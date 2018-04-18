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Aygül Aydın

Aygül Aydın

a.aygul@hurriyet.com.tr

İlişkilerde yeni başlangıç zamanı

18 Nisan 2018

Güneş ve Uranüs bugün Koç burcunda kavuşum yapacak. Aynı zamanda gökyüzündeki önemli bir diğer hareket, Ay ve Venüs kavuşumunun gerçekleşmesi olacak. Bu anlamda, haftanın en ilgi çekici ve sürprizlerle dolu günü diyebiliriz. Bugün özellikle ilişkileriniz adına yeni başlangıçlar yapabilir ya da geçmişte oldukça zorlandığınız konularda şaşırtıcı haberler alabilirsiniz.

KOÇ

Kendinize vakit ayırmak için güzel bir zaman dilimi. Meditasyon gibi rahatlatıcı aktivitelere zaman ayırabilirsiniz. Fiziksel görünümünüzle ilgili yenilikler yapmak, size kendinizi çok iyi hissettirecek.

BOĞA

Hem aklınız hem de içgüdüleriniz tüm performansıyla sizin destekçiniz. Başarı çıtanızı yükseltebilirsiniz. Kendinizi geliştirmeniz gereken konu ise sır tutmak olmalı!

İKİZLER

Hayatınızın yönünü değiştirecek kararlar alabilirsiniz. İş veya ev değiştirmek gibi bazı fikirlerinizi dostlarınızla paylaşmak, onların da fikirlerini almak size yeni ufuklar açacaktır.

YENGEÇ

Bugün yaşamla uyum sağlamanızı sağlayacak güçlerinizi açığa çıkarın. Bu güçleri yerinde kullanamazsanız hedeflerinize ulaşamazsınız. Kendinize inanın ve harekete geçin. 

ASLAN

Bazı şeylerle neden yüzleşmediğinize dair kendinize kızabilirsiniz. Unutmayın ki siz ne kadar kendinizden ödün verirseniz, insanlar sizi yıpratmaya o kadar meyilli olacaktır.

BAŞAK

Yönetme kabiliyetinizi ortaya koymanız gereken bir zaman dilimi. Olayları dışarıdan izlemekten vazgeçip bizzat içine girmeyi deneyin. Bu şekilde seyirci kalarak yaşamınızı değiştiremezsiniz.

TERAZİ

Dikkatinizi toplayın ve ne istediğinize karar verin. Hedefe yoğunlaşmak savaşı yarı yarıya kazanmak demektir. Harekete geçmek için hep yarını beklerseniz, bugün için bir şey yapamayacaksınız demektir.

AKREP

Sorunlarınız kendinizi aşmak ve büyümek için bir fırsattır. Asıl kontrol etmeniz gereken, hayata karşı kendinizi mağdur hissetmemeniz olmalı. Yaşamın sizinle herhangi bir derdi yok.

YAY

Herkes hata yapabilir. Asıl yanlış o hatada ısrar etmektir. Sorunlarınızı tanımlayın, enerjinizi çözümler için kullanın. Yaşamınızda ne olmasını istiyorsanız onun için harekete geçin.

OĞLAK

Bugün umutsuzluk ve tatminsizlik duygularını yenebilirseniz önünüzde engel kalmayacaktır. Her şeyin kontrol altında olduğuna kendinizi inandırmak isterken kontrolsüz davranışlar içine girebilirsiniz.

KOVA

Bir şeyi sevmeniz için şartların mutlaka uygun olması gerekmez. Koşullarınızı zorlamayın. Her olayın içinde bir parça eksiklik bulunur. Bunu bu şekilde kabul ederseniz daha mutlu olabilirsiniz.

BALIK

Düzen ve mükemmeliyet düşkünlüğünüzü eleştiri okları ile birleştirip hoşgörüsüz davranışlarda bulunmaktan kaçının. Her şartı zorlamak sizi hayattan keyif alamayan biri haline getirir.

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