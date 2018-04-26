İnsanlara yeterince iyi bir ‘neden’ verirseniz, her zaman ‘nasıl’ olacağını kestireceklerdir

Güçlü ve çalışkan bir Perşembe gününden herkese günaydın. Ay tüm gün titiz ve detaycı olan başak burcunda ilerliyor olacak. İşlerimizi planlamak belli bir düzene oturtmak için gayet uygun bir gün. Sadece detaylar içerisinde boğularak olayların bütününü görmekte yoksun olabiliriz. Mars ve Plüton gezegenlerinin kavuşum yapması ve Ay’a olumlu açı içinde olması hayatınızdaki tüm düzen ve tertibi bugün getirebilecek gücü bulabileceğinizin sinyallerini veriyor.

Mümkün oldukça hedeflerinizi belirleyin ve kendinizi geliştirecek konulara doğru cesur bir şekilde hareket edin. Kendiniz için insanlık için daha fazla ne yapabilirsiniz bunu iyice düşünün ve harekete geçin. İlişkilerimiz adına ise olumlu bir gün. Eğer yarım kalmış, kafanızı kurcalayan problemleriniz varsa bunları konuşmak için değerlendirebilirsiniz. Mars ve Plüton’un yönettiği burç akrep ise 30 Nisan da bir dolunay gerçekleştirecek. Zaten bugünler de yeni başlayan süreç size değişik ve şaşırtıcı kazanımlar getirmeye açık görünüyor. Finansal kaynaklarınızı sağlamlaştıracak projelere başlayabilirsiniz. Venüs ikizler burcunda ilerlemeye başladı ve yıllar sonra gelen Kiron koç burcu transitine harika bir etkileşim gönderiyor. Tabi ki hayatınızda aşk ve ilişkilerden yana harika bir süreç başlıyor diyebiliriz ama kendinize bir takım sorular sormanızı gerekebilir.

Mesela;

Hayatınızdaki insanlar manevi ihtiyaçlarınızı karşılıyor mu? Değilse, daha iyi bir sonuç elde etmek için onlarla pazarlık edebilir misiniz? Eğer edemezseniz ilişkiyi bırakma zamanı mı?

Ya da;

Sevdiklerinizin manevi ihtiyaçlarını karşılıyor musunuz? Eğer değilse, nasıl daha iyi bir sevgili, arkadaş ya da aile üyesi olabilirsiniz? Artık bu ihtiyaçları karşılamaya çalışmak istemiyorsanız, çatışmadan çekilmenin en iyi yolu nedir?

Bu soruları kendinize sıkça sorabilirsiniz. Kalbinizin sesini dinleyin. Ruhunuza iyi bakın. Ruhunuz görünmeyen bir şey diye onu yok saymayın. Ruhunuza iyi gelen insanlarla olmayı seçin. Şartlar ne olursa olsun. Ruhunuzu iyileştirirseniz şartlarınızda buna uyum sağlar. Ruhunuzu döven insanlardan artık uzak durmayı başarın. İyileşmek zorundasınız ve bunu ancak siz harekete geçersiniz yapabilirsiniz. Biliyorum bu işler öyle kolay olmuyor. Konuşulduğu kadar ya da yazıldığı kadar ama en azından bir yerden başladığınızda aslında ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Alışkanlıklar birden aşağı atılmaz ya da birden bırakılmaz. Onları yavaş yavaş merdivenden adım adım yolcu edeceksiniz. Sabır mühim mesele ama Pişmanlık ise ömür boyu süren bir mesele…

Gelelim günün tavsiyesine;

Herkes değişimi ister, bir şartla, kendisinin değil başkalarının değişmesi şartıyla. Tartışmasız, herkes dünyanın değişmesini istiyor. Ama kimse bunun için kendisini değiştirmeye yanaşmıyor. Herkesin evinin önünü temizlemeye başlamasıyla tertemiz şehirler oluşacağı gibi, herkesin değişimi yakalayarak karanlığın tek renginden kurtulup gökkuşağının muhteşem ahenkli görüntüsüne ulaşıp daha yaşanır bir cennet dünya kurması da mümkündür.

Aç olan bir kişiye balık vermek suretiyle onu bir kez doyurmak iyilik yapmak demek değildir. Ona balık tutarak karnını doyurmasını sağlayacak yöntemi öğretmek asıl iyiliktir. Bunun için herkes ancak kendi bildiği şeyi öğretebilir. Kendi değişmeyen birisi değişimin ne olduğunu ve onun neyi sağladığını bilemez, veremez, öğretemez.

Eğer yaşamda olumsuzluklar görüyorsanız bilmelisiniz ki o sizin içinizde olandır. Dışarıda olan her şey size aynadır ve size içinizde olanı gösterir. O halde siz sadece iyiyi, güzeli, barışı, sevgiyi, mutluluğu, huzuru gören hale gelin.

Kusur, gören göze aittir. Siz gül olun. Nasıl olsa kokunuz birilerine ulaşır. Siz değişimi ve dönüşümü sağlayamazsanız çevrenize de bir şey yapamazsınız. Eğer dudaklarınızın güzel olmasını istiyorsanız sevgi sözcüklerini daha çok kullanın, gözlerinizin güzel olmasını istiyorsanız kusurlara değil güzelliklere bakın, bedeninizin sağlıklı olmasını istiyorsanız sofranızdaki yemeklerin hepsini yiyeceğinize onları ihtiyacı olanlarla paylaşın, ruhunuzun iyi olmasını istiyorsanız aşık olmaktan, sevmekten veya sevilmekten korkmayın.

Mutlu günler dilerim.