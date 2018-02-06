İyiliğe gücün yetmezse kötülük etme. İyiliği yalnız iyiler anlar, kötülüğü ise herkes

Günaydın haftanın en hareketli günlerinden birine daha gelmiş bulunmaktayız. Bugün Ay akrep burcunda ve Satürn ile koruyucu bir açı içinde hareket edecek. Aşkta yaratıcılığın ve romantizmin arttığı önemli bir zaman dilimi. Karşı taraftan sevildiğinizi hissedeceğiniz özel adımlar alabilirsiniz. Çocuklarınızın yaşamı ile ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir.

Sabah saatlerinde girişimci yönünüzü kullanmak yerine yarım kalmış işlerinizi tamamlamayı deneminiz de fayda var. Ruhsal anlamda kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Eğitim, yayıncılık, ticaret, seyahatleriniz ile ilgili konularda çalışmalarınız var ilişkileriniz adına pozitif bir yön kazanabilirsiniz. Akşam saatlerinde kırıcı olmaktan, hayal ettiğiniz finansal projelerinizde ön göremediğiniz durumlar, başkalarının acımasızca eleştirileri canınızı sıkabilir. Buna sebep verecek ortamlarda bulunmamanızı önerebilirim. Herhangi bir hedefe ulaşmak, herhangi bir engeli aşmak veya hayatınızdaki en önemli hazineyi bulacağınızı bilerek yaşadığınız olumsuzluklara meydan okuyun. Sadece var olduğuna inandığımız için varız ve her an inancınızı değiştirebilir ve gerçeğinizi değiştirebilirsiniz! Yeterince zeki değil misin? Yeterince cesur değil misin? Veya doğru zamanda doğru yerde değil mi? Bunları sorgulayacağınız bir süreç içinde olabilirsiniz.

Kimsenin ne söylediği artık umurunuzda olmamalı. Yakın çevrenizden biraz uzaklaşıp aşk ve ilişkiler üzerine var olan problemlerinizi çözmek için güzel bir zaman. Bekâr İkizler bugün heyecan verici gelişmelerle karşılaşabilirler. Güvenmediğiniz kişilerle gizli kalmasını istediğiniz sırlarınızı paylaşmayın. Her ne kadar kötü niyetli olmasalar da zamanı geldiğinde olaylar, çarpıtılarak önünüze getirilebilir. Kariyerinizde var olan problemlerinizi üstlerinizle görüşmeyi deneyin. Onların getirdikleri çözümler size yardımcı olabilir, stresinizi bir anda azaltabilir. Ayrıca spor yaparken hız gerektiren hareketlerden kaçınmanız faydanıza olacaktır.



Gelelim günün Tavsiyeli hikâyesine;

Zamanın birinde iki kasaba bir yarışa girerler. İki kasaba halkı karşı tarafa kendi ülkelerinin ne kadar zengin olduğunu göstermek isterler. Etkileyici bir şey olması için kasabanın ortasına büyük bir havuz yaptırırlar. Daha da ihtişamlı olsun, zenginliği ifade etsin diye de gece herkesin bir kova süt getirerek havuza dökmesi kararlaştırılır.

Bu fikir herkesçe kabul edilir ve zenginliklerini gösterebileceklerinin keyfi ile havuz yapılır. Kararlaştırdıkları şekilde herkes gece götürdüklerini havuza döker. Fakat sabah olduğunda havuzun sadece berrak bir su ile dolu olduğu görülür.

Araştırıldığında herkesin aynı şekilde düşündüğü ortaya çıkar. "Nasıl olsa bu kadar insanın içinde ben süt yerine su döksem belli olmaz diye düşünmüştür herkes.”

Böylece havuza süt getiren kimse olmamıştır. Yani herkes ne fark eder ki diye düşünmüştür. Ama bu farklar büyük farka dönüşmektedir. Siz de okulda, günlük yaşamda fark edecek sonuçlar için fark edin, farkında olun. Çünkü farkı yaratan farkınızdır.

Kısaca: Kişinin gelecekteki umudu, onun şimdiki gücünün kaynağıdır. İstediği hareketi yapan, istemediği hareketle karşılaşır. Sizin onayınız olmadan hiç kimse sizi etkileyemez. Kendimize olan saygımızı eğer biz vermezsek kimse elimizden alamaz. Duyan unutur; gören hatırlar; yapan öğrenir. Kişinin kendi ilkeleri uğruna savaşması, bu ilkelerle uyum içerisinde yaşamasından daha kolaydır. Gerçekler değişmez, bizim gerçekleri kavrama ve anlama biçimimiz değişir. İnsanlara hükmedenler, onları en iyi anlayanlardır. Hayat bir kumardır ve gerçek kumarbazlar hiçbir zaman tüm kartlarını göstermezler.

Mutlu günler dilerim…