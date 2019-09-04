İnsanı acı değil, kendine acımak bitirir.

Günaydın yepyeni bir günden…
Haftayı ortalamış bulunmaktayız.
Bugün Ay akrep burcunda ilerliyor ve Satürn-Plüton gezegenleri ile güzel temaslar kuruyor. Kendinizi sevmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün daha kendi sınırlarınızı çizmeli ve kendi varoluşunuza destek vermelisiniz. Bugün bunu yaparsanız yalnız kendinizi mutlu hissetmekle kalmazsınız. Yaşamınız da kolaylaşır. Kendini seven bir birey olduğunuzda, bu sevgi sizin yüz ifadenize, bedeninize, vücut dilinize ve kendinizle ilgili konuşmalarınıza yansıyacaktır. Kendinize acımaktan vazgeçin. İnsanı en yoran şey budur.
Kendinize Saygı duyun. Peki Nasıl?
Gerektiğinde ‘Hayır!’ diyebiliyor musunuz?
Kendi düşüncelerinizi rahatça ifade edebiliyor musunuz?
Sağlığınız hakkında ne düşünüyorsunuz?
Görünüşünüzü nasıl tanımlıyorsunuz?
Yaşamınızda sevgiye yer var mı?
Öfkenize nasıl hâkim oluyorsunuz?
Suçluluk hissetmeden insanlarla aranıza mesafe koyabiliyor musunuz?
Doğru kişilerle kurduğunuza inandığınız ‘Samimi İlişkiler’ nasıl sonuçlanıyor?
Kuruntulu ve vesveseli olduğunuza inanıyor musunuz?
Unutmayın, gökyüzünü bilmek doğru zamanda doğru soruları sormaktır…Eğer doğru soru sormayı başarırsanız daha huzurlu olursunuz.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Ailesi ve kendisini seven hiç kimsesi olmayan bir yetim kızla ilgili çok güzel bir masal vardır. Kendini çok ama çok üzgün ve yalnız hissettiği bir gün, çayırda yürürken, bir çalıya küçük bir kelebeğin takıldığını görür. Kendini kurtarmak için çabaladıkça, dikenler onun narin bedenini daha çok hırpalar. Küçük yetim kız dikkatle kelebeği kurtarır.
Uçup gitmek yerine, kelebek güzel bir periye dönüşür.
Kız gözlerine inanamaz. Peri, kıza, "Senin eşsiz iyi kalpli davranışın için, sana bir dilek dileme hakkı veriyorum." der. Kız bir an düşünür, sonra "Mutlu olmak istiyorum." der. Peri "Peki" der, ona doğru eğilir ve kulağına fısıldar. Sonra da ortadan kaybolur.
Kız büyüdüğü sürece, ondan daha mutlu kimse yoktur.
Herkes ona mutluluğunun sırrını sorar. O ise gülümser ve "Sırrım, küçük bir kızken iyi kalpli bir periyi dinlemiş olmamdır.” der. Yaşlanıp, ölüm döşeğine düştüğünde, komşuları etrafına toplanırlar. Sırrının da onunla birlikte yitip gitmesinden korkmaktadırlar.
"Lütfen bize söyle" diye yalvarırlar.
"İyi peri sana ne dedi?" Sevimli yaşlı kadın gülümser ve "Bana şöyle söyledi" der.
"Ne kadar güvende ne kadar yaşlı ya da genç, zengin ya da fakir olursa olsun herkesin sana ihtiyacı var."
Dememiz o ki; birbirimize ihtiyacımız var….
Mutlu günler dilerim.
İnsanı acı değil, kendine acımak bitirir.
Günaydın yepyeni bir günden…
Haftayı ortalamış bulunmaktayız.
Bugün Ay akrep burcunda ilerliyor ve Satürn-Plüton gezegenleri ile güzel temaslar kuruyor. Kendinizi sevmeniz gereken bir gündesiniz. Bugün daha kendi sınırlarınızı çizmeli ve kendi varoluşunuza destek vermelisiniz. Bugün bunu yaparsanız yalnız kendinizi mutlu hissetmekle kalmazsınız. Yaşamınız da kolaylaşır. Kendini seven bir birey olduğunuzda, bu sevgi sizin yüz ifadenize, bedeninize, vücut dilinize ve kendinizle ilgili konuşmalarınıza yansıyacaktır. Kendinize acımaktan vazgeçin. İnsanı en yoran şey budur.
Kendinize Saygı duyun. Peki Nasıl?
Gerektiğinde ‘Hayır!’ diyebiliyor musunuz?
Kendi düşüncelerinizi rahatça ifade edebiliyor musunuz?
Sağlığınız hakkında ne düşünüyorsunuz?
Görünüşünüzü nasıl tanımlıyorsunuz?
Yaşamınızda sevgiye yer var mı?
Öfkenize nasıl hâkim oluyorsunuz?
Suçluluk hissetmeden insanlarla aranıza mesafe koyabiliyor musunuz?
Doğru kişilerle kurduğunuza inandığınız ‘Samimi İlişkiler’ nasıl sonuçlanıyor?
Kuruntulu ve vesveseli olduğunuza inanıyor musunuz?
Unutmayın, gökyüzünü bilmek doğru zamanda doğru soruları sormaktır…Eğer doğru soru sormayı başarırsanız daha huzurlu olursunuz.
Gelelim günün Tavsiyeli hikayesine;
Ailesi ve kendisini seven hiç kimsesi olmayan bir yetim kızla ilgili çok güzel bir masal vardır. Kendini çok ama çok üzgün ve yalnız hissettiği bir gün, çayırda yürürken, bir çalıya küçük bir kelebeğin takıldığını görür. Kendini kurtarmak için çabaladıkça, dikenler onun narin bedenini daha çok hırpalar. Küçük yetim kız dikkatle kelebeği kurtarır.
Uçup gitmek yerine, kelebek güzel bir periye dönüşür.
Kız gözlerine inanamaz. Peri, kıza, "Senin eşsiz iyi kalpli davranışın için, sana bir dilek dileme hakkı veriyorum." der. Kız bir an düşünür, sonra "Mutlu olmak istiyorum." der. Peri "Peki" der, ona doğru eğilir ve kulağına fısıldar. Sonra da ortadan kaybolur.
Kız büyüdüğü sürece, ondan daha mutlu kimse yoktur.
Herkes ona mutluluğunun sırrını sorar. O ise gülümser ve "Sırrım, küçük bir kızken iyi kalpli bir periyi dinlemiş olmamdır.” der. Yaşlanıp, ölüm döşeğine düştüğünde, komşuları etrafına toplanırlar. Sırrının da onunla birlikte yitip gitmesinden korkmaktadırlar.
"Lütfen bize söyle" diye yalvarırlar.
"İyi peri sana ne dedi?" Sevimli yaşlı kadın gülümser ve "Bana şöyle söyledi" der.
"Ne kadar güvende ne kadar yaşlı ya da genç, zengin ya da fakir olursa olsun herkesin sana ihtiyacı var."
Dememiz o ki; birbirimize ihtiyacımız var….
Mutlu günler dilerim.