Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Aygül Aydın>İnsan her aradığını bulamaz ama bulanlar arayanlardır.
"Aygül Aydın" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Aygül Aydın" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

İnsan her aradığını bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

3 Eylül 2019

Günaydın yepyeni bir günden hepinize.

Dün yazdığım yazı için öyle güzel mailler attınız ve mesajlar yolladınız ki ne kadar teşekkür etsem az. Bu yazıları yazarken çok kolay yazmıyorum. Hissetmediğim bir şeyi yansıtmam ya da o gün orada yazı yayınlansın diye iki satır bir şeyler göndermeyi sevmiyor.

 

Bazen bir yazıyı sabah yazmaya başlıyorum akşama doğru ancak tamamlayabiliyorum. Bazen yazıyı bitiriyorum ama o gün bambaşka bir aydınlanma yaşıyorum o yazıyı iptal edip yenisini yazıp gönderiyorum.

 

Bana dokunmayan hiçbir cümle ve yazı bu köşede yer almıyor anlayacağınız…

 

Dün ay terazi burcundaydı ve zorlayıcı etkileri vardı. Bende malumunuz ay terazi burcunda bir kişilik olarak iş yoğunluğumu kontrol etmenin dışında bazı ilişkileri de yönetme noktasında zorlandım. Âmâ insan sürekli aynı şekilde kalamaz. Her zaman bir şeylerden ders almamalı ve çözüm odaklı olmalıdır.

 

Neyse ki bugün ay akrep burcuna geçiyor. Duygular biraz yönetilebilir ve çekimser diyebiliriz. İki günde bir ay burç değiştiriyor ve geldiği burcun karakteristik özelliklerini yeryüzünde daha fazla arttırıyor. Bu birkaç gün akrep temalı konular, düşünceler ve olaylar daha fazla gün yüzünde olabilir. Şüpheler, korkular artabilir. Tabi bunları gizlemekte isteyebilirsiniz.

 

Akrep, yeraltı dünyasının derinliklerine gitmeyi ve zenginliklerle geri dönmeyi sever. Bir sorunu çözmenin ince, gizli bir yolu varsa, onu bulan kişi bugün siz olacaksınız. Problemlere çözüm bulma veya gizli olan şeyleri çözme kısmında saplantılı davranışlar içinde olmamalısınız. İyileşmenin ve rehabilite etmenin en iyi yolunu bulabilirsiniz. Başkalarının paralarını veya kaynaklarını yönetmek ya da kendi finansal kaynaklarınızı yoluna koymak için güzel bir gün. İçinde bulunduğunuz iş ortamınızın ya da arkadaşlık ilişkilerinizin değerlerini yükseltebilirsiniz. Ya da mal-mülk gibi parasal konularda daha değer kazanacak şeylerin peşinde olma fikrinde olabilirsiniz. Bugün biraz daha kendinizi araştırmaya ve incelemeye yöneltmelisiniz.

 

Günün Önerileri:

 

Düşüncelerinizi Yenileyin: Zihinlerinizdeki düşünceler, kendinize söylediğiniz sözler, içsel konuşmalarınız, kendinizle ilgili yorumlarınız ‘Kendinizi Sevmenize’ ve ‘Kendinizin En İyi Dostu Olabilmenize’ yardımcı olduklarında, Yüce Düşünceler olarak adlandırılırlar.

 

Kendinizi Olduğunuz Gibi Kabul Edin: Eğer kendinizi olduğunuz gibi kabul edebilirseniz, eğer bir ‘Birey’ olmayı başarabilirseniz, insanlarla daha yakın, daha samimi ilişkiler kurmak sizi ürkütmez.

 

Teşekkür edin: Hayatınızın kritik dönüm noktalarında size yol gösterip yardımcı olmaya çalışanlara minnettarlığınızı bugün belirtin.

 

Zaman yaratın: Ailenizle ve arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirin. Ne kazandığınız para, ne iş, ne de sağlık, sizi dostlarınız kadar mutlu edebilir.

 

Mutlu günler dilerim…

X
Aygül Aydın Aygül AydınTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Londra’da yeni bir hayata başlarken...Ayşe ARMANLondra’da yeni bir hayata başlarken...03.09.2019
İyi bir şey yapalım şu işi kaldıralımDeniz SİPAHİİyi bir şey yapalım şu işi kaldıralım03.09.2019
Mersin Kenti Edebiyat Ödülü Nursel Duruel’inDoğan HIZLANMersin Kenti Edebiyat Ödülü Nursel Duruel’in 03.09.2019
Elli milyon yıl sonra, eylülde buluştuğumuzda yine sevmek isteyeceğiz.Aygül AydınElli milyon yıl sonra, eylülde buluştuğumuzda yine sevmek isteyeceğiz.03.09.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.