başarılı ve iyi bir servet sahibi olabiliriz. Servet deyince hemen aklınıza maddiyat gelmesin. Bu manevi bir servet veya geleceğe yönelik iyi insan kazanımınızda olabilir. Jüpiter gezegenin gayreti ve coşkusu iyi niyetlidir, ancak bizi aşırı tutkumuz davranışlarımız açısından kör edebilir.

Jüpiter'in Akrep burcundan en son geçişi Ekim 2005'ten Kasım 2006'ya kadar sürdü.

Bu dönemde başladıklarımız şimdi büyümek için çiçek açması, artması ya da ayarlamalar yapmamız için bir Jüpiter dönüşüne sahip olacak. Jüpiter'in bakış açısı, genel bir bakış ile "büyük resme" hitap eder. Olayı anlamaya çalışın.

O dönemden önce ise Jüpiter, Kasım 1993'ten Aralık 1994'e kadar ve Kasım 1981'den Aralık 1982'ye,1970 Ekim ile 1971 yılı arasında doğanlar içinde Akrep burcundaydı.

Eğer doğum yılınız bu tarihlerden birine denk geliyorsa Jüpiter’iniz akrep burcunda. O zaman bir Jüpiter dönüşünün tadını çıkarıyorsunuz demektir. Bu fırsatı kaçırmamanız gereklidir. Eğer ne yapmanız gerektiğini anlamlandıramıyorsanız mutlaka güven duyduğunuz bir Astrologtan Astrolojik danışmanlık almanızı tavsiye ederim.

Akrep enerjisi kontrol edilemez, doğası sonsuzdur. Sadece kontrol edilmesi tek bir sebebe bağlıdır. Coşkunuz, değerleriniz, inançlarınız ve imanınızdan vazgeçmemenizdir. Bu imtihanı anlarsanız bolluk kavramını da anlayabiliriz. Bolluk bir akıl halidir. Bolluk her yerdedir sadece ne olduğunu görmeliyiz.

“Bizim en derin korkumuz yetersiz olmak değildir. En derin korkumuz sınırsız güce sahip olmamızdır. Bizi en çok korkutan karanlık yanımız değil, aydınlık yanımızdır.”

Jüpiter'in şu anda kendi haritanızda yer aldığı yer, gelişiminizde bu dönemde "sevinç" bulmaya eğilimli olduğunuz yerdir. Hayatınızın bu alanı bir şekilde genişler ve düzelir. Bu yaşam alanlarını geliştirmek için yeni araçlara da ihtiyaç vardır. Gelişmek için, hedeflerimizi güvenle ve iyimserlikle sürdürmeliyiz. Jüpiter yalnızca genişlemekten hoşlanmıyor, aynı zamanda öğrenmeyi de seviyor, bu yüzden Jüpiter Akrep ile eşleştirildiğinde daha derin çalışmalar ile gizli veya gizemli olanla ilgilenebiliriz. Sorunları çözmek ve yaşanan problemleri sonlandırmak için kendi içimizde daha güçlü bir istek oluşabilir. Psikoloji ve insan kaynakları konusunda daha büyük bir ilgi geliştirebiliriz. Anlamlı bir samimi ilişki veya ortaklık bulmayı bırakanlar şimdi tekrar düşünebilirler.

Kariyerinizde veya işinizde daha büyük başarı elde edebilmek için yaptıklarınız konusunda kararlı, yoğun, algılayıcı ve tutkulu olmanız gerekir. Kariyerinizde, özellikle başkalarının yeteneklerini ve kaynaklarını yaratıcı ve etkili bir şekilde kullanabileceğiniz bu döneme yatırım yapın. Ürünlerinizde veya hizmetlerinizde değişim, yenilik ve tutku üzerine daha fazla odaklanma sizi başarılı yapabilir. Haritanız destekliyorsa yetenekleri ve kaynakları ile kendinizi tamamlayan bir iş ortağı ile işbirliği yapmak faydalı olabilir. Para kazanmak ve yatırımsal konular adına(vergiler, borçlar, borçlar, miraslıklar, ortak finansmanlar, ticaret finansmanı, ticaret finansmanı, hisse senetleri vs.) durumlarla bu bir yıllık süreci yönetmeniz gerekebilir. İyi bir strateji kurarsanız mali açıdan harika bir zaman. Bazı şirketlerin yeni seviyelere ulaştığını ve ekonomik destek alabileceğini söyleyebiliriz. Kişisel bir seviyede haritanızda geçen evinizden refahınız için fırsatlar görebilirsiniz.



Asıl güzel bir haberimiz var ki;

Jüpiter Akrep burcundaki transit için mükemmel zamanlar arasında, Mars’ın 26 Ocak-17 Mart 2018 tarihleri arasında Yay burcunda olması ile Marsın hükümdarı Akreple karşılıklı bir ağırlama yapacak olmalarıdır. Fırsatları arayanlar için tam da bu dönemde büyük kazanımlar elde edecekleri zaman olacaktır.

Sonuç olarak Jüpiter Akrepteyken bir konuda kararlıdır. Mutsuz ve samimiyetsiz birliktelikler sürdürmektense yalnız başına gitmek daha verimlidir der. İlişkilerimiz yoluyla önemli derecede kendimizi daha güçlü bir konuma getirmenin kaynaklarını bulabiliriz. Bu, yeni bir perspektiften hayatımızın daha karanlık köşelerine bakarak kendimizi bulmak için harika bir dönem!

Kişisel güç ve büyümenizin keyfini çıkarın!

Akrepteki Jüpiter sabırsızlıkla beklenecek çok güzel noktalara sahiptir. 2018 yılının başlarında kendini ispatlayacaktır. Bunu da not olarak buraya bırakalım.

BURÇLARINIZA GÖRE ETKİLERİ:

NOT: YÜKSELEN BURCUNUZA GÖRE OKUMANIZ DAHA İSABETLİ YORUMLAR ALMANIZI SAĞLAR.

KOÇ:Finansal kaynaklarınızı büyütme ve genişletme zamanı. Borçlarınızı kolaylıkla kapatabileceğiniz konular gündeminiz de olacak. Önemli iş ve proje teklifleri ile toplu gelirler kazanabilirsiniz. Yatırım fırsatları sizin sezgileriniz size oldukça yardımcı olacak. Devlet ve kamu ile çalışmalarınız var ise kadro ve terfi gibi yapılandırmalara girebilirsiniz. Ortaklık ilişkilerinizde kazançlı bir dönem sizinle olacaktır.

BOĞA: Bu etki sizler için paha biçilemez güzellikte olacaktır. Yeni aşklar ve ilişkiler bu dönemde fazlaca kapınızı çalabilir. Özellikle ekim ikinci yarısından sonra bu durumu hızlandıracak sürpriz bazı tanışmalar ve konuşmalar gerçekleşebilir. İlişkisi olanlar hızlı bir şekilde evlilik kararı alabilir. Evli olanlar ve bu döneme kadar evliliğinde problemler yaşayanlar ise başka bir ilişki cesareti ile yeni bir hayat kurma kararı alabilirler. Mantıklı ve doğru hareket etmekte sizi kazançlı kılacaktır.

İKİZLER: İş ortamınız ve çalışma hayatınız bu bir yıl sürecek olan transitte sizleri daha destekleyici olacaktır. Yeni bir iş bulabilirsiniz. İş ortamınız ve arkadaşlarınız değişebilir. Yeni projeler çalışma şeklinizi değiştirebilir. Çalışma hayatınızda ek sorumluluklar sizlere ek kazanç kapılarını rahatlıkla açıyor olacaktır. Bu süreçte rahatlıkla para biriktirebilir kazanımlarınızı doğru yönlendirebilirsiniz.

YENGEÇ: Bu bir yıllık transit sizlere aşk hayatınızda sürpriz şanslar ve fırsatları da yanında getirecektir. Alacağınız romantik teklifler ve yeni tanışmalar kalbinizi ısıtan cinsten olabilir. Aşk ve ilişkilerde önemli bir yoğunlaşma süreci. Evli olanlar için çocuk sahibi olmak adına önemli bir dönem olabilir. Çocuklarınızın hayatını ilgilendiren konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Romantizm ve aşk konuları sizi bu dönemde daha ruhsal anlamda yoğunlaştıracaktır. Yeni bir ilişki için keyifli bir dönemin başlangıcı da diyebiliriz.

ASLAN: Uzun zamandır beklediğiniz bir ev-alım satım işlemleri ya da anneniz babanız ile alakalı önemli konuların gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Taşınma ya da evde bazı tadilat ile ilgili konular gündeminizde olması söz konusu. Babanın, eşinizin veya yakın çevre dostlarınızın sorunları ya da sorumlulukları hayatınızda öncelik kazanabilir.

BAŞAK: Bu transit sizleri bir yıl boyunca eğitim hayatınız ve yakın çevre iletişimlerinizle ilgili yoğunlaştırıyor olacak. Önümüzde ki bir yıl boyunca bilgi almak, özümsemek ve öğrenmek isteyeceksiniz. Kısa süreli bazı eğitimlere katılabilirsiniz. Yakın çevre ve kardeşlerinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Kariyer hayatınızı satış, pazarlama, medya ve iletişim üzerine yoğunlaştırabilirsiniz.

TERAZİ: Bir yıl boyunca sizleri finansal anlamda olumlu etkileyecek olan bu transit ile kazanımlarınızı kolaylıkla artırmanın yollarını bulabileceksiniz. Yeni iş teklifleri ve iş projeleri kapınızı çalabilir. Emek vererek üreterek önemli projelerin altına imza atabileceksiniz.

AKREP: Şanslı eller sizleri koruma altına alırken hayattan diledikleriniz ve istekleriniz kolayca gerçekleşebilir bir hale geliyor. Haritanızda destekliyorsa bu dönemde önemli bazı açılımlar yapabilir sürpriz şanslar elde edebilirsiniz. Var olan ilişkiler evliliğe taşınabilir. Kariyerinizde uzun zamandır beklediğini terfi ve kazanç söz konusu olabilir. Çocuk sahibi olabilirsiniz.

YAY: Ruhsal anlamda kendinizi daha dingin hissedebilirsiniz. Psikolojik ve ruhsal kişisel gelişiminizi olumlu yönde etkileyecek konular gündeminizde olabilir. Bu dönem Astroloji ve benzeri kişisel gelişim konuları ilgilinizi çekebilir. Yayıncılık anlamında kitap yazmak veya şiir yazmak gibi faaliyetler içerisinde olabilirsiniz. Üretmenin sizi iyileştireceği bir transit etkisi olacaktır

OĞLAK: Sosyal çevrenizin genişleme dönemi geldi çattı. Saygın ve tanınmış çevrelerden önemli dostluklar ve güçlü bağlantılar kurabileceksiniz. Hayallerinize, isteklerinize ve dileklerinize çok yakın olduğunuz bu dönemde hislerinizin sesini dinlemelisiniz.

KOVA: Kariyerde önemli ve genişlemeci bir dönem sizleri bekliyor. Bir yıl boyunca ekmiş olduğunuz tüm ekinlerin yeşermesini bekleyebilirsiniz. Bu dönem içerisinde toplumsal dokunuşlar sizi uzunca bir süre başarıya taşıyacaktır. Bu fırsatları iyi bir şekilde kullanmalısınız.

BALIK: Hayatınızda yükseköğrenim ve eğitim önemli bir yer tutacak. Yer değiştirmek isteyebilirsiniz. Yakın çevreniz genişleyebilir. Hayatınıza katılan yeni dostluklar kendinizi şanslı hissettirecektir. İçinizi ısıtacak bir sevgi ve güzel bir birliktelik sizi güçlendirecek. Finansal ve ekonomik koşullarınızda bir iyileşme söz konusu olacaktır.