İyi insanlar, hatta iyi nesneler, hiçbir zaman "ben iyiyim" demez.

“Bazıları vardır ki, "örneğin benim gibi" hep kendini iyi sanır,
Hele hele bir iki kişi de "sen iyisin" dediyse, kuyruğu daldan inmeyiverir.
İşte dünyanın düzensizliği, insanların ölçüsüzlüğü ve tutarsızlığı hep bu kendini bir halt yerine koyup öyle inananların yüzündendir.”
Evet yanlış okumadınız. Örneği kendi üzerinden veriyor, dedem…
Ben okurken tebessüm ettim.
Halbuki öldükten sonra karşılaştığım arkasındaki bıraktığı iyilik sahnelerini buraya yazsam yetmez. Eğer yazarsam da bu sabah yazıyı okuduğunda bana muhtemelen söylenir.
“Hanımefendi böyle mi anlaştık diye?” homurdanır :)
Ama unutamadığım sahneyi anlatayım. Yıllarca sokakta şişe toplayan çocukların şişelerini satın alıp atölyesinde bir odayı ona ayırmış. Çocuklar bu şekilde para kazanıyormuş. Şişeleri de atölyesinde bir odada biriktiriyormuş. Aniden öldü zaten.
Bir hastalığı filan olsaydı onları da temizler kanıt bırakmazdı.
Aklına gelmedi muhtemelen…
Bisiklet kazasında vefat etti…
Taksici, yaya geçittin de vurmuş.
Hiçbir şeyim yok demiş kalkmış yürümüş. Bisikletini temizlemiş.
Olmaz demişler iç kanama olur bir şey olur çünkü sert vurmuş araç.
Hızlıca hastaneye götürmüşler.
Amcam doktor…
Amcamı aramışlar oğlu doktor diye.
Amcama sadece “ben iyim doktor bey üzülme sakın” demiş.
“Sonra taksici çocuğun bir suçu yok benden sonra sakın ona musallat olmayın,
kader önemli bir şey” demiş.
1 saat içinde iç kanamadan vefat etmiş.
Yıl 2002….
Resim atölyesi temizlenirken çam şişeleri çıkartmak için iki kamyon tuttular.
Atölye önünde ise abartısız 100’e yakın çocuk çam şişeleriyle öldüğünde mezarına geldi. Yıllar geçti hala mezarlıkta cam şişesi bulurlar ve kimse anlam veremez. Bizim dışımızda…
Bilirsiniz sevgi nötr bir şeydir, alınıp satılamaz.
Hep verilir, insanlık sevgiyle ayakta durur, onun için vardır, ondan hep güzel ve görkemli yarınları bekler.
Bizler geçiciyiz, yarınlar vardır?
Milyarlarca yıllık insanlık tarihi böyle oluşmuş ve böyle oluşacaktır.
Acele edip yarınlar için, yarın ki insanlar için, çocuklarımız için, kullanımlı ve kalıcı bir şeyler yapmaya çalışmalıyız, biz küçük insanlar….
Yoksa adımız, şayet anılacaksa ki bu bir umuttur, hiç olmazsa "doğdu ve öldü" diye anılmasın!
Sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim,
Yazdıklarımın sizleri zaman zaman şartlandırdığının bilincindeyim,
Hatta bazen sıktığını da düşünüyorum ama bunu da bir yerlerde etkileyici, kışkırtıcı olduğunun da farkındayım. Bu yüzden bir yerlerde bir uyanışa neden olabileceğim düşüncesi yüzünden gerekli buluyorum.
Bugünde dertleştiysek yarına doğru yola çıkalım dostlar…
Gökyüzünde neler oluyor?
Ay Aslan burcunda ilerliyor ve Chiron ile güzel bir temas kuruyor.
Bugün hayal gücünüz yüksek ve kabiliyetleriniz ön planda olabilir. Eğitim ve ticaretle ilgili bazı problemler çözülebilir. Hayatınız da ne yönde olmak istediğinizi ve ihtiyaçlarınızı tespit edebilirsiniz. Geçtiğimiz birkaç günün yorucu enerjisini üzerinizden biraz olsun atabileceksiniz. Buna güvenerek daha güçlü hareket etmelisiniz.
Mutlu günler dilerim.
İyi insanlar, hatta iyi nesneler, hiçbir zaman "ben iyiyim" demez.
Benim dedem şöyle derdi:
“Bazıları vardır ki, "örneğin benim gibi" hep kendini iyi sanır,
Hele hele bir iki kişi de "sen iyisin" dediyse, kuyruğu daldan inmeyiverir.
İşte dünyanın düzensizliği, insanların ölçüsüzlüğü ve tutarsızlığı hep bu kendini bir halt yerine koyup öyle inananların yüzündendir.”
Evet yanlış okumadınız. Örneği kendi üzerinden veriyor, dedem…
Ben okurken tebessüm ettim.
Halbuki öldükten sonra karşılaştığım arkasındaki bıraktığı iyilik sahnelerini buraya yazsam yetmez. Eğer yazarsam da bu sabah yazıyı okuduğunda bana muhtemelen söylenir.
“Hanımefendi böyle mi anlaştık diye?” homurdanır :)
Ama unutamadığım sahneyi anlatayım. Yıllarca sokakta şişe toplayan çocukların şişelerini satın alıp atölyesinde bir odayı ona ayırmış. Çocuklar bu şekilde para kazanıyormuş. Şişeleri de atölyesinde bir odada biriktiriyormuş. Aniden öldü zaten.
Bir hastalığı filan olsaydı onları da temizler kanıt bırakmazdı.
Aklına gelmedi muhtemelen…
Bisiklet kazasında vefat etti…
Taksici, yaya geçittin de vurmuş.
Hiçbir şeyim yok demiş kalkmış yürümüş. Bisikletini temizlemiş.
Olmaz demişler iç kanama olur bir şey olur çünkü sert vurmuş araç.
Hızlıca hastaneye götürmüşler.
Amcam doktor…
Amcamı aramışlar oğlu doktor diye.
Amcama sadece “ben iyim doktor bey üzülme sakın” demiş.
“Sonra taksici çocuğun bir suçu yok benden sonra sakın ona musallat olmayın,
kader önemli bir şey” demiş.
1 saat içinde iç kanamadan vefat etmiş.
Yıl 2002….
Resim atölyesi temizlenirken çam şişeleri çıkartmak için iki kamyon tuttular.
Atölye önünde ise abartısız 100’e yakın çocuk çam şişeleriyle öldüğünde mezarına geldi. Yıllar geçti hala mezarlıkta cam şişesi bulurlar ve kimse anlam veremez. Bizim dışımızda…
Bilirsiniz sevgi nötr bir şeydir, alınıp satılamaz.
Hep verilir, insanlık sevgiyle ayakta durur, onun için vardır, ondan hep güzel ve görkemli yarınları bekler.
Bizler geçiciyiz, yarınlar vardır?
Milyarlarca yıllık insanlık tarihi böyle oluşmuş ve böyle oluşacaktır.
Acele edip yarınlar için, yarın ki insanlar için, çocuklarımız için, kullanımlı ve kalıcı bir şeyler yapmaya çalışmalıyız, biz küçük insanlar….
Yoksa adımız, şayet anılacaksa ki bu bir umuttur, hiç olmazsa "doğdu ve öldü" diye anılmasın!
Sizleri çok sevdiğimi bilmenizi isterim,
Yazdıklarımın sizleri zaman zaman şartlandırdığının bilincindeyim,
Hatta bazen sıktığını da düşünüyorum ama bunu da bir yerlerde etkileyici, kışkırtıcı olduğunun da farkındayım. Bu yüzden bir yerlerde bir uyanışa neden olabileceğim düşüncesi yüzünden gerekli buluyorum.
Bugünde dertleştiysek yarına doğru yola çıkalım dostlar…
Gökyüzünde neler oluyor?
Ay Aslan burcunda ilerliyor ve Chiron ile güzel bir temas kuruyor.
Bugün hayal gücünüz yüksek ve kabiliyetleriniz ön planda olabilir. Eğitim ve ticaretle ilgili bazı problemler çözülebilir. Hayatınız da ne yönde olmak istediğinizi ve ihtiyaçlarınızı tespit edebilirsiniz. Geçtiğimiz birkaç günün yorucu enerjisini üzerinizden biraz olsun atabileceksiniz. Buna güvenerek daha güçlü hareket etmelisiniz.
Mutlu günler dilerim.