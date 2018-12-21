Işıklar sönmüşse eğer, ay ışığını seyret

Haftanın son iş gününden hepinize merhaba. Hayırlı, bereketli ve mutluluk dolu haberler aldığınız bir gün olsun.
Dün sosyal medyada bir okuyucum yazmış “Aygül Hanım yazıların şekli değişmiş inşallah hep böyle yazarsınız diye” çok hoşuma gitti. Aslında canlı ve interaktif yazım şekli ne hoş değil mi? Bende 2019 yılı içerisinde Allah ömür verirse bu şekilde günü bazı örneklerle değerlendirerek ve sizlere yeni bakış açısı katabilecek tarzda ilerlemeyi düşünüyorum. Tabi fikriniz olursa ya da şöylede olsun dediğiniz şeyler olursa mutlaka paylaşın. Bana instagram ve twitterdan her zaman ulaşabilirsiniz (@astromatik)
2019 Yıllık Burç yorumlarını nerden okuyacağım?
Öncelikle sizin sorduğunuz sorulara da buradan cevap vermek isterim. 2019 yılı yıllık burç yorumlarını nerden okuyabiliriz diyorsunuz.
Öncelikle Hürriyet kelebek ekinde her gün bir tane burç yayınlanıyor. Gazete alabilirsiniz. Hatta sizler için kutu kutu hazırlandı. Kesip dolabınızın üzerine yapıştırabilirsiniz. Yıl hedef tablolarınız var içerisinde. Bugün Aslan burcu yayınlandı. Geçtiğimiz 4tane burcu hala okumadıysanız mahmure.com sitesinden ya da linkini benim sosyal medyadam üzerinden bulabilirsiniz. Öncelikle yükselen burcunuza göre okumanız daha isabetli sonuçlar verebilir. Âmâ yükselen bilmiyorsanız kendi burcunuza göre de değerlendirebilirsiniz.
Bugün Gökyüzü neler diyor?
Önemli görüşmeler yapabilirsiniz.
Ay bugün ikizler burcunda ilerliyor ve Jüpiter-Merkür yay burcunda bir kavuşum gerçekleştiriyor. İlerleyen saatlerde Ay buraya karşıtlık yapacak. Bu demek oluyor ki yaşamınızın yönünü değiştirecek bazı konuşmalar sizlerle yapılabilir ya da siz bazı konuşmalar yapmak isteyebilirsiniz. Eski kadim astrologlar bu tarz iyicil kavuşumlara “kaderin sözü” diye isim verirlermiş. Bu eski Osmanlı kitaplarında bu şekilde yazılır. Çok güzel bir zaman olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ama bu zaman diliminde aksine olumsuz bir şeyler yaşıyorsanız hiç panik yapmayın. Demek oluyor ki muhteşem bir şeyin hazırlığı var size doğru çok güzel bir şekilde geliyor ama almanız gereken bir ders var. Olaya bakış açınızı sığ bir şekilde tutmayın. Özellikle şu şekilde söylenmeyin “Ya yine herkes Merkür-Jüpiter kavuşuyor, yok şu iyi olacak yok bu iyi olacak diyorlar ben işten çıkartıldım” ya da “sevgilim terk etti” gibi gelişen olumsuzluklarda da gökyüzüne olan inancınızı kaybetmeyin. Bu durumları bu pozitif açılarda yaşıyorsanız ilerleyen süreci izlemenizi ve sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Bu açılarda yaşanan olumsuzluklara tek söyleyeceğiniz söz, sonunda iyi ki de böyle olmuş olacaktır. Tecrübeyle sabit olup tarafımdan denemiştir J
HAFTASONU İMZA GÜNLERİ PLANIMIZ NASIL?
Biliyorsunuz sizin için 2019 yılı için bir Astroloji Ajandası hazırladım.2019 yılının 365 gününü tek tek sizler için yazdım ve inceledim. Görüşlerimi ajandaya aktardım ve sizlerin oraya notlar almanız için alanlar yarattım. Şimdi bu kitabımızın imza günleri var ve bu hafta sonu devam ediyoruz. Kitabımıza D&R ve online satışlardan ulaşabilirsiniz. Hafta sonu uygun zamanınız olursa da imza gününe beklerim.
-22 Aralık Cumartesi 16:30’da Bursa’dayız Kent Meydan AVM da olacağım.
-23 Aralık Pazar 16:30’ da ANKARA Eryaman MetroMall AVM D&R da sizleri bekliyor olacağım.
Mutlu bir hafta sonu dilerim…
Işıklar sönmüşse eğer, ay ışığını seyret
Haftanın son iş gününden hepinize merhaba. Hayırlı, bereketli ve mutluluk dolu haberler aldığınız bir gün olsun.
Dün sosyal medyada bir okuyucum yazmış “Aygül Hanım yazıların şekli değişmiş inşallah hep böyle yazarsınız diye” çok hoşuma gitti. Aslında canlı ve interaktif yazım şekli ne hoş değil mi? Bende 2019 yılı içerisinde Allah ömür verirse bu şekilde günü bazı örneklerle değerlendirerek ve sizlere yeni bakış açısı katabilecek tarzda ilerlemeyi düşünüyorum. Tabi fikriniz olursa ya da şöylede olsun dediğiniz şeyler olursa mutlaka paylaşın. Bana instagram ve twitterdan her zaman ulaşabilirsiniz (@astromatik)
2019 Yıllık Burç yorumlarını nerden okuyacağım?
Öncelikle sizin sorduğunuz sorulara da buradan cevap vermek isterim. 2019 yılı yıllık burç yorumlarını nerden okuyabiliriz diyorsunuz.
Öncelikle Hürriyet kelebek ekinde her gün bir tane burç yayınlanıyor. Gazete alabilirsiniz. Hatta sizler için kutu kutu hazırlandı. Kesip dolabınızın üzerine yapıştırabilirsiniz. Yıl hedef tablolarınız var içerisinde. Bugün Aslan burcu yayınlandı. Geçtiğimiz 4tane burcu hala okumadıysanız mahmure.com sitesinden ya da linkini benim sosyal medyadam üzerinden bulabilirsiniz. Öncelikle yükselen burcunuza göre okumanız daha isabetli sonuçlar verebilir. Âmâ yükselen bilmiyorsanız kendi burcunuza göre de değerlendirebilirsiniz.
Bugün Gökyüzü neler diyor?
Önemli görüşmeler yapabilirsiniz.
Ay bugün ikizler burcunda ilerliyor ve Jüpiter-Merkür yay burcunda bir kavuşum gerçekleştiriyor. İlerleyen saatlerde Ay buraya karşıtlık yapacak. Bu demek oluyor ki yaşamınızın yönünü değiştirecek bazı konuşmalar sizlerle yapılabilir ya da siz bazı konuşmalar yapmak isteyebilirsiniz. Eski kadim astrologlar bu tarz iyicil kavuşumlara “kaderin sözü” diye isim verirlermiş. Bu eski Osmanlı kitaplarında bu şekilde yazılır. Çok güzel bir zaman olduğunu gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ama bu zaman diliminde aksine olumsuz bir şeyler yaşıyorsanız hiç panik yapmayın. Demek oluyor ki muhteşem bir şeyin hazırlığı var size doğru çok güzel bir şekilde geliyor ama almanız gereken bir ders var. Olaya bakış açınızı sığ bir şekilde tutmayın. Özellikle şu şekilde söylenmeyin “Ya yine herkes Merkür-Jüpiter kavuşuyor, yok şu iyi olacak yok bu iyi olacak diyorlar ben işten çıkartıldım” ya da “sevgilim terk etti” gibi gelişen olumsuzluklarda da gökyüzüne olan inancınızı kaybetmeyin. Bu durumları bu pozitif açılarda yaşıyorsanız ilerleyen süreci izlemenizi ve sabırlı olmanızı tavsiye ederim. Bu açılarda yaşanan olumsuzluklara tek söyleyeceğiniz söz, sonunda iyi ki de böyle olmuş olacaktır. Tecrübeyle sabit olup tarafımdan denemiştir J
HAFTASONU İMZA GÜNLERİ PLANIMIZ NASIL?
Biliyorsunuz sizin için 2019 yılı için bir Astroloji Ajandası hazırladım.2019 yılının 365 gününü tek tek sizler için yazdım ve inceledim. Görüşlerimi ajandaya aktardım ve sizlerin oraya notlar almanız için alanlar yarattım. Şimdi bu kitabımızın imza günleri var ve bu hafta sonu devam ediyoruz. Kitabımıza D&R ve online satışlardan ulaşabilirsiniz. Hafta sonu uygun zamanınız olursa da imza gününe beklerim.
-22 Aralık Cumartesi 16:30’da Bursa’dayız Kent Meydan AVM da olacağım.
-23 Aralık Pazar 16:30’ da ANKARA Eryaman MetroMall AVM D&R da sizleri bekliyor olacağım.
Mutlu bir hafta sonu dilerim…