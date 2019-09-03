İnsan her aradığını bulamaz ama bulanlar arayanlardır.

Günaydın yepyeni bir günden hepinize.
Dün yazdığım yazı için öyle güzel mailler attınız ve mesajlar yolladınız ki ne kadar teşekkür etsem az. Bu yazıları yazarken çok kolay yazmıyorum. Hissetmediğim bir şeyi yansıtmam ya da o gün orada yazı yayınlansın diye iki satır bir şeyler göndermeyi sevmiyor.
Bazen bir yazıyı sabah yazmaya başlıyorum akşama doğru ancak tamamlayabiliyorum. Bazen yazıyı bitiriyorum ama o gün bambaşka bir aydınlanma yaşıyorum o yazıyı iptal edip yenisini yazıp gönderiyorum.
Bana dokunmayan hiçbir cümle ve yazı bu köşede yer almıyor anlayacağınız…
Dün ay terazi burcundaydı ve zorlayıcı etkileri vardı. Bende malumunuz ay terazi burcunda bir kişilik olarak iş yoğunluğumu kontrol etmenin dışında bazı ilişkileri de yönetme noktasında zorlandım. Âmâ insan sürekli aynı şekilde kalamaz. Her zaman bir şeylerden ders almamalı ve çözüm odaklı olmalıdır.
Neyse ki bugün ay akrep burcuna geçiyor. Duygular biraz yönetilebilir ve çekimser diyebiliriz. İki günde bir ay burç değiştiriyor ve geldiği burcun karakteristik özelliklerini yeryüzünde daha fazla arttırıyor. Bu birkaç gün akrep temalı konular, düşünceler ve olaylar daha fazla gün yüzünde olabilir. Şüpheler, korkular artabilir. Tabi bunları gizlemekte isteyebilirsiniz.
Akrep, yeraltı dünyasının derinliklerine gitmeyi ve zenginliklerle geri dönmeyi sever. Bir sorunu çözmenin ince, gizli bir yolu varsa, onu bulan kişi bugün siz olacaksınız. Problemlere çözüm bulma veya gizli olan şeyleri çözme kısmında saplantılı davranışlar içinde olmamalısınız. İyileşmenin ve rehabilite etmenin en iyi yolunu bulabilirsiniz. Başkalarının paralarını veya kaynaklarını yönetmek ya da kendi finansal kaynaklarınızı yoluna koymak için güzel bir gün. İçinde bulunduğunuz iş ortamınızın ya da arkadaşlık ilişkilerinizin değerlerini yükseltebilirsiniz. Ya da mal-mülk gibi parasal konularda daha değer kazanacak şeylerin peşinde olma fikrinde olabilirsiniz. Bugün biraz daha kendinizi araştırmaya ve incelemeye yöneltmelisiniz.
Günün Önerileri:
Düşüncelerinizi Yenileyin: Zihinlerinizdeki düşünceler, kendinize söylediğiniz sözler, içsel konuşmalarınız, kendinizle ilgili yorumlarınız ‘Kendinizi Sevmenize’ ve ‘Kendinizin En İyi Dostu Olabilmenize’ yardımcı olduklarında, Yüce Düşünceler olarak adlandırılırlar.
Kendinizi Olduğunuz Gibi Kabul Edin: Eğer kendinizi olduğunuz gibi kabul edebilirseniz, eğer bir ‘Birey’ olmayı başarabilirseniz, insanlarla daha yakın, daha samimi ilişkiler kurmak sizi ürkütmez.
Teşekkür edin: Hayatınızın kritik dönüm noktalarında size yol gösterip yardımcı olmaya çalışanlara minnettarlığınızı bugün belirtin.
Zaman yaratın: Ailenizle ve arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirin. Ne kazandığınız para, ne iş, ne de sağlık, sizi dostlarınız kadar mutlu edebilir.
Mutlu günler dilerim…
İnsan her aradığını bulamaz ama bulanlar arayanlardır.
Günaydın yepyeni bir günden hepinize.
Dün yazdığım yazı için öyle güzel mailler attınız ve mesajlar yolladınız ki ne kadar teşekkür etsem az. Bu yazıları yazarken çok kolay yazmıyorum. Hissetmediğim bir şeyi yansıtmam ya da o gün orada yazı yayınlansın diye iki satır bir şeyler göndermeyi sevmiyor.
Bazen bir yazıyı sabah yazmaya başlıyorum akşama doğru ancak tamamlayabiliyorum. Bazen yazıyı bitiriyorum ama o gün bambaşka bir aydınlanma yaşıyorum o yazıyı iptal edip yenisini yazıp gönderiyorum.
Bana dokunmayan hiçbir cümle ve yazı bu köşede yer almıyor anlayacağınız…
Dün ay terazi burcundaydı ve zorlayıcı etkileri vardı. Bende malumunuz ay terazi burcunda bir kişilik olarak iş yoğunluğumu kontrol etmenin dışında bazı ilişkileri de yönetme noktasında zorlandım. Âmâ insan sürekli aynı şekilde kalamaz. Her zaman bir şeylerden ders almamalı ve çözüm odaklı olmalıdır.
Neyse ki bugün ay akrep burcuna geçiyor. Duygular biraz yönetilebilir ve çekimser diyebiliriz. İki günde bir ay burç değiştiriyor ve geldiği burcun karakteristik özelliklerini yeryüzünde daha fazla arttırıyor. Bu birkaç gün akrep temalı konular, düşünceler ve olaylar daha fazla gün yüzünde olabilir. Şüpheler, korkular artabilir. Tabi bunları gizlemekte isteyebilirsiniz.
Akrep, yeraltı dünyasının derinliklerine gitmeyi ve zenginliklerle geri dönmeyi sever. Bir sorunu çözmenin ince, gizli bir yolu varsa, onu bulan kişi bugün siz olacaksınız. Problemlere çözüm bulma veya gizli olan şeyleri çözme kısmında saplantılı davranışlar içinde olmamalısınız. İyileşmenin ve rehabilite etmenin en iyi yolunu bulabilirsiniz. Başkalarının paralarını veya kaynaklarını yönetmek ya da kendi finansal kaynaklarınızı yoluna koymak için güzel bir gün. İçinde bulunduğunuz iş ortamınızın ya da arkadaşlık ilişkilerinizin değerlerini yükseltebilirsiniz. Ya da mal-mülk gibi parasal konularda daha değer kazanacak şeylerin peşinde olma fikrinde olabilirsiniz. Bugün biraz daha kendinizi araştırmaya ve incelemeye yöneltmelisiniz.
Günün Önerileri:
Düşüncelerinizi Yenileyin: Zihinlerinizdeki düşünceler, kendinize söylediğiniz sözler, içsel konuşmalarınız, kendinizle ilgili yorumlarınız ‘Kendinizi Sevmenize’ ve ‘Kendinizin En İyi Dostu Olabilmenize’ yardımcı olduklarında, Yüce Düşünceler olarak adlandırılırlar.
Kendinizi Olduğunuz Gibi Kabul Edin: Eğer kendinizi olduğunuz gibi kabul edebilirseniz, eğer bir ‘Birey’ olmayı başarabilirseniz, insanlarla daha yakın, daha samimi ilişkiler kurmak sizi ürkütmez.
Teşekkür edin: Hayatınızın kritik dönüm noktalarında size yol gösterip yardımcı olmaya çalışanlara minnettarlığınızı bugün belirtin.
Zaman yaratın: Ailenizle ve arkadaşlarınızla daha fazla vakit geçirin. Ne kazandığınız para, ne iş, ne de sağlık, sizi dostlarınız kadar mutlu edebilir.
Mutlu günler dilerim…