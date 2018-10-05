“İnceldiği yerden kopsun” diyorsan, incelmesine izin veriyorsun demektir. Belki de o ip çoktan kopmuştur?

Günaydın Ay aslan burcunda hareket ediyor. Venüs gezegeni ise akrep burcunda durağanlaşıyor ve 7 Ekim tarihinde tüm hızıyla gerilemeye başlıyor. Kaybetme korkusuyla her şeyi fazlasıyla denetlemek, başkalarının motivasyonları ve duyguları ile ilgilenerek kendi enerjimizi gereksiz tüketmek gibi eylemlerde bulunabiliriz. Kendi derinliklerimizin içine inmeli kendi içsel gücümüzü fark etmeliyiz.
Bir durumdan kurtulmak için sadece o olayı çözmek yerine tamamen yakıp yıkmak gibi bir tavır sergilememeliyiz. Kısacası; pire için yorgan yakmamalıyız. Aynı zamanda gün sonunda gerilemeye başlayan Venüs gezegeni, ilişkilerimizde bazı konularda daha sağduyulu olmamız gerektiği ve kontrolcü yönümüzü ortaya koyarak ilerlememizi bizlere iletiyor. Bugün çok detaylı işlere başlamamalı daha fazla konularımızı planlamalıyız. Bugün gizli saklı kalan bazı olaylarla yüzleşebilirsiniz. Hemen olaylara müdahale etmek yerine sizler için yazmış olduğum Venüs gerilemesi yazısını okuyabilirsiniz. Şöyle aşağıya bırakıyorum. Keyifli okumalar.
GÜNÜN TAVSİYELİ YAZISI: 8 YILLIK BİR HESABI KAPATMAYA HAZIR MISINIZ?
5 Ekim günü 10° Akrep burcunda gerilemeye başlayan Venüs, 17 Kasım günü 25° Terazi burcunda son bulacak. Etkileri 23 Kasım tarihine kadar tam anlamıyla sürecek.
Venüs, Güneş Sisteminde, Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir.
“Güneşe uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına rağmen en sıcak gezegen olmasının nedeni de atmosferinin gelen güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir. Hatta bazı kişiler eskiden Dünya gibi üzerinde canlıların yaşadığı yeşil bir gezegen olduğunu da söylerlerdi. Ayrıca Zühre, Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Bu gezegen adını Eski Roma tanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisinde Afrodit)’ten almıştır. Kendi ekseni etrafında, Güneş Sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikamette döner. Güneş etrafındaki dönüşünü 224.7 Dünya gününde tamamlar.”
“Venüs, her sekiz yılda bir Güneş ile kavuşum yaptığı 5 döngüden geçer. 8 yıl içinde Güneş’in etrafında 5 defa dönmüş olur.
“Venüs’ün gezegenin 8 yılda yaptığı 5 döngüdeki 8/5 oranı “Altın orana ya da pi sayısına “karşılık gelir.”
“Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Parçalar arasındaki orantıda küçük parçanın büyük parçaya oranı, büyük parçanınsa bütüne eşit olması bize Altın Oran’ı verir.” (alıntı)
Venüs Akrep burcunda zayıf bir konumdadır. İnsan, ihtiras ve tutkularının kurbanı olabilir.
Güç zehirlenmesi, baskı oluşturma, aşırı kontrollü olma isteği ve intikam duyguları ile sarıp sarmalar.
Bu Retro uzun süren bir ruhsal savaşın sonuçlanması olarak değerlendirilebilir. Astroloji aslında geçmişi araştırır. Tarihi sorgular. Çünkü tarih tekerrür etmeye her zaman hazırdır. Astroloji size gelecekten haber vermez. Sizi geleceğe taşır ve yön kazandırır.
Şimdi gelelim geçmişte neler olmuştu bu gökyüzü transiti hangi zaman dilimlerinde vardı ve sizler bireysel hayatlarınızda nelerle mücadele ediyordunuz?
Elinize kâğıt kalem alın ve tarihinizi yazın.
Hayatımızdaki matematiksel altın oran hesabını nasıl yapacağız.
Tüm hikâye 29 Ekim 2010 tarihinde Akrep burcunda Güneş-Venüs kavuşumuyla başladı. Bu dönemleri bir hatırlamaya başlayın bakalım. Tabi bu tarihleri belirtirken o gün olarak algılamayın. Siz bunu 6 ay öncesi veya 6 ay sonrasına yayabilirsiniz.
Bu zaman dilimlerinde yaşamanızda ne gibi değişimler başlamıştı?
Neleri anlamak zordu ya da neler kaçtınız?
Ne gibi haksızlıklar içerisinde kaldınız?
Tabi bu hikâyenin başladığı o zaman yani o gün birde Ay yengeç burcundaydı ve şu an siz bu yazıyı okurken yine Ay yengeç burcunda okuyorsunuz. Buda çok önemli bir tevafuk. Bu detaydan bahsetmesem olmazdı. Size çok yön verici bir noktası olduğunu ve bu yazının bir aydınlık olduğunu unutmayın.
Şimdi gelelim bu işin 2. Fazına 06 Haziran 2012 tarihinde Retro Venüs-Güneşle ikizler burcunda kavuşuyor ve o gün Ay oğlak burcunda hareket ediyordu.
3.fazına ilerlediğimiz de 11 Ocak 2014 tarihinde Oğlak burcunda Retro Venüs-Güneş kavuşumu yaparken, o günün Ay fazı boğa burcunda olarak gerçekleşiyordu.
15 Ağustos 2015 Aslan Burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve Retro Venüs Güneş kavuşumuyla 4.fazını tamamlıyor. Hemen hemen en sert görünümlerden biri oluyor.
25 Mart 2017 tarihinde Koç Burcunda gerileyen Venüs-Güneş kavuşumuyla daha da zorlamaya devam ediyordu. Bugün Ay kova burcunda ilerliyordu.
Ve şimdi final yapma zamanı geldi diyor Venüs döngüsü!
Son fazını 26-27-28 Ekim 2018 tarihlerinde Akrep burcunda yapacağı gerileme hareketiyle güneşle kavuşarak konuyu tamamlayacak.
Şimdi hepinizin kafasında şu sorular var. “Aygül Hanım bunları hatırlıyorum ve bunlar benim için oldukça olumsuz tarihlerdi. Yani o zor günler veya negatif günler yine mi geliyor” diye düşüneceksiniz.
Olaya bu şekilde bakmamanız gerekli. Büyük bir farkındalık içerisinde hareket etmek adına yazının bu kısmında bir soluklanıp derin bir nefes alabilirsiniz. İyi haber şu ki bu kötü ve olumsuzluklar artık kapanıyor ve siz kapanması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yaşam sizi oldukça zorladı. Tabi önemli olan hep size yapılanları düşünmek değil, o dönemlerde sizler kimleri incittiniz. Kimlere güç gösterisi yaptınız, Kimlerin önünü kapadınız. Hesabınızda var mı eksiklik bunları da düşünmelisiniz. Biri sizin yüzünüzden bir şehri terk etmek zorunda kaldı mı, ya da işini bırakmak zorunda kaldı mı? Ne kadar derin sorular öyle değil mi?
Ya da menfaatleriniz için o dönemlerde konuşacak ve bazı şeyleri değiştirecek gücünüz varken sustunuz mu? Çünkü sustuklarınızdan da hesap sorulacak!
Evren muhteşem bir hafızayla rövanşını almayı bekliyor. Umarım siciliniz temizdir.
Şu an bunlarla yüzleşme zamanı! Bu hesabı en güzel ve en temiz şekilde kapatmalısınız.
Eğer ben o dönemlerde çocuktum diyorsanız işte o zaman ailenizin şartlarını incelemelisiniz.
Venüs akrep gerilemesi ilişkilerinizde sizi birbirinize bağlayan şeyin ne olduğunu veya sizi birbirinizden ayıran şeyin ne olduğunu anlatan bir serüvendir.
5 Ekim tarihine kadar bu bahsettiğim konularda bir toparlanma yapın. Venüs gerilemesinde ayrıca mali durumunuza dürüst bir bakış atmanızı, eksiklik gördüğünüz her yerde israfı ortadan kaldırmanızı ve para, enerji ve kaynak paylaşımındaki güç dengesizliklerini gidermenizi önerebiliriz.
Düşünün değerlendirin. Tasarruflu hareket edin. Sevmediğiniz, değer görmediğiniz yerde durmayın. Bunlar hızlıca olmaz ama en azından konfor alanlarınızdan yavaş yavaş ayrılın. Kendinizle baş başa kalın. Ahlaklı ve değerleri olan insanların kazandığı bir dönem başlıyor. Şu an neyden mutsuzsanız ya da artık bir şeylerin değişmesini istiyorsanız 8 yıl önceki bilincinizi ve yaptıklarınızı kontrol edin.
Venüs geriliyor diye ilişkileriniz başlatmamak, estetik operasyonlar olmamak gibi konulara dikkat çekmek yerine daha ruhsal ve adaletli konulara önem verin. Finansal durumlarınıza dikkat edin. Önünü görmediğiniz yatırımlar yapmayın. Para kaybedebilirsiniz. Günü birlik ilişkiler daha heyecan verici olsa da daha sonrasında sizi çok acıtabilir. Bu dönemde haksızlığa uğruyor ya da yalnız kalıyormuş duygusunu yaşıyorsanız demek oluyor ki bir yerlerde hata yapmışsınız. Bunu bulun. Bunu çözün ve kabul edin. O zaman evren sizin altın oran hesabınızı tamamlayacaktır.
Altın çağınızı yıldızlarla yazmanız dileğiyle…
“İnceldiği yerden kopsun” diyorsan, incelmesine izin veriyorsun demektir. Belki de o ip çoktan kopmuştur?
Günaydın Ay aslan burcunda hareket ediyor. Venüs gezegeni ise akrep burcunda durağanlaşıyor ve 7 Ekim tarihinde tüm hızıyla gerilemeye başlıyor. Kaybetme korkusuyla her şeyi fazlasıyla denetlemek, başkalarının motivasyonları ve duyguları ile ilgilenerek kendi enerjimizi gereksiz tüketmek gibi eylemlerde bulunabiliriz. Kendi derinliklerimizin içine inmeli kendi içsel gücümüzü fark etmeliyiz.
Bir durumdan kurtulmak için sadece o olayı çözmek yerine tamamen yakıp yıkmak gibi bir tavır sergilememeliyiz. Kısacası; pire için yorgan yakmamalıyız. Aynı zamanda gün sonunda gerilemeye başlayan Venüs gezegeni, ilişkilerimizde bazı konularda daha sağduyulu olmamız gerektiği ve kontrolcü yönümüzü ortaya koyarak ilerlememizi bizlere iletiyor. Bugün çok detaylı işlere başlamamalı daha fazla konularımızı planlamalıyız. Bugün gizli saklı kalan bazı olaylarla yüzleşebilirsiniz. Hemen olaylara müdahale etmek yerine sizler için yazmış olduğum Venüs gerilemesi yazısını okuyabilirsiniz. Şöyle aşağıya bırakıyorum. Keyifli okumalar.
GÜNÜN TAVSİYELİ YAZISI: 8 YILLIK BİR HESABI KAPATMAYA HAZIR MISINIZ?
5 Ekim günü 10° Akrep burcunda gerilemeye başlayan Venüs, 17 Kasım günü 25° Terazi burcunda son bulacak. Etkileri 23 Kasım tarihine kadar tam anlamıyla sürecek.
Venüs, Güneş Sisteminde, Güneş’e uzaklık bakımından ikinci sıradaki, sıcaklık bakımından da birinci sıradaki gezegendir.
“Güneşe uzaklık bakımından ikinci sırada olmasına rağmen en sıcak gezegen olmasının nedeni de atmosferinin gelen güneş ışınlarının dışarı çıkmasına izin vermemesidir. Hatta bazı kişiler eskiden Dünya gibi üzerinde canlıların yaşadığı yeşil bir gezegen olduğunu da söylerlerdi. Ayrıca Zühre, Çolpan veya Çoban Yıldızı olarak da bilinir. Bu gezegen adını Eski Roma tanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisinde Afrodit)’ten almıştır. Kendi ekseni etrafında, Güneş Sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikamette döner. Güneş etrafındaki dönüşünü 224.7 Dünya gününde tamamlar.”
“Venüs, her sekiz yılda bir Güneş ile kavuşum yaptığı 5 döngüden geçer. 8 yıl içinde Güneş’in etrafında 5 defa dönmüş olur.
“Venüs’ün gezegenin 8 yılda yaptığı 5 döngüdeki 8/5 oranı “Altın orana ya da pi sayısına “karşılık gelir.”
“Altın oran, matematik ve sanatta, bir bütünün parçaları arasında gözlemlenen, uyum açısından en yetkin boyutları verdiği sanılan geometrik ve sayısal bir oran bağıntısıdır. Eski Mısırlılar ve Yunanlar tarafından keşfedilmiş, mimaride ve sanatta kullanılmıştır. Parçalar arasındaki orantıda küçük parçanın büyük parçaya oranı, büyük parçanınsa bütüne eşit olması bize Altın Oran’ı verir.” (alıntı)
Venüs Akrep burcunda zayıf bir konumdadır. İnsan, ihtiras ve tutkularının kurbanı olabilir.
Güç zehirlenmesi, baskı oluşturma, aşırı kontrollü olma isteği ve intikam duyguları ile sarıp sarmalar.
Bu Retro uzun süren bir ruhsal savaşın sonuçlanması olarak değerlendirilebilir. Astroloji aslında geçmişi araştırır. Tarihi sorgular. Çünkü tarih tekerrür etmeye her zaman hazırdır. Astroloji size gelecekten haber vermez. Sizi geleceğe taşır ve yön kazandırır.
Şimdi gelelim geçmişte neler olmuştu bu gökyüzü transiti hangi zaman dilimlerinde vardı ve sizler bireysel hayatlarınızda nelerle mücadele ediyordunuz?
Elinize kâğıt kalem alın ve tarihinizi yazın.
Hayatımızdaki matematiksel altın oran hesabını nasıl yapacağız.
Tüm hikâye 29 Ekim 2010 tarihinde Akrep burcunda Güneş-Venüs kavuşumuyla başladı. Bu dönemleri bir hatırlamaya başlayın bakalım. Tabi bu tarihleri belirtirken o gün olarak algılamayın. Siz bunu 6 ay öncesi veya 6 ay sonrasına yayabilirsiniz.
Bu zaman dilimlerinde yaşamanızda ne gibi değişimler başlamıştı?
Neleri anlamak zordu ya da neler kaçtınız?
Ne gibi haksızlıklar içerisinde kaldınız?
Tabi bu hikâyenin başladığı o zaman yani o gün birde Ay yengeç burcundaydı ve şu an siz bu yazıyı okurken yine Ay yengeç burcunda okuyorsunuz. Buda çok önemli bir tevafuk. Bu detaydan bahsetmesem olmazdı. Size çok yön verici bir noktası olduğunu ve bu yazının bir aydınlık olduğunu unutmayın.
Şimdi gelelim bu işin 2. Fazına 06 Haziran 2012 tarihinde Retro Venüs-Güneşle ikizler burcunda kavuşuyor ve o gün Ay oğlak burcunda hareket ediyordu.
3.fazına ilerlediğimiz de 11 Ocak 2014 tarihinde Oğlak burcunda Retro Venüs-Güneş kavuşumu yaparken, o günün Ay fazı boğa burcunda olarak gerçekleşiyordu.
15 Ağustos 2015 Aslan Burcunda bir yeniay gerçekleşiyor ve Retro Venüs Güneş kavuşumuyla 4.fazını tamamlıyor. Hemen hemen en sert görünümlerden biri oluyor.
25 Mart 2017 tarihinde Koç Burcunda gerileyen Venüs-Güneş kavuşumuyla daha da zorlamaya devam ediyordu. Bugün Ay kova burcunda ilerliyordu.
Ve şimdi final yapma zamanı geldi diyor Venüs döngüsü!
Son fazını 26-27-28 Ekim 2018 tarihlerinde Akrep burcunda yapacağı gerileme hareketiyle güneşle kavuşarak konuyu tamamlayacak.
Şimdi hepinizin kafasında şu sorular var. “Aygül Hanım bunları hatırlıyorum ve bunlar benim için oldukça olumsuz tarihlerdi. Yani o zor günler veya negatif günler yine mi geliyor” diye düşüneceksiniz.
Olaya bu şekilde bakmamanız gerekli. Büyük bir farkındalık içerisinde hareket etmek adına yazının bu kısmında bir soluklanıp derin bir nefes alabilirsiniz. İyi haber şu ki bu kötü ve olumsuzluklar artık kapanıyor ve siz kapanması için elinizden geleni yapıyorsunuz. Yaşam sizi oldukça zorladı. Tabi önemli olan hep size yapılanları düşünmek değil, o dönemlerde sizler kimleri incittiniz. Kimlere güç gösterisi yaptınız, Kimlerin önünü kapadınız. Hesabınızda var mı eksiklik bunları da düşünmelisiniz. Biri sizin yüzünüzden bir şehri terk etmek zorunda kaldı mı, ya da işini bırakmak zorunda kaldı mı? Ne kadar derin sorular öyle değil mi?
Ya da menfaatleriniz için o dönemlerde konuşacak ve bazı şeyleri değiştirecek gücünüz varken sustunuz mu? Çünkü sustuklarınızdan da hesap sorulacak!
Evren muhteşem bir hafızayla rövanşını almayı bekliyor. Umarım siciliniz temizdir.
Şu an bunlarla yüzleşme zamanı! Bu hesabı en güzel ve en temiz şekilde kapatmalısınız.
Eğer ben o dönemlerde çocuktum diyorsanız işte o zaman ailenizin şartlarını incelemelisiniz.
Venüs akrep gerilemesi ilişkilerinizde sizi birbirinize bağlayan şeyin ne olduğunu veya sizi birbirinizden ayıran şeyin ne olduğunu anlatan bir serüvendir.
5 Ekim tarihine kadar bu bahsettiğim konularda bir toparlanma yapın. Venüs gerilemesinde ayrıca mali durumunuza dürüst bir bakış atmanızı, eksiklik gördüğünüz her yerde israfı ortadan kaldırmanızı ve para, enerji ve kaynak paylaşımındaki güç dengesizliklerini gidermenizi önerebiliriz.
Düşünün değerlendirin. Tasarruflu hareket edin. Sevmediğiniz, değer görmediğiniz yerde durmayın. Bunlar hızlıca olmaz ama en azından konfor alanlarınızdan yavaş yavaş ayrılın. Kendinizle baş başa kalın. Ahlaklı ve değerleri olan insanların kazandığı bir dönem başlıyor. Şu an neyden mutsuzsanız ya da artık bir şeylerin değişmesini istiyorsanız 8 yıl önceki bilincinizi ve yaptıklarınızı kontrol edin.
Venüs geriliyor diye ilişkileriniz başlatmamak, estetik operasyonlar olmamak gibi konulara dikkat çekmek yerine daha ruhsal ve adaletli konulara önem verin. Finansal durumlarınıza dikkat edin. Önünü görmediğiniz yatırımlar yapmayın. Para kaybedebilirsiniz. Günü birlik ilişkiler daha heyecan verici olsa da daha sonrasında sizi çok acıtabilir. Bu dönemde haksızlığa uğruyor ya da yalnız kalıyormuş duygusunu yaşıyorsanız demek oluyor ki bir yerlerde hata yapmışsınız. Bunu bulun. Bunu çözün ve kabul edin. O zaman evren sizin altın oran hesabınızı tamamlayacaktır.
Altın çağınızı yıldızlarla yazmanız dileğiyle…