İçindeki korkuyu yenmeyi başarabilen insan en büyük kahramandır.

Haftanın son günlerine doğru yaklaşıyoruz.
Önümüzde dinlenebileceğimizi hayal ettiğimiz kimimiz için 3-4 gün kimimiz için 1 haftalık güzel bir tatil var.
Dün Ay akrep burcunda en zorlayıcı konumlarındaydı ve duygusal sahnelere sebep oldu.
Dün gece saatlerinde bende Youtube dan Melih kibarla-Çiğdem Talu’nun “içimdeki fırtına” şarkısının hikayesini dinledim. Öylesine etkilendim ki…
“Bilmiyor muydunuz Aygül Hanım” diye sesleriniz yükselmiş olabilir…
Evet! Gerçekten bilmiyordum ve dünden beri bu şarkıyı öyle daha farklı dinliyorum ki…
Gözlerim dolu dolu…
Video da Kıymetli Melih kibar şöyle diyor: Hayatta herkesin herkese uğrama sebebi vardır. Çiğdem Talu ve Melih kibar bir tesadüf değildi. İçimdeki Fırtına şarkısı da.
Bununla ilgili akşam instagram da bir paylaşım yapacağım. Hatıra olarak instagram günlüğümüze duygularımızı bırakalım öyle değil mi?
Gelelim bugünün havasına suyuna, taşına toprağına.
Bugün ay akrep burcunda yolculuğuna devam etmektedir. Plüton’la güzel bir etkileşim içerisinde hareket edecek. Güneş-Venüs arasındaki yakınlık içimizi ısıtacak durumda ilerliyor.
Hepsinden önemlisi, bugün kendimize karşı dürüst olmalıyız. Gece gündüz bu doğruluğu izlerseniz kimseye karşı yanlış olmazsınız. Kimsede size bir yanlış olmaz.
Eğer istediğiniz şeyler için içtenlikle dua eder ve isteklerinizin gerçekleştiğine inanırsanız dilekleriniz yerine gelecektir. Bunu sanki elde etmişim gibi davranırım ve elde ederim meselesidir.
1. Kendiniz için ideal zihinsel imajı belirleyin.
2. Çaba göstermeden, yalnızca inanmak hiçbir işe yaramaz.
3. Düşüncelerinizi kendinize saklayın.
4. Esnek olun; gerekirse plan değişikliği yapın.
5. Gözlerinizi hedeften ayırmayın, işi yarı yolda bırakmayın.
Düşündüğünüz, inandığınız ve güvenle beklediğiniz şeye mutlaka ulaşırsınız.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Daha Tanrı insanları yaratmamışken iyi huylar ve kötü huylar dünyada napacağını bilmez bir halde boş boş geziniyorlarmış... Aralarından biri bir gün saklambaç oynamayı önermiş ve hepsi kabul etmiş hemen çılgınlık ben ebe olacağım demiş diğerleri de çılgınlığı aramakla uğraşmak istemedikleri için kabul etmişler...
Çılgınlık bir ağaca dayanmış ve saymaya başlamış saflık ağacın arkasına, yiğitlik en yüksekteki yıldıza, sevgi bir deniz kabuğuna, hainlik kaktüs tarlasına saklanmış, yalan taşın altına saklanacağım demiş fakat yalan söylemiş bir dağın arkasına saklanmış... Çılgınlık saymaya devam ediyormuş 86-87 88-89-
Saklanmayan bir tek “aşk” kalmış.
Çılgınlık sayıyormuş;
91-92-93...aşk sıçramış ve bir gül tarlasına saklanmış...
Çılgınlık 97-98-99-100 önüm arkam sağım solum saklanmayan sobe demiş ve arkasını dönmüş ilk tembelliği sobelemiş çünkü tembellik ağacın altında uyuya kalmış, sonra kaktüs tarlasında hainliği, ağacın arkasında saflığı,..ve hepsini bulmuş sadece Aşk’ı bulamamış. Çılgına dönen çılgınlık her yeri aramış aramış ama bulamamış kıskançlık ise Aşk’ı kıskanmış ve usulca çılgınlığın kulağına aşk gül tarlasında diye fısıldamış, bunu duyan çılgınlık hemen gül tarlasına gitmiş elinde ise bir mızrak varmış Aşk’ı görmüş ve ona doğru mızrağı sallamış.
Mızrak Aşk’ın gözüne gelmiş çılgınlık yaptığından çok pişmanlık duymuş;
-"Aman Allah’ım ben ne yaptım yalvarırım ne yapmam gerektiğini söyle” demiş...
"Aşk'ta;
- “Beni kör ettin gözlerimi geri veremezsin ama ömür boyu bana kılavuzluk edebilirsin demiş...”
İşte, o günden beri aşkın gözü kördür ve kılavuzu da çılgınlıktır.
Mutlu günler dilerim.
İçindeki korkuyu yenmeyi başarabilen insan en büyük kahramandır.
Günaydın herkese…
Haftanın son günlerine doğru yaklaşıyoruz.
Önümüzde dinlenebileceğimizi hayal ettiğimiz kimimiz için 3-4 gün kimimiz için 1 haftalık güzel bir tatil var.
Dün Ay akrep burcunda en zorlayıcı konumlarındaydı ve duygusal sahnelere sebep oldu.
Dün gece saatlerinde bende Youtube dan Melih kibarla-Çiğdem Talu’nun “içimdeki fırtına” şarkısının hikayesini dinledim. Öylesine etkilendim ki…
“Bilmiyor muydunuz Aygül Hanım” diye sesleriniz yükselmiş olabilir…
Evet! Gerçekten bilmiyordum ve dünden beri bu şarkıyı öyle daha farklı dinliyorum ki…
Gözlerim dolu dolu…
Video da Kıymetli Melih kibar şöyle diyor: Hayatta herkesin herkese uğrama sebebi vardır. Çiğdem Talu ve Melih kibar bir tesadüf değildi. İçimdeki Fırtına şarkısı da.
Bununla ilgili akşam instagram da bir paylaşım yapacağım. Hatıra olarak instagram günlüğümüze duygularımızı bırakalım öyle değil mi?
Gelelim bugünün havasına suyuna, taşına toprağına.
Bugün ay akrep burcunda yolculuğuna devam etmektedir. Plüton’la güzel bir etkileşim içerisinde hareket edecek. Güneş-Venüs arasındaki yakınlık içimizi ısıtacak durumda ilerliyor.
Hepsinden önemlisi, bugün kendimize karşı dürüst olmalıyız. Gece gündüz bu doğruluğu izlerseniz kimseye karşı yanlış olmazsınız. Kimsede size bir yanlış olmaz.
Eğer istediğiniz şeyler için içtenlikle dua eder ve isteklerinizin gerçekleştiğine inanırsanız dilekleriniz yerine gelecektir. Bunu sanki elde etmişim gibi davranırım ve elde ederim meselesidir.
1. Kendiniz için ideal zihinsel imajı belirleyin.
2. Çaba göstermeden, yalnızca inanmak hiçbir işe yaramaz.
3. Düşüncelerinizi kendinize saklayın.
4. Esnek olun; gerekirse plan değişikliği yapın.
5. Gözlerinizi hedeften ayırmayın, işi yarı yolda bırakmayın.
Düşündüğünüz, inandığınız ve güvenle beklediğiniz şeye mutlaka ulaşırsınız.
Gelelim günün tavsiyeli hikayesine;
Daha Tanrı insanları yaratmamışken iyi huylar ve kötü huylar dünyada napacağını bilmez bir halde boş boş geziniyorlarmış... Aralarından biri bir gün saklambaç oynamayı önermiş ve hepsi kabul etmiş hemen çılgınlık ben ebe olacağım demiş diğerleri de çılgınlığı aramakla uğraşmak istemedikleri için kabul etmişler...
Çılgınlık bir ağaca dayanmış ve saymaya başlamış saflık ağacın arkasına, yiğitlik en yüksekteki yıldıza, sevgi bir deniz kabuğuna, hainlik kaktüs tarlasına saklanmış, yalan taşın altına saklanacağım demiş fakat yalan söylemiş bir dağın arkasına saklanmış... Çılgınlık saymaya devam ediyormuş 86-87 88-89-
Saklanmayan bir tek “aşk” kalmış.
Çılgınlık sayıyormuş;
91-92-93...aşk sıçramış ve bir gül tarlasına saklanmış...
Çılgınlık 97-98-99-100 önüm arkam sağım solum saklanmayan sobe demiş ve arkasını dönmüş ilk tembelliği sobelemiş çünkü tembellik ağacın altında uyuya kalmış, sonra kaktüs tarlasında hainliği, ağacın arkasında saflığı,..ve hepsini bulmuş sadece Aşk’ı bulamamış. Çılgına dönen çılgınlık her yeri aramış aramış ama bulamamış kıskançlık ise Aşk’ı kıskanmış ve usulca çılgınlığın kulağına aşk gül tarlasında diye fısıldamış, bunu duyan çılgınlık hemen gül tarlasına gitmiş elinde ise bir mızrak varmış Aşk’ı görmüş ve ona doğru mızrağı sallamış.
Mızrak Aşk’ın gözüne gelmiş çılgınlık yaptığından çok pişmanlık duymuş;
-"Aman Allah’ım ben ne yaptım yalvarırım ne yapmam gerektiğini söyle” demiş...
"Aşk'ta;
- “Beni kör ettin gözlerimi geri veremezsin ama ömür boyu bana kılavuzluk edebilirsin demiş...”
İşte, o günden beri aşkın gözü kördür ve kılavuzu da çılgınlıktır.
Mutlu günler dilerim.