İnsanın güvenebileceği tek ‘fırsat’, kendi yarattığı fırsattır.

Günaydın yepyeni bir hafta ve yepyeni bir Ay’a doğru giriş yapıyoruz bu hafta. Aynı zamanda 4 Kasımda Boğa burcunda harika bir dolunay gerçekleşecek. Oldukça hareketli ve İlişkilerimize yepyeni bir boyut kazandıracak keyifli bir gökyüzü şöleni bizi bekliyor. Bunu ayrı konuşacağız.

Sizlere kısaca bir şeyden bahsetmek istiyorum. Son dönemlerde kendi haritama göre bazı gezegen hareketlerini deneyimlemeye çalıştım. Yani kısaca bir deney gibi olduğunu düşünün. Bunu yapma sebebim sizlere doğru ve nitelikli bir şekilde bunları güvenerek aktarabilmek içindir.

Yani şöyle düşünün zayıflamak istiyorsunuz ama diyetisyeninizin görünümü veya beslenme şekli sizi ne kadar motive edecektir?

Kilo problemi yaşayan bir diyetisyenden bunu almak istemezsiniz öyle değil mi?

Bende tabi ki size denediğim bazı dinamikleri aktaracağım. Özellikle kendi haritama göre beklediğim bazı gökyüzü olaylarında nasıl gelişecek diye bir izlemeye girdim ve hiç hareket etmeme kararı alarak bu gökyüzü olayının beni nasıl etkileyeceğini bekledim.

Baktığımda beklesem daha bekleyecektim gibi görünüyordu. Olay hiçbir şekilde hareket kazanacak gibi değildi. Ben yaşam planımda herhangi bir hücum yokken sürekli savunma modun da kalmayı tercih etmişim meğerse. Tabi ki bu modumu ve bu cesareti haritama göre anlayabiliyor bunun için farkındalık kazanmayı seçiyordum.

Bu dinamiği Güneş-Jüpiter kavuşumunda başlatma kararı aldım. İşlerim değişik ve yavaş yavaş büyümeye açık bir yönde gelişmeye başlamasıyla bir yön kazandı. Astroloji de net olarak bir kez daha şunu gördüm ki bizler gökyüzü transitlerine göre irademizi ortaya koymuyorsak sonuç alamıyoruz. Bu kesin bir bilgidir.

Doğum haritalarınızı kullanma kılavuzunuz gibi düşünün. Sizin de bir kullanma kılavuzunuz var aslında.

Düşünsenize; Bir ürün aldığınızda içinden çıkan kullanma kılavuzuna hiç bakmadan bildiğimizi sandığımız şekilde kullanmayı tercih ettiğinizi.

Hangimiz bunu yapmadık?

Yıllar sonra bir bakarız ki aslında o ürünün işimizi kolaylaştıracak bambaşka bir özelliği daha varmış. Ürünün kılavuzunu okumuş olsaydık zamanımızı kaliteli hale getirecek başka bir özelliğini fark ederek daha kolay geçen yıllar olabilirdi öyle değil mi?

Kısaca bakıldığında sizlere her gün burada bazı tavsiye ve durum değerlendirmelerinde bulunuyorum. Bazen kalkın yürüyün cesur olun diyorum bazen aman durun kimsenin damarına basmayın diyorum. Bunların hepsi 15 yıllık tecrübem ve insanların hayatlarında gökyüzü olaylarına göre yaşadıkları olayları gözlemlememle alakalıdır. Sizde bu yönde planlarınızı ve hedeflerinizi belirleyin.

Günün hava tahminine bakacak olursak;

Ay balık burcunda hareket edecek. Sezgisel olarak hislerimizde bugün pek yanılmıyor olabiliriz. Sezgilerinize güvenebilirsiniz. Ay, Güneş ve Jüpiter ile uyumlu bir açı yapacak. Bu iki gün boyunca doğru şeyi yapmak için içgüdülerimiz mükemmel çalışacaktır. Olumlu bir zihin hali bize başkalarının desteğini de önümüze getirebilir. Koşullarımızı arka planda sessizce oluşturabilirsek önümüzdeki süreçte güzel fırsatlar bizi bekliyor olabilir.

Ayrıntılarla ilgili endişelenmeyin. Bugün pek mantığa dayanmaya meyilli değiliz; bu bize daha büyük resmi görmemize de yardımcı olabilir. Aslında duygusal ve sezgisel yönümüzü çalıştırırsak sevdiğiniz ve desteklediğiniz ahenkli bir zamandır. Olumlu ve ödüllendirici bir birkaç gün içerisindeyiz. Kendinizi iyi hissetmek için kendinizden zevk almaya çalışın. Eğer biraz stresli hissediyorsanız, yardım yakında. Gelişen olayları daha ilahi boyutta anlamayı çalışın. Cesaretlenerek ve Sezginize güvenerek günü ele geçirin.

Bugün bunları ayrıca belirtme sebebim bu kasım ayını iyi değerlendirmeniz içindir. Bana ne olacak sorusundan vazgeçin. Oturana hiç bir şey olmuyor. Doğru zamanda harekete geçersen zaten Allah seni kaderinde olanla karşılaştırıyor. Bize hata yaptıran tutkularımız, egomuz ve ihtiraslarımızdır. Bunu da ancak biz gökyüzünden cevaplar bularak kontrol edebiliriz. Yoksa bu evrende aklımızı kaybederiz. Aklımızı korumak için kılavuzu iyi okumalıyız. Okumak ve araştırmak çok önemli…

İlk emir İkra…

Dememiz o ki;

Sen en mükemmel yaratılmış canlısın. Sana süsler yaraşır, şunu da bil, en güzel süs güzel davranış sergilemek ve ahlaklı olmaktır. Bilgi seni şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak da korkudan kurtarır. Bilginle korkularının üzerine git. Yaşam denen hazinenin kıymetini bil.

Aydınlıkta ölmek mi yoksa karanlıkta sadece nefes almak değil eylem içinde olmak mı daha değerlidir? Düşün ve ona göre yaşa! İnsan bir şeyi gerçekten isterse, hiçbir şey erişilemeyecek kadar yüksekte değildir.

Çünkü yeterince nedenin varsa her şeyi yapabilirsin. İstek senin en önemli motivasyon aracındır. Bu sıradan bir istek değildir. Çok güçlü bir arzudan bahsediyorum, insana yakışan şeyleri iste. İstediğin şeye kendini adamak işin sırrıdır.

Mutlu haftalar ve güzel günler dilerim…