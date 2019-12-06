İyi bir yurttaş olmak!

Günaydın hepinize haftanın son gününden…
Siz bu satırları okurken ben Ankara’ya doğru yola çıkmış olacağım.
Bu akşam 18:00’ da Ankara Cepa Avm D&R’ da imza gününe tüm Ankaralı dostlarımı bekliyorum.
Sizlerle tanışmak ve AstroŞifa 2020 Ajandasını imzalamak için ise sabırsızlanıyorum.
*
Satürn Oğlak, Plüton oğlak ve Jüpiter’inde oğlak burcuna girmesiyle farkındaysanız ülke olarak köşeye sıkışmaya başladık. Olayları daha gerçek ve ciddi boyutta konuşmaya başladık. Bunlar için birilerini kaybetmek mi gerekirdi diye düşünüyor olabilirsiniz ama hayat böyle değil mi?
İnsanoğlu neyi kaybetmeden anlayabiliyor ki?
100 yıllık döngüler de ülke kaderleri hep büyük değişimlere gitmiş.
Şimdi 2020 yılı da ülkemizin kaderinin değiştiği bambaşka bir yola çıkıyor.
Bu gökyüzü transitlerinde iyi bir yurttaş olmak için neler yapmamız gerekiyor?
Disiplinize olursanız bir şeyler hakkınız olur. Bu yıl adeta bunu çok ciddi bir şekilde hissedeceğiz. Canımızı yakan şeylerde tek yürek olmalı ve disiplinli bir şekilde çalışmalıyız.
*
Eğitim bir yaşam sanatıdır. Eğitimi yaşam tarzı haline getirmeliyiz. İlim ve bilime verdiğimiz değerle bir ülkenin kalkınması arasında bir bağlantı var. Bunu kavramamız gerekmektedir.
*
Satürn Oğlak ve Jüpiter oğlak sizden üretim bekler. Ne üretiyorsun? İşe gidip gelmen ya görevlerini yerine getirmen yeterli değildir. Dünyaya katkın sorgulanır. Burada ne yapıyorsun?
*
Bizim eğitim sistemimiz üretim olmayan bir eğitim modelidir. Bu yüzden kaybediyoruz. İnsan kaybediyoruz. Kazanmak için üretmeye yöneltmiyoruz.
Satürn Kova burcuna girecek. 10 Mart 2020 yılında bizlere şu soruyu soracak!
Teknolojinin, üretime katkısı ne olacak?
Kendinizi sorgulayın
*
Çok daha fazlasını yapmalıyız.
Dünya çok hızlı ilerliyor.
Biliyor muydunuz?
Son dönem de 1 milyon öğrencinin çeşitli nedenlerden dolayı üniversitelerden ilişiği kesilmiş.
Öğrenci diyor ki; Ailemin kan davası vardı ve bende bulaşmamak için saklandım ve kaçtım. Uzun bir süre okula gidemedim. Hukuk 2.sınıftayım. Ne olur öğrenci affı çıksın ve okumaya döneyim diyor. Bu öğrenciyi affetmek ve topluma kazandırmak çok önemli bir görev değil mi?
Ya da zamanın da harcını yatıramamış ailesine bakmak zorunda kalmış öğrenci ise şimdi okumak istiyor. Toplumsal olarak bunları teşvik edip yönlendirmeler yapılması gerekmez mi?
Bakın 2020 yılında konuşmamız gerekenler?
Türkiye'nin ortalama 23 katı küçük olan ve yaklaşık 34 bin kilometrekarelik karasal yüz ölçümüne sahip Hollanda'nın büyük bir bölümünde seralarda gelişmiş teknoloji kullanılarak tarım yapılıyor. Su kullanımıysa normalden yüzde 90 oranında daha az. Modern bir tarım ülkesi olan Hollanda organik üretime de önem veriyor. Bizim organik üretimimiz ne durumdadır?
*
Verilere göre gelecek 40 sene içerisinde üretilecek tarım ürünü oranı, son 8 bin senede dünyada üretilen miktardan daha fazla olacak. 2050 yılında dünyanın nüfusu 10 milyarı geçecek ve bunun da gelecekte dünyayı açlık sorunuyla karşı karşıya getirebileceği yorumları yapılıyor. Peki böyle bir durumda ülkemiz ne olacak?
*
Drone nedir ve ehliyetini almak için araştırma hiç yaptınız mı?
*
Amerikan Savunma Bakanlığı, sentetik biyoloji Üretim İnovasyon Enstitüsü oluşturma niyetini açıkladı. Amaç, ABD'de biyoteknoloji ve biyolojik ürün ekosistemini güçlendirmek. Biz de durum nedir?
Gelelim yapay zekâ konusuna…
Aslında oraya hiç girmek istemiyorum ama minicik değineyim.
- 2025 yılında $150 trilyonluk bir endüstri haline gelecek.
- 2020'de 1,8 milyon iş gücünü ortadan kaldırırken 2,3 milyon yeni iş gücü kazandıracak.
- 2035'de şirketlerin kârlılığını %38 arttırırken, $14 trilyon fazla ciro yaratacağı konuşuluyor…
*
Dünyada gündem bunlarken biz neler konuşuyoruz öyle değil mi?
Bunları konuşmaya başlarsak hep birlikte diğer kötülükleri yenebileceğiz. Artık yapay zekâ sayesinde size saldırılacak insanlarda tespit edilecek. Beynin içindeki hayal ve düşüncelerde program tarafından tespit edilecek ve düşüncesi size uyarı olarak gelecek. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz.
Şimdi gelelim en can alıcı soruya…
Biz ne olacağız peki.
Yapay zekâ bizim sonumuz mu olacak. Bize ihtiyaç kalmayacak mı?
Kendinize güvenin.
Bilgisayar, bilgisayardır…
Bilgisayarlar sadece çiplerden oluşur.
Ama insanda ise “kalp” ve “ruh” vardır.
Bilime göre insanlar asla kendilerinden daha akıllı bir şey yaratamazlar.
Çünkü bizi yaratan en üstün şekilde yarattı. Lütfen yaratılışınızın hakkını verin.
Bu yüzden değişen bu dünya düzleminde sadece ruhunuzu ve kalbinizi kaybetmeyin:)
Mutlu günler dilerim….
İyi bir yurttaş olmak!
Günaydın hepinize haftanın son gününden…
Siz bu satırları okurken ben Ankara’ya doğru yola çıkmış olacağım.
Bu akşam 18:00’ da Ankara Cepa Avm D&R’ da imza gününe tüm Ankaralı dostlarımı bekliyorum.
Sizlerle tanışmak ve AstroŞifa 2020 Ajandasını imzalamak için ise sabırsızlanıyorum.
*
Satürn Oğlak, Plüton oğlak ve Jüpiter’inde oğlak burcuna girmesiyle farkındaysanız ülke olarak köşeye sıkışmaya başladık. Olayları daha gerçek ve ciddi boyutta konuşmaya başladık. Bunlar için birilerini kaybetmek mi gerekirdi diye düşünüyor olabilirsiniz ama hayat böyle değil mi?
İnsanoğlu neyi kaybetmeden anlayabiliyor ki?
100 yıllık döngüler de ülke kaderleri hep büyük değişimlere gitmiş.
Şimdi 2020 yılı da ülkemizin kaderinin değiştiği bambaşka bir yola çıkıyor.
Bu gökyüzü transitlerinde iyi bir yurttaş olmak için neler yapmamız gerekiyor?
Disiplinize olursanız bir şeyler hakkınız olur. Bu yıl adeta bunu çok ciddi bir şekilde hissedeceğiz. Canımızı yakan şeylerde tek yürek olmalı ve disiplinli bir şekilde çalışmalıyız.
*
Eğitim bir yaşam sanatıdır. Eğitimi yaşam tarzı haline getirmeliyiz. İlim ve bilime verdiğimiz değerle bir ülkenin kalkınması arasında bir bağlantı var. Bunu kavramamız gerekmektedir.
*
Satürn Oğlak ve Jüpiter oğlak sizden üretim bekler. Ne üretiyorsun? İşe gidip gelmen ya görevlerini yerine getirmen yeterli değildir. Dünyaya katkın sorgulanır. Burada ne yapıyorsun?
*
Bizim eğitim sistemimiz üretim olmayan bir eğitim modelidir. Bu yüzden kaybediyoruz. İnsan kaybediyoruz. Kazanmak için üretmeye yöneltmiyoruz.
Satürn Kova burcuna girecek. 10 Mart 2020 yılında bizlere şu soruyu soracak!
Teknolojinin, üretime katkısı ne olacak?
Kendinizi sorgulayın
*
Çok daha fazlasını yapmalıyız.
Dünya çok hızlı ilerliyor.
Biliyor muydunuz?
Son dönem de 1 milyon öğrencinin çeşitli nedenlerden dolayı üniversitelerden ilişiği kesilmiş.
Öğrenci diyor ki; Ailemin kan davası vardı ve bende bulaşmamak için saklandım ve kaçtım. Uzun bir süre okula gidemedim. Hukuk 2.sınıftayım. Ne olur öğrenci affı çıksın ve okumaya döneyim diyor. Bu öğrenciyi affetmek ve topluma kazandırmak çok önemli bir görev değil mi?
Ya da zamanın da harcını yatıramamış ailesine bakmak zorunda kalmış öğrenci ise şimdi okumak istiyor. Toplumsal olarak bunları teşvik edip yönlendirmeler yapılması gerekmez mi?
Bakın 2020 yılında konuşmamız gerekenler?
Türkiye'nin ortalama 23 katı küçük olan ve yaklaşık 34 bin kilometrekarelik karasal yüz ölçümüne sahip Hollanda'nın büyük bir bölümünde seralarda gelişmiş teknoloji kullanılarak tarım yapılıyor. Su kullanımıysa normalden yüzde 90 oranında daha az. Modern bir tarım ülkesi olan Hollanda organik üretime de önem veriyor. Bizim organik üretimimiz ne durumdadır?
*
Verilere göre gelecek 40 sene içerisinde üretilecek tarım ürünü oranı, son 8 bin senede dünyada üretilen miktardan daha fazla olacak. 2050 yılında dünyanın nüfusu 10 milyarı geçecek ve bunun da gelecekte dünyayı açlık sorunuyla karşı karşıya getirebileceği yorumları yapılıyor. Peki böyle bir durumda ülkemiz ne olacak?
*
Drone nedir ve ehliyetini almak için araştırma hiç yaptınız mı?
*
Amerikan Savunma Bakanlığı, sentetik biyoloji Üretim İnovasyon Enstitüsü oluşturma niyetini açıkladı. Amaç, ABD'de biyoteknoloji ve biyolojik ürün ekosistemini güçlendirmek. Biz de durum nedir?
Gelelim yapay zekâ konusuna…
Aslında oraya hiç girmek istemiyorum ama minicik değineyim.
- 2025 yılında $150 trilyonluk bir endüstri haline gelecek.
- 2020'de 1,8 milyon iş gücünü ortadan kaldırırken 2,3 milyon yeni iş gücü kazandıracak.
- 2035'de şirketlerin kârlılığını %38 arttırırken, $14 trilyon fazla ciro yaratacağı konuşuluyor…
*
Dünyada gündem bunlarken biz neler konuşuyoruz öyle değil mi?
Bunları konuşmaya başlarsak hep birlikte diğer kötülükleri yenebileceğiz. Artık yapay zekâ sayesinde size saldırılacak insanlarda tespit edilecek. Beynin içindeki hayal ve düşüncelerde program tarafından tespit edilecek ve düşüncesi size uyarı olarak gelecek. Böyle bir dünyaya doğru gidiyoruz.
Şimdi gelelim en can alıcı soruya…
Biz ne olacağız peki.
Yapay zekâ bizim sonumuz mu olacak. Bize ihtiyaç kalmayacak mı?
Kendinize güvenin.
Bilgisayar, bilgisayardır…
Bilgisayarlar sadece çiplerden oluşur.
Ama insanda ise “kalp” ve “ruh” vardır.
Bilime göre insanlar asla kendilerinden daha akıllı bir şey yaratamazlar.
Çünkü bizi yaratan en üstün şekilde yarattı. Lütfen yaratılışınızın hakkını verin.
Bu yüzden değişen bu dünya düzleminde sadece ruhunuzu ve kalbinizi kaybetmeyin:)
Mutlu günler dilerim….