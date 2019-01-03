İnsan bazen en çok kendinden yorulur.

Dünden beri üzerinizde bir yorgunluk bir bıkkınlık ya da bir sürü iş var yahu ben hangi birini yetiştireceğim telaşı sarmışsa ve sizin içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyorsa bilin ki Güneş-Satürn gezegenlerinin kavuşumu sizin haritanızda demek ki önemli bir noktada duruyor. Şu anda çekilmez bir haldeyim.
Franz Kafka’nın dediği gibi ;
Yorgunum, uykusuz, hüzünlüyüm. Sanki bir şey beni engelliyor ve özgürleşemiyorum.
Bu durum bir 4-5 gün sürebilir. Kendinizi bu etki altından kurtarmak için bazı yöntemler bulmalısınız. Bu her ne ise bunu en iyi siz bilirsiniz. Kendinizle başa çıkmak adına oldukça önemli bir durum söz konusu. Şimdi bakılacak olursa bu düzlemde 6 Ocak’ta birde güneş tutulması yaşayacağız. Bu yüzden kendimizi toparlamalı ve belli planlar içinde olmalıyız. Pazartesi günü Venüs’ün yay burcuna geçiş yapması sizlere kendinizi daha iyi hissettirecektir. Biraz sabırlı olun ve sadece kendinize önem ve değer verin. Abartılacak bir durum yok.
Önemli olan başlıklar:
-Planlı olmanız.
-Kendinize saati saatine uyduğunuz bir program yapmanız.
-Spor ya da fiziksel aktivite içinde olmanız.
-Yöneticilerinize ya da iş ortamınızda sorumluluk paylaştığınız kişileri de gerekirse programlamanız.
-İşleri asla yarına biriktirmemeli ne geliyorsa önünüze o an çözmelisiniz.
-Halinizin olmaması gibi durumlarda gerçekten bunun bir açıklamasını yaparak dinlenmek istemeyi bilmeniz gerekmektedir.
-Bazı şeylere ara vermemenin mümkün olduğunu biliyorum. Ama en azından bir yol arayışı içinde olmalısınız ki daha sonra bu ruh haliyle yaptığınız şeyler sonrasında sizleri düzeltme noktasında yormamalıdır.
Biliyorum insan bazen en çokta kendinden yoruluyor. Çevresinin onu anlamayışından, hayallerinin yıkılmasından, tekrar başlamaktan, sürekli kendini anlatmaya çalışmasından o kadar yoruluyor ki…
Hayatın en gerçek yönü bu maalesef. Bizler uzun bir koşuda şu an yorulduğumuzu fark ettik ve dizlerin üzerine çöktük biraz nefes alıyoruz. 6 Ocak tarihine kadar beklemenizi öneriyorum. Şu an bir aksiyon almayın. Belki işyerinde yöneticinizle ilgili konuşma yapmak istiyorsunuz. Belki işten ayrılmak istiyorsunuz. Biraz sadece bekleyin. Sabırlı olun. Şartlar yeni yeni oluşuyor. Tutulmadan önce bir şey yapmanızı fazla önermiyorum. Kendinizi değişime itekleyin ve cesaretlendirin. Siz illa bir şey yapacaksanız bunu yapmalısınız. Sonuç ne olursa olsun kimse için kendi gökyüzümü kaybedemeyiz öyle değil mi? Hem ne gerek var.
Biz kafamızı kaldıralım gökyüzüne bir bakalım. Ne güzel sağlıklıyız ve nefes alıyoruz. Nefes almak bile bu dünyada bir hediye…Herkes hediyelerine sahip çıksın. Şükretsin.
Her şey olacağına varıyor. Ne bir eksik ne bir fazla ama bizim yaratıcımız sadece şunu diyor. “Sen neyi seçeceksin görmek istiyorum ey insan”, “kötüyü mü iyiyi mi” sana verdiğim akıl ve okuma emri neye yarıyor? Bunun üzerine de hata yapmaktan korkma diyor. Hata yapma şansını da veriyorum “ben bağışlayanım” diyor. Sadece iyi olmaya gayret et ben senin yönünü hayrına döndürürüm diyor… Kalbinizin ve ruhunuzun gücünü zayıflatmayın. İnancınızı yenileyin.
Bence her şey tahminimizden güzel olacak gibi. Ne dersiniz…
Mutlu günler dilerim…
İnsan bazen en çok kendinden yorulur.
Günaydın…
Dünden beri üzerinizde bir yorgunluk bir bıkkınlık ya da bir sürü iş var yahu ben hangi birini yetiştireceğim telaşı sarmışsa ve sizin içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyorsa bilin ki Güneş-Satürn gezegenlerinin kavuşumu sizin haritanızda demek ki önemli bir noktada duruyor. Şu anda çekilmez bir haldeyim.
Franz Kafka’nın dediği gibi ;
Yorgunum, uykusuz, hüzünlüyüm. Sanki bir şey beni engelliyor ve özgürleşemiyorum.
Bu durum bir 4-5 gün sürebilir. Kendinizi bu etki altından kurtarmak için bazı yöntemler bulmalısınız. Bu her ne ise bunu en iyi siz bilirsiniz. Kendinizle başa çıkmak adına oldukça önemli bir durum söz konusu. Şimdi bakılacak olursa bu düzlemde 6 Ocak’ta birde güneş tutulması yaşayacağız. Bu yüzden kendimizi toparlamalı ve belli planlar içinde olmalıyız. Pazartesi günü Venüs’ün yay burcuna geçiş yapması sizlere kendinizi daha iyi hissettirecektir. Biraz sabırlı olun ve sadece kendinize önem ve değer verin. Abartılacak bir durum yok.
Önemli olan başlıklar:
-Planlı olmanız.
-Kendinize saati saatine uyduğunuz bir program yapmanız.
-Spor ya da fiziksel aktivite içinde olmanız.
-Yöneticilerinize ya da iş ortamınızda sorumluluk paylaştığınız kişileri de gerekirse programlamanız.
-İşleri asla yarına biriktirmemeli ne geliyorsa önünüze o an çözmelisiniz.
-Halinizin olmaması gibi durumlarda gerçekten bunun bir açıklamasını yaparak dinlenmek istemeyi bilmeniz gerekmektedir.
-Bazı şeylere ara vermemenin mümkün olduğunu biliyorum. Ama en azından bir yol arayışı içinde olmalısınız ki daha sonra bu ruh haliyle yaptığınız şeyler sonrasında sizleri düzeltme noktasında yormamalıdır.
Biliyorum insan bazen en çokta kendinden yoruluyor. Çevresinin onu anlamayışından, hayallerinin yıkılmasından, tekrar başlamaktan, sürekli kendini anlatmaya çalışmasından o kadar yoruluyor ki…
Hayatın en gerçek yönü bu maalesef. Bizler uzun bir koşuda şu an yorulduğumuzu fark ettik ve dizlerin üzerine çöktük biraz nefes alıyoruz. 6 Ocak tarihine kadar beklemenizi öneriyorum. Şu an bir aksiyon almayın. Belki işyerinde yöneticinizle ilgili konuşma yapmak istiyorsunuz. Belki işten ayrılmak istiyorsunuz. Biraz sadece bekleyin. Sabırlı olun. Şartlar yeni yeni oluşuyor. Tutulmadan önce bir şey yapmanızı fazla önermiyorum. Kendinizi değişime itekleyin ve cesaretlendirin. Siz illa bir şey yapacaksanız bunu yapmalısınız. Sonuç ne olursa olsun kimse için kendi gökyüzümü kaybedemeyiz öyle değil mi? Hem ne gerek var.
Biz kafamızı kaldıralım gökyüzüne bir bakalım. Ne güzel sağlıklıyız ve nefes alıyoruz. Nefes almak bile bu dünyada bir hediye…Herkes hediyelerine sahip çıksın. Şükretsin.
Her şey olacağına varıyor. Ne bir eksik ne bir fazla ama bizim yaratıcımız sadece şunu diyor. “Sen neyi seçeceksin görmek istiyorum ey insan”, “kötüyü mü iyiyi mi” sana verdiğim akıl ve okuma emri neye yarıyor? Bunun üzerine de hata yapmaktan korkma diyor. Hata yapma şansını da veriyorum “ben bağışlayanım” diyor. Sadece iyi olmaya gayret et ben senin yönünü hayrına döndürürüm diyor… Kalbinizin ve ruhunuzun gücünü zayıflatmayın. İnancınızı yenileyin.
Bence her şey tahminimizden güzel olacak gibi. Ne dersiniz…
Mutlu günler dilerim…