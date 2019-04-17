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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

İnsan tek taraflı hislerle neden kendini yoruyor?

17 Nisan 2019

Günaydın yepyeni bir günden hepinize.

Bugün artık terazi dolunayı etkilerinin içine daha fazla girmiş bulunmaktayız.

İlk konuşacağımız konu ilişkiler üzerine olacak. Çünkü Terazi burcu demek ilişkileri yönetmek adına bizim için zorlayıcı ve önemli bir süreci işaret etmektedir. Bu dolunayın bu kadar sert etkiler barındırıyor olması ise artık ya hep ya hiç noktasına gelen konulardır.

Bazı şeylerin çözüme kavuşuyor olması için sizi köşeye sıkıştırması gerekebilir.

 

Biliyorum ki tatsız bir husus ama maalesef bazen çıkış noktaları için bunu yaşamak gerekebilir.

Mesela, beni asla olaylar üzmez.

Bunun yerine olaylara şöyle bir bakış açısı getiririm.

“Öyle olması gerekmiştir ve benim gelişimime bir katkısı vardır”

 

Beni ne üzüyor biliyor musunuz?

 

Merhametsiz, vicdansız insanların iki dudağının arasında kalıyor olmayı çok kırıcı buluyorum.

Bu senaryoda aktör yöneticiniz olabiliyorken zaman zaman anneniz, babanız ya da kardeşiniz olabiliyor. Ne bileyim belki de eşiniz olabiliyor. Belki de aynı evde yaşamak zorunda kaldığınız teyzeniz, amcanız.

 

Belki de bu aktör sizsiniz?

 

Ama bu hikâyede zalim olan siz olsanız zaten eminim şu köşeye kadar ulaşıp bunu okuyor olmazdınız.

 

Geçenlerde bir okuyucum mail atmış. Aygül hanım biz sizin köşenizde vicdan ve merhameti daha fazla sorgularken asıl okuması gerekenler neden okumuyor.

 

Gel de cevap ver.

 

Neden okusun ki kırıp dökmek daha güzelken neden bunu yapsın.

 

İnsanın şu hayatta en önem verdiği şey gururu ve onurudur. İnsanın gururu zaman zaman hatalar yaptırırken onurunu korumaksa ömür boyu onu kurtarır. İkisi birbirine karışabilecek incelikte niteliklerdir. Bunu iyi dengelemek gerekir.

 

Mesela siz gururunuzu yok sayarak birinin karşısına geçip bir şey istersiniz ama o sizin gururunuzu görmeden ters bir tepki verir “sonra öleceğinizi bilseniz” ondan gelen bir şeyi kabul edemezsiniz. İşte o sizin onurunuzdur. Onu taşımak çok zor ve ağırdır. Onu erdemli insanlar taşır. Onurlu olmanın ve öyle kalmanın güzellikleri uzun vadede görülür. Kısa vadede değil. O yüzden yükünüz ne kadar ağırsa mutlu olun.

 

Bir insan gurur yapıyorsa o yolda daha önce canı yanmıştır, kırılmıştır, korkmuştur. Başına kesin bir şey gelmiştir. Kendini sonrasında çok zor tamir etmiştir. Çok zor onarmıştır ve yaralarını iyi bilir. Bu yüzden bir daha o yola girmeye cesaret edemez.

 

Bu yüzden bazı şeyleri tek taraflı beslemiş olabilirsiniz.

 

Tek taraflı sevmiş olabilirsiniz,

Tek taraflı bir işi ya da görevi istemiş olabilirsiniz,

Tek taraflı bir yeri satın almak istemişsinizdir,

Tek taraflı bir şeyi satmak istemişsinizdir,

Tek taraflı çocuk istiyorsunuzdur eş istemiyordur.

Tek taraflı incinmişsinizdir vs…

 

Bunu hikayenize göre sorgulayabilirsiniz.

Şimdi bu tek taraflı çabalarınızı sorgulama zamanı…

Neden bu kadar tek taraflı olduğumuz yönlerimizde ısrarcıyız?

Yahu Arkadaş, istenmeyince istenmiyorsun.

Neden o konuyu kapatamıyoruz.

Tek taraflı hisleri zorlamak kendimizi yok etmek mi acaba?

Neden bu tek taraflı duyguların ağırlığını paylaşmayan insanlara değer veriyoruz?

 

Bence kaşınıyoruz :)

 

Şaka yapıyorum.

 

Sevginin iyileştiremediği insanları biz iyileştirip kahraman olacağız ya…

Bazı şeyleri artık idrak etmemiz gerekiyor artık.

Bazı konular kapanıyor ve birileri sizi acımasızca yargılıyor.

Bu sizin suçunuz değil yaralı bir bakış açısını siz iyileştiremezsiniz.

Herkes kendi yarasından sorumludur.

Bu yüzden insanlara sizlerde yaralı yaralı bakmayın…

Yaralarınızı kaşıyan insanları da sevmeye çalışmayın onun yerine kahve içebilirsiniz :)

 

Mutlu günler dilerim.

 

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