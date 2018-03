İnsan gereğinden çok konuşarak da, gereğinden çok susarak da hataya ortak olabilir.

Hayatımıza yeni umutlar ve yeni insanlar dahil etmeye başlayacağımız bir dönem. Biliyorsunuz ki ben gökyüzü olaylarını gününde yayınlamak konusunda oldukça önem veriyorum. Bu yüzden yarın yeniay yazısını köşede okuyabileceksiniz.

Bugüne bakacak olursak duygularınızı derinden hissedeceğiniz bir gün diyebiliriz. Stres altındayken bir şeylerden vazgeçip bir şeylere teslim olmayın. Kabul edilmemesi gerekenleri kabul etmeyin. Bu konuda cesur olun ve savaşın. Ailenizde ilişkilerinizde kendi duygusal sınırlarınızı oluşturmak isteyebilirsiniz. Yaşınız ne olursa olsun, kendi sağlığınız, günlük işlerinizi ayarlamanız ve hayatta önceliklerinizi tekrar değerlendirmenizi gerektiren olaylar deneyimlemek durumunda kalabilirsiniz. Sağlık veya konforlu yaşam şeklinizin oluşması adına güzel çareler ve çözümler bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu noktada çevrenize de yardımcı olmak isteyebilirsiniz. Kendinize güvenin ve kendinizi motive edin.

Fırsatları tanıma ve bunlardan en iyi şekilde yararlanabilme yeteneğininiz geliştirmelisiniz. Kendi hayatınızın yolculuğunda çevrenizdeki kişilerin iyiliği için duygularınızı tasarruflu kullanmayı öğrenmelisin. Bununla birlikte, gerçekten de kaderinize doğru ilerleyebilmeniz için geçmişteki acıları ve kinleri bırakmanız gereken birkaç günlük zaman dilimi. Bir şeyleri affedin demeyeceğim ama unutmanıza da izin verin. Artık fırsatlar ortaya çıkmaya başlıyor. Geçmişe gömülmemelisiniz. Fırsatları kucaklama cesareti size yeterli olacaktır. Bugün başkalarına kendinizi anlatmak yerine dinlemeyi tercih etmelisiniz.

Gelelim Günün tavsiyeli hikâyesine;

Bir gün bir kurbağa sürüsü koruluğa doğru giderlerken sürüden iki kurbağa derin bir çukura duştu. Diğer kurbağalarda kuyunun etrafına toplanıp arkadaşlarını kurtarmak için ne yapacaklarını düşünmeye başlamışlar fakat kuyudan aşağıya doğru baktıktan sonra fikirlerini değiştirmiş bu kadar derin bir kuyudan o iki kurbağanın kurtulamayıp öldüklerine kanaat getirmişler.

Derin kuyuda ki zavallı iki kurbağa ise oldukları yerde amaçsızca zıplayıp durmuşlar Sonunda kurbağalardan biri bu çaresiz atlayıp zıplamalardan ve sürekli ölmelerinin daha iyi olacağını bağıran kurbağa sürüsünden bıkmış ve çukurdan daha aşağılara düşmüş ve ölmüş.

Diğer kurbağa ise gücünün yettiği kadar sıçramaya ve tırmanmaya devam etmiş. Onu olumsuz etkileyen kurbağaların bağrışlarını duymamış ve sonunda tüm güçlükleri yenerek çukurdan dışarıya çıkmayı basarmış.

İkinci kurbağanın dışarı çıkmasını sağlayan şey nedir?

İkinci kurbağa “sağır” olduğu için ve arkadaşlarının bağrışlarını duyamadığı için onların panik dolu ağız hareketlerinden, onların kendisi için cesaret verici sözler söylediklerini sanmış ve onlar “yukarı gelme, zaten öleceksin” dedikçe, sağır kurbağa bu sözleri “ha gayret başaracaksın, yukarı, daha yukarı” olarak algılıyormuş ve son gayreti ile yukarı çıkmaya çalışıyormuş.

Dememiz o ki; Bu hikayeden alacağımız iki güzel ders var:

Bizi yaşama bağlayan ya da yaşamdan alan her iki şeyde “dil ”de saklıdır. Sadece cesaret verici tek bir kelime bile her şeyini yitiren umutsuz bir insani tekrar yükseltir ve yaşama tekrar bağlayabilir. Kişinin cesaretini kıracak tek bir kelime bir söz dahi o insani öldürecek kadar aşağıya çekebilir. Sözlerinize dikkat edin ve kelimelerin gücüne inanın. Neden her gün yılmadan, usanmadan bunları yazdığımı bir kere daha hatırlayın. Çünkü bir insan bir insandır… Çünkü ben başaracağınıza inanıyorum…

Mutlu, keyifli bir hafta sonu dilerim…