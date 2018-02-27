İnsanın anlamı ulaştığı şeyde değil, daha çok ulaşmak için yanıp tutuştuğu şeydedir...

Kendimizi daha cesur ortaya koyacağımız ve hedeflerimiz için önemli bir takım başarılar elde edeceğimiz bir gün genelinde olacağız. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizdeki bağı daha da güçlendireceğiniz etkilerle destekleniyor olacaksınız. İlişkilerinizde geçmiş sorunlar gündeme gelerek sizi yeniden sınama noktasına getirebilir. Anlayışı elden bırakmadan sabırla davranmalı, geçmişte yaptığınız hatalar adına yeri geldiğinde karşı taraftan özür dilemeyi bilmelisiniz.

Bugün finansal sorunlarınıza karşı ayrıca dikkatli olmalı, zamanında ödenmemiş ya da unutulmuş borçların birden önünüze çıkmasıyla şaşkınlık içinde kalabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kendinize kızmak yerine farklı yollar denemeli, unutkanlıklarınızı en aza indirgeyecek çözümler üretme yoluna gitmelisiniz. Ayrıca bu zamanlarda harcamalarınızı dengelemek sizi oldukça rahatlatacak, üzerinizdeki gerginliğin azalmasına neden olacaktır. Davranış olarak bugüne kadar kattettiginiz yollar, başarılı ve entelektüel duruşunuz ilişkinizin gidişatını ve sonucunu belirleyecek önemli kıstaslar olacaktır. Bazı konularda yetersiz kaldığınızı hissediyor fakat tam olarak nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Sosyal çevrenizden alacağınız orijinal desteklerle sorunlarınıza pratik çözümler bulabileceksiniz

Gelelim günün tavsiyesine;

Hayata yeni baştan başlamak mümkün olmasa da hayata yeni baştan bakmak mümkündür. Nitekim biraz dikkatli bakıldığında görülecektir ki insan kendini yineler durur. Örneğin, çekingen bir kişi kendi kendine her seferinde bundan böyle daha girişken olacağı sözü verse de, bu sözünü yerine getiremez. Sonradan pişman olsa da sinirlendiğinde karşısındaki insana kırıcı sözler söyleyen bir kişi, daha sakin olmaya çalışsa da kendisini hiç beklenmedik bir anda bağırıp çağırırken bulabilir. Bu yinelemeyi kırmanın yolu da hayata yeni baştan bakmakla mümkündür. Yaşadıkları, edindiği deneyimler ve bilgiler ışığında hayatı başka bir gözle görmek, insan hayatında çok şey değiştirebilir.

Hayata yeni baştan bakmak için edilgin bir şekilde bir şeylerin değişmesini beklemek ya da geçici bir heves gibi istemek yeterli değildir. Etkin olmayı, istemeyi, isteğinin takipçisi olmayı, azimli ve sabırlı olmayı gerektirir. Diğer yandan, böyle durumlarda her zaman cesur bir şekilde hayatını tamamen değiştirecek kararlar alınması gerektiği düşünülür. Oysa bazen var olanı yeni bir bakış açısıyla sindirerek kabullenmek de bir çözümdür. Kabullenme, edilgin bir razı oluş değildir. Olup bitenleri doğru değerlendirmeyi, üzerine düşen sorumluluğu ne eksik ne fazla görebilmeyi ve sorumluluğu bütünüyle başkalarına ya da kendisine yüklememeyi gerektirir.

Sorumluluğu sürekli başkalarında aramak, yaşananların gerçekçi biçimde değerlendirilmesini engeller ve çoğu zaman insanın kendisini kandırmasından başka sonuç yaratmaz. Kuşkusuz, asıl çözüm, kişinin yaşadığı sorunların nedenlerini saptayarak, değiştirilebilir olanları değiştirmesidir. Hayata yeni baştan bakmaya başlamak, sanıldığından çok daha zor bir süreçtir.

Doğduğundan beri (hatta doğmadan önce anne ve babadan gelen genlerle doğumdan önce) hayatı belli bir şekilde yaşamaya, yaşadıklarını belli kalıplar içinde değerlendirmeye programlanmış bir kişinin bu programı değiştirmesi uzun soluklu çaba harcanmasını gerektiren bir durumdur. Sabırlı davranamayan, kararlı olamayan ve sıkıntılara katlanmayı beceremeyen kişilerin bunu başarması mümkün değildir. Hayata yeni baştan bakmasının gerekip gerekmediğini değerlendirebilmesi için insanın kendisine bazı basit sorular sorması ve bunlara verdiği basit ve yalın yanıtları incelemesi gerekmektedir:

1-Mutlu musunuz?

2-Sevebilen ve sevilen bir insan mısınız?

3-İnsanlara güvenir misiniz?

4-Özgüvenli bir insan mısınız?

5-Kendinizi değerli bir insan olarak görüyor musunuz?

6-Geleceğe umutla bakıyor musunuz?

7-İyimser bir insan mısınız?

8-İnsanlara bağlanabilir misiniz?

9-Yaşama sevinci hissediyor musunuz?

10-Yakın arkadaşlarınız var mı?

11-Üretken bir insan mısınız?

12-Eğlenceye vakit ayırır mısınız?

13-Mizahtan hoşlanır mısınız?

14-Uzun süreli arkadaşlıklar/birliktelikler kurabiliyor musunuz?

15-Başkalarına iyilik yapmaktan hoşlanır mısınız?

16-Hiçbir karşılık beklemeden, yalnız karşıdakinin gereksinim duyduğunu düşünerek ona yardımcı olur musunuz?

17-Âşık olduğunuz kişi ile kavuşmak için şartlarınız izin vermese de sonuna kadar mücadele eder misiniz?

18-………………………………………………………… ? bu soruyu da size soruyorum ödev olsun. İnstagram hesabım (@astromatik) son instapostun altına yazın bakalım.

Bu sorulara verdiğiniz yanıtları incelediğinizde hayata yeni baştan bakmaya gereksiniminiz olduğu ortaya çıktı ise kendinize “iş başına” deme zamanı geldi demektir. Göreceksiniz, çabanız hiçbir şekilde boşa gitmeyecek.

Dememiz o ki; Hayata bir daha doğmasak ta bir daha baştan yeni bir gözle bakabiliriz. Bide yanında bir kahve fena olmaz ne dersiniz?

Güzel günler dilerim….