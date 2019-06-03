İkizler burcunda yeniay! Beni anlamana ihtiyacım var…

3 Haziran 2019 tarihinde saat 12:57 civarlarında gökyüzünde yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ay sizleri bazı konularda şaşırtıcı haberler duymanıza neden olabilir.
Önümüzdeki birkaç gün boyunca eğer bu ikizler yeniay fazını nasıl kullanacağımızı bilmiyorsak zihnimize gelen bilgi yüklemesi nedeniyle endişe, uyku eksikliği ve huzursuzluk duyguları içinde yaşamaya daha meyilli olabiliriz. Bunun nedeni, genişleme gezegeni Jüpiter'in şu anda yeniay fazına karşıtlık yapması ve Neptün gezegeni muhalif olmasıdır.
Huzursuz ve anlam veremediğiniz bir akıl hali içinde olabilirsiniz. Sanki duygularınızı haberdar etmek istiyorsunuz ama bu duygular çok gergin çalışıyorlar ve bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Belki bu hırçınlık birini özlediğiniz için içinizde büyüyor olabilir. Anlamasını bekliyorsunuz ya da anlaşılmak istiyorsunuz.
Düşünüyorsunuz belki de yaptığım hikâye bu mu?
Ya da onların bana inşa ettiği hikâye bu mu?
Bu hikâye de birileri sizi manipüle etti birileri yalan söyledi birileri oyunu hileli oynadı.
Bu aynı vahşeti yine yaşamaya gücünüz yok ama olması gerektiğiniz insan olmanızı sağladılar.
Bu etkilerinizi gidermek için yeni projeler yeni fırsatlar ve mevcut olan ivmenizden daha üst bir noktaya ilerlemek için değerlendirmelisiniz.
Bu yeni ay enerjisinde karar vermek için çevik olmanız gerekmektedir.
Neyin doğru olduğunu tahmin etmek yerine o an için evrensel bir hızla mantıklı olanı seçiyor olmanız gerekmektedir. Momentum ile mücadele ediyorsunuz.
Bunu unutmayın, enerji değişebilir.
Bu önümüzdeki iki haftalık süreçte kendinizi sürekli şunları söylemelisiniz. Ben çevremi dinlemeliyim ve gözlemlemeliyim. Doğaya gitmek veya bu zihinsel ağırlığın sizden akmasına izin vermek için temiz hava soluyabileceğiniz bir yere gitmek bile enerjinizi değiştirebilir. Bol yürüyüşler sizi oldukça dengeleyebilir.
Eğer bunalmış hissediyorsanız, oturun, düşüncelerinizi gözlemleyin.
Çevrenizdeki insanları yargılamadan ilerlemeli ve negatif kararlarla iletişim gücünü olumsuza çevirmemelisiniz. Sözlerinizin başkaları üzerindeki etkisinin yüksek olduğu bir enerji akımı bulunmaktadır.
Yeni bir ay her zaman bize hayallerimizi ve niyetlerimizi netleştirmemizi hatırlatır, sadece onları yazmayı değil, yürekten hissetmeyi de hatırlatır.
Bir tohum, bir fikir veya proje ekme zamanı geldi, ancak bu tohumun yaklaşık altı ay içinde tamamen açacağını unutmayın. Yaşam bir süreçten ibarettir. Hiçbir şey o an hemen gerçekleşmez. Gerçekleşebilmesi için hep bir sürece ihtiyacı vardır. Biliyorum ki sizlerin ise şu an en çok ihtiyacı olduğu şey her şeyin bir an önce gelişmesi ve olmasıdır.
Kimseye iftira ya da karalayıcı ifadeler içinde bulunmamanızı tavsiye ederim. Yanlış ifadeler ve gözden düşürücü davranışların çok olduğu bir zaman dilimi. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Sevmediğiniz için birinin kötü olması için beklemek veya bunun için bir şeyler yapıyor olmak size yol, su, elektrik olarak dönecektir. Bu kanun hiç değişmedi. Aksine insanların iyiliği ve güzelliği üzerine bir şeyler yapın.
Hedeflerinizi belirlemenin en iyi zamanı olmasına rağmen, bu yeni ayda, büyük kararlar almak için en iyi zaman değil, birkaç gün bekleyin. Yeni ayın doğum haritanızın neresine düştüğünü öğrenip kendinize daha spesifik bir ayar yapabilirsiniz.
Ama yine de genel olarak ne yapabilirsiniz diye önerilerimizi sunalım:
- Farkındalıkla iletişim kurun
- Yaşadıklarınızı bu dönemlerde yazın.
- Zihin oyunları, meditasyon veya bulmacalarla uğraşın.
- Yürüyüşe çıkın
- Ses etkileşiminiz oldukça yüksek. Bu yüzden kimsenin gürültüsü içinde kaybolmayın ve sessizliği seçin.
- Gereksiz konuşmalar yapmayın.
Amaçlarınıza şu şekilde bir ayar yapabilirsiniz.?
- Sosyal medyanız varsa bunun büyümesi için girişimler.
- Bulunduğunuz çevrenize yapacağınız açıklamalar veya konuşmalar.
- Bir youtube kanalı başlangıcı, ya da sosyal medya hizmeti aktifleştirmesi.
- İletişim kurma yöntemlerini geliştirmek için çalışın.
- Araştırmalar yapın.
- Tutkunuzu paylaşın.
- Kısa bir yolculuk iyi gelecektir.
Güzel ve keyifli başlangıçlar dilerim…
Yükselen burcunuza göre etkilerini gün içinde instagram sayfamda paylaşacağım.
İlgilenirseniz
@astromatik sayfasından takip edebilirsiniz.
İkizler burcunda yeniay! Beni anlamana ihtiyacım var…
3 Haziran 2019 tarihinde saat 12:57 civarlarında gökyüzünde yeni bir ay doğuyor. Bu yeni ay sizleri bazı konularda şaşırtıcı haberler duymanıza neden olabilir.
Önümüzdeki birkaç gün boyunca eğer bu ikizler yeniay fazını nasıl kullanacağımızı bilmiyorsak zihnimize gelen bilgi yüklemesi nedeniyle endişe, uyku eksikliği ve huzursuzluk duyguları içinde yaşamaya daha meyilli olabiliriz. Bunun nedeni, genişleme gezegeni Jüpiter'in şu anda yeniay fazına karşıtlık yapması ve Neptün gezegeni muhalif olmasıdır.
Huzursuz ve anlam veremediğiniz bir akıl hali içinde olabilirsiniz. Sanki duygularınızı haberdar etmek istiyorsunuz ama bu duygular çok gergin çalışıyorlar ve bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsunuz. Belki bu hırçınlık birini özlediğiniz için içinizde büyüyor olabilir. Anlamasını bekliyorsunuz ya da anlaşılmak istiyorsunuz.
Düşünüyorsunuz belki de yaptığım hikâye bu mu?
Ya da onların bana inşa ettiği hikâye bu mu?
Bu hikâye de birileri sizi manipüle etti birileri yalan söyledi birileri oyunu hileli oynadı.
Bu aynı vahşeti yine yaşamaya gücünüz yok ama olması gerektiğiniz insan olmanızı sağladılar.
Bu etkilerinizi gidermek için yeni projeler yeni fırsatlar ve mevcut olan ivmenizden daha üst bir noktaya ilerlemek için değerlendirmelisiniz.
Bu yeni ay enerjisinde karar vermek için çevik olmanız gerekmektedir.
Neyin doğru olduğunu tahmin etmek yerine o an için evrensel bir hızla mantıklı olanı seçiyor olmanız gerekmektedir. Momentum ile mücadele ediyorsunuz.
Bunu unutmayın, enerji değişebilir.
Bu önümüzdeki iki haftalık süreçte kendinizi sürekli şunları söylemelisiniz. Ben çevremi dinlemeliyim ve gözlemlemeliyim. Doğaya gitmek veya bu zihinsel ağırlığın sizden akmasına izin vermek için temiz hava soluyabileceğiniz bir yere gitmek bile enerjinizi değiştirebilir. Bol yürüyüşler sizi oldukça dengeleyebilir.
Eğer bunalmış hissediyorsanız, oturun, düşüncelerinizi gözlemleyin.
Çevrenizdeki insanları yargılamadan ilerlemeli ve negatif kararlarla iletişim gücünü olumsuza çevirmemelisiniz. Sözlerinizin başkaları üzerindeki etkisinin yüksek olduğu bir enerji akımı bulunmaktadır.
Yeni bir ay her zaman bize hayallerimizi ve niyetlerimizi netleştirmemizi hatırlatır, sadece onları yazmayı değil, yürekten hissetmeyi de hatırlatır.
Bir tohum, bir fikir veya proje ekme zamanı geldi, ancak bu tohumun yaklaşık altı ay içinde tamamen açacağını unutmayın. Yaşam bir süreçten ibarettir. Hiçbir şey o an hemen gerçekleşmez. Gerçekleşebilmesi için hep bir sürece ihtiyacı vardır. Biliyorum ki sizlerin ise şu an en çok ihtiyacı olduğu şey her şeyin bir an önce gelişmesi ve olmasıdır.
Kimseye iftira ya da karalayıcı ifadeler içinde bulunmamanızı tavsiye ederim. Yanlış ifadeler ve gözden düşürücü davranışların çok olduğu bir zaman dilimi. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Sevmediğiniz için birinin kötü olması için beklemek veya bunun için bir şeyler yapıyor olmak size yol, su, elektrik olarak dönecektir. Bu kanun hiç değişmedi. Aksine insanların iyiliği ve güzelliği üzerine bir şeyler yapın.
Hedeflerinizi belirlemenin en iyi zamanı olmasına rağmen, bu yeni ayda, büyük kararlar almak için en iyi zaman değil, birkaç gün bekleyin. Yeni ayın doğum haritanızın neresine düştüğünü öğrenip kendinize daha spesifik bir ayar yapabilirsiniz.
Ama yine de genel olarak ne yapabilirsiniz diye önerilerimizi sunalım:
Amaçlarınıza şu şekilde bir ayar yapabilirsiniz.?
Güzel ve keyifli başlangıçlar dilerim…
Yükselen burcunuza göre etkilerini gün içinde instagram sayfamda paylaşacağım.
İlgilenirseniz
@astromatik sayfasından takip edebilirsiniz.