İyi insan başarma arzusuyla motive olur, başkasına zarar verme arzusu ile değil…

Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba. Hafta ortasına ulaşmış bulunmaktayız. Şaşırtıcı gibi görünse de önümüzdeki hafta ağustos ayını da bitiriyoruz. Koskoca bir yaz geçti gitti diyebiliriz. Okul hazırlıkları başladı. Ben 2020 yılı için nasıl haritanızı okuyabilirsiniz diye kitabımı hızlandırmaya başladım.2020 Yılı ajandamızın çalışmaları başladı. Bu sefer ajandamızda bir sürpriz söz konusu. Bunu inşallah daha sonra öğreneceksiniz.
30 Ağustos’ta başak burcunda bir yeniay doğuyor olacak. Zafer gibi bir yeniay desem yalan olmaz. İçinizdeki birçok konuyu çözüme kavuşturduğunuz ve kendi hayatınızı yeniden küllerinizden ayağa kalktığınız bir dönem başlıyor. Hafta başında Mars başak burcuna geçiş yapmıştı. Bugünde Venüs başak burcuna geçiş yapıyor. Adım adım başak sezonuna geçiş yapıyoruz. Tüm gezegenler Başak burcunda bir etkileşim ile hareket edeceğiz.
Mars başak burcuna geçiş yaptığı günlerde (benim 6.evim sağlık, sorumluluklar ve kişisel görevlerim) alanında hızlıca bir toparlanmaya gittim. Vitaminlerimi önemsemiyordum bunları almaya başladım. Ruhsal anlamda aklımda beni yoran şeylerden uzaklaştım. Evde giymediğim, bana iyi gelmeyen ne varsa topladım hepsini verdim. Arızalı olan şeyleri tamir ettirdim vs…
Ve ne enteresan ki tam bir başak gibi davranmaya başladım. Aslında Ruh noktam da başak burcudur. Şimdi sizler soracaksınız. Aygül hanım benim ruh noktam nedir. Ya da nasıl bulacağım. Bu konuyu ayrıca kitabımda yazıyorum. İnşallah bu kitap sayesinde kendi haritasını biraz olsun okumaya başaracaksınız. Bunu daha sonra konuşacağız.
Bugün Ay boğa burcuna geçiş yaparken Venüs’te Başak burcuna geçiş yapıyor. Kendimizi daha güvende hissettiğimiz bir güne geçiş yapıyoruz diyebiliriz. Biraz daha romantik ama duygusal hissedebilirsiniz kendinizi. Sevgisiz kalmanın yorgunluğuyla da yüzleşiyor olabilirsiniz. Sizde nasıl tezahür edeceğine biraz da siz karar vereceksiniz. Bu yüzden farkında hareket etmenizde fayda olacaktır. Bugün finansal konularınızla ilgili önemli toplantılar ve görüşmeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ekonomik olarak kendinizi daha olumlu hissettiğiniz bir süreç içine ilerliyorsunuz. Uzun zamandır parasal anlamda iş olmamasından yakınıyorsanız şimdi artık bunun sonlanmaya açık olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen bir başak ve bir boğa kuralları ile bugün ilerlemeyi seçin.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Patronunun odasına giren memur patronuna:
- "Efendim, siz birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan birini bir derece terfi ettirdiniz... Yaş ve kıdem bakımından aramızda hiçbir fark yok, öğrenimimiz de aynı. O benden daha yakışıklı da değil. Böyle olduğu halde beni hala terfi ettirmiyorsunuz?" dedi.
Patron ise dalgınlık halinde mırıldandı.
-"Sokakta gürültü var. Duyuyor musunuz? Nedir acaba?"
- "Gidip sorayım efendim" diye memur can sıkıntısı ile cevap verdi.
Biraz sonra döndü:
-"Bir arabaymış efendim..."
-"Yükü neymiş?" diye sordum.
-"Gidip bakayım efendim...
"Biraz sonra döndü:
-"Arabanın yükü bir sürü çuval efendim."
-"Çuvallarda ne varmış?"
-"Gidip bakayım efendim."
Biraz sonra dönüp cevap verdi:
- "X ve Y inşaat sirkelinin merkez şantiyesine gidiyormuş efendim..."
- "Çok güzel" dedi,
"Şimdi bana terfi eden arkadaşınızı çağırır mısınız lütfen? Hani haksız yere terfi eden arkadaşınızı." Gittim çağırdım.
Patron aynı soruyu sordu:
-"Sokakta birtakım gürültüler oluyor nedir acaba?"
- "Gidip bakayım efendim." Döndüğü zaman şöyle cevap verdi:
-"Çuvallarda çimento varmış efendim..."
-"Nereye gidiyormuş bu araba?"
-"Gidip bakayım efendim."
Biraz sonra dönüp cevap verdi:
- "X ve Y inşaat sirkelinin merkez şantiyesine gidiyormuş efendim..."
- "Kırk çuval Portland Çimentosu yüklü araba. Çimentoların menşei New Orleans. X ve Y inşaat sirkelinin merkez şantiyesine gidiyormuş. Uluslararası ulaşıma ait bir kamyon çuvallarını istasyondan almış. Çuvallardan biri yarı yolda patladığı için şimdi bunun yerini değiştirmeye çalışıyorlar."
Patron gözlerimin içine baktı ama ben pek bakamadım. Arkadaşıma duyduğum hem de patrona duyduğum mahcubiyetle odadan ayrıldım…
Dememiz o ki; hayatınızdaki her işi tam olarak göğüsleyin. Gönlünüzü vererek yapın. Yarım yamalak işler içinde olmayın. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız çok yönlü düşünmelisiniz. Hayatta bedel ödemeden hiçbir şeye sahip olamassınız. Bunun için gereksiz üzüntülerle zaman kaybı içinde olmayın. Bazı sorunlar sizi geliştirir ve büyültür. Bunun bir gelişim süreci olduğunu unutmadan ilerlemeli ve süreci ekstra siz büyütmemelisiniz. Farkındalık bu yüzden değerlidir. Sistem çalışan, işini gerçekten tüm değeriyle yapan herkesi korur. İyi olmaya devam…
Mutlu günler dilerim.
İyi insan başarma arzusuyla motive olur, başkasına zarar verme arzusu ile değil…
Günaydın yepyeni bir günden hepinize merhaba. Hafta ortasına ulaşmış bulunmaktayız. Şaşırtıcı gibi görünse de önümüzdeki hafta ağustos ayını da bitiriyoruz. Koskoca bir yaz geçti gitti diyebiliriz. Okul hazırlıkları başladı. Ben 2020 yılı için nasıl haritanızı okuyabilirsiniz diye kitabımı hızlandırmaya başladım.2020 Yılı ajandamızın çalışmaları başladı. Bu sefer ajandamızda bir sürpriz söz konusu. Bunu inşallah daha sonra öğreneceksiniz.
30 Ağustos’ta başak burcunda bir yeniay doğuyor olacak. Zafer gibi bir yeniay desem yalan olmaz. İçinizdeki birçok konuyu çözüme kavuşturduğunuz ve kendi hayatınızı yeniden küllerinizden ayağa kalktığınız bir dönem başlıyor. Hafta başında Mars başak burcuna geçiş yapmıştı. Bugünde Venüs başak burcuna geçiş yapıyor. Adım adım başak sezonuna geçiş yapıyoruz. Tüm gezegenler Başak burcunda bir etkileşim ile hareket edeceğiz.
Mars başak burcuna geçiş yaptığı günlerde (benim 6.evim sağlık, sorumluluklar ve kişisel görevlerim) alanında hızlıca bir toparlanmaya gittim. Vitaminlerimi önemsemiyordum bunları almaya başladım. Ruhsal anlamda aklımda beni yoran şeylerden uzaklaştım. Evde giymediğim, bana iyi gelmeyen ne varsa topladım hepsini verdim. Arızalı olan şeyleri tamir ettirdim vs…
Ve ne enteresan ki tam bir başak gibi davranmaya başladım. Aslında Ruh noktam da başak burcudur. Şimdi sizler soracaksınız. Aygül hanım benim ruh noktam nedir. Ya da nasıl bulacağım. Bu konuyu ayrıca kitabımda yazıyorum. İnşallah bu kitap sayesinde kendi haritasını biraz olsun okumaya başaracaksınız. Bunu daha sonra konuşacağız.
Bugün Ay boğa burcuna geçiş yaparken Venüs’te Başak burcuna geçiş yapıyor. Kendimizi daha güvende hissettiğimiz bir güne geçiş yapıyoruz diyebiliriz. Biraz daha romantik ama duygusal hissedebilirsiniz kendinizi. Sevgisiz kalmanın yorgunluğuyla da yüzleşiyor olabilirsiniz. Sizde nasıl tezahür edeceğine biraz da siz karar vereceksiniz. Bu yüzden farkında hareket etmenizde fayda olacaktır. Bugün finansal konularınızla ilgili önemli toplantılar ve görüşmeler yapmak durumunda kalabilirsiniz. Ekonomik olarak kendinizi daha olumlu hissettiğiniz bir süreç içine ilerliyorsunuz. Uzun zamandır parasal anlamda iş olmamasından yakınıyorsanız şimdi artık bunun sonlanmaya açık olduğunu söyleyebiliriz. Lütfen bir başak ve bir boğa kuralları ile bugün ilerlemeyi seçin.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Patronunun odasına giren memur patronuna:
- "Efendim, siz birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan birini bir derece terfi ettirdiniz... Yaş ve kıdem bakımından aramızda hiçbir fark yok, öğrenimimiz de aynı. O benden daha yakışıklı da değil. Böyle olduğu halde beni hala terfi ettirmiyorsunuz?" dedi.
Patron ise dalgınlık halinde mırıldandı.
-"Sokakta gürültü var. Duyuyor musunuz? Nedir acaba?"
- "Gidip sorayım efendim" diye memur can sıkıntısı ile cevap verdi.
Biraz sonra döndü:
-"Bir arabaymış efendim..."
-"Yükü neymiş?" diye sordum.
-"Gidip bakayım efendim...
"Biraz sonra döndü:
-"Arabanın yükü bir sürü çuval efendim."
-"Çuvallarda ne varmış?"
-"Gidip bakayım efendim."
Biraz sonra dönüp cevap verdi:
- "X ve Y inşaat sirkelinin merkez şantiyesine gidiyormuş efendim..."
- "Çok güzel" dedi,
"Şimdi bana terfi eden arkadaşınızı çağırır mısınız lütfen? Hani haksız yere terfi eden arkadaşınızı." Gittim çağırdım.
Patron aynı soruyu sordu:
-"Sokakta birtakım gürültüler oluyor nedir acaba?"
- "Gidip bakayım efendim." Döndüğü zaman şöyle cevap verdi:
-"Çuvallarda çimento varmış efendim..."
-"Nereye gidiyormuş bu araba?"
-"Gidip bakayım efendim."
Biraz sonra dönüp cevap verdi:
- "X ve Y inşaat sirkelinin merkez şantiyesine gidiyormuş efendim..."
- "Kırk çuval Portland Çimentosu yüklü araba. Çimentoların menşei New Orleans. X ve Y inşaat sirkelinin merkez şantiyesine gidiyormuş. Uluslararası ulaşıma ait bir kamyon çuvallarını istasyondan almış. Çuvallardan biri yarı yolda patladığı için şimdi bunun yerini değiştirmeye çalışıyorlar."
Patron gözlerimin içine baktı ama ben pek bakamadım. Arkadaşıma duyduğum hem de patrona duyduğum mahcubiyetle odadan ayrıldım…
Dememiz o ki; hayatınızdaki her işi tam olarak göğüsleyin. Gönlünüzü vererek yapın. Yarım yamalak işler içinde olmayın. Hayatınızı değiştirmek istiyorsanız çok yönlü düşünmelisiniz. Hayatta bedel ödemeden hiçbir şeye sahip olamassınız. Bunun için gereksiz üzüntülerle zaman kaybı içinde olmayın. Bazı sorunlar sizi geliştirir ve büyültür. Bunun bir gelişim süreci olduğunu unutmadan ilerlemeli ve süreci ekstra siz büyütmemelisiniz. Farkındalık bu yüzden değerlidir. Sistem çalışan, işini gerçekten tüm değeriyle yapan herkesi korur. İyi olmaya devam…
Mutlu günler dilerim.