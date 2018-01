Hızlı yürüyüp mutsuz olmak imkânsızdır

Bu hafta ilişkilerimizde zaten önemli başlangıçlar yapmışken, kişiler üzerinde de önemli etkiler bırakmamızın mümkün olduğu bir gün genelindeyiz. Önemli görüşmelerinizi ve toplantılarınızı sabah saatlerinde planlamanız daha rahat bir akış içine alabilir sizleri. Hayatınıza dair kararlar almak ve radikal geçişler yapmak adına güzel bir döneme gidiyoruz. Tabii ki bu genelde kendi kişisel baz da haritalarımıza göre daha verimlilik ve başarı getirir. Bu dönemi layığı ile kullanmakta fayda var.

Başarının anahtarı yavaş ve sabırlı davranmanızla birlikte gelecek olsa da, problem olarak gördüğünüz konuların üstesinden gelecek cazip fikirlerle sonuçlandıracağınız görünmektedir. Tartışmalar veya ayrışma gibi durumlarda uyum kazanmak isterken sabırsızlıktan dolayı kendi kendinize veya kontrolünüz dışında hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. Bunu dengelemelisiniz.

Görev bilincinizin artması sizin için hedeflerinizi yerine getirmeyi kolaylaştıracak. Sabır ve çalışkanlık sizi büyük bir başarıya hazırlıyor olacak. Satürn tüm kararıyla artık kariyer hayatınız ya da ilişkinizde istediğiniz beklenmedik değişikliği modüle edecek. Öğretmen Satürn, doğru fırsatları seçmenize ve en iyi pratik sonuçları getirecek değişikliğe gitmenize yardımcı olacaktır.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Sevgi, insan duygularının en yüce ve en nadir olanıdır. Aşkta ne kadar heyecan varsa, sevgide artı olarak dinginlik vardır. Yani heyecan ve dinginlik gibi duyguların harikulâde bir yumağıdır sevgi. Sevme yeteneği kozmik anlamda sadece sevgi duyulan kişiyle sınırlı kalmaz. Sevilen kişiye duyulan, hayatın her alanında, her boyutunda, her türlü canlı ya da cansız varlığa gösterilen saygıyı da kapsar. Sevgi denilen şey, emek sonucu, bilinçlenme sonucu, yaşanmışlıkların kazandırdığı deney birikimlerinin kişiyi olgunlaştırması sonucu ulaşılan cennettir. İçinde sevgi tomurcuğu açan insanların, kimseye kötülük yapmak, akıllarından geçirmedikleri hatta beceremedikleri bir şeydir. İnsanı gerçek anlamda insan kılma boyutuna geçişin anahtarıdır sevgi.

Diyelim ki bir kişiyi sevdiğinizi söylüyorsunuz ama diğer insanlara hoşgörüden yoksun olabiliyorsunuz. Bu, sevgi değildir. Bir gün gelir ki, sevginiz nefrete bile çevrilebilir. Oysa gerçek anlamda sevginin zıttı yoktur. Sevginin olmadığı yerde ise korku vardır. Sevgi kendi içinde bütündür. Bu nedenle kendi içinde bütünleşen insan, bütünleşmeye çaba göstermeye çalışan insan, sevginin yüksek titreşimlerini hissetmeye başlar. İnsanın kendi içinde bütünleşmesi, kendi eksik gördüğü yanlarını bilince çıkartarak onları törpülemesi ile süreç içinde oluşur. İki yarım insan, kendi eksik yönlerini birbirlerinin tamamlaması gibi koşullu beklentilerle tüketirler birbirlerini.

Aslında iki taraf da kendisinde olmayan bir şeye, öbürünün sahip olduğu yanılsaması içindedir. Yani birbirlerine duydukları ihtiyacı sevgi sanmaktadırlar: "Sana ihtiyacım var, bu yüzden seni seviyorum" mu? Yoksa "Seni seviyorum, bu yüzden sana ihtiyacım var" mı? Sevginin bir özelliği de, sevilen kişiye duyulan yüzde yüz güvendir. "Ona güveniyorum, ama..." diyorsanız, sadece sevdiğinizi sanıyorsunuz. Sevgi ancak saygıyla birlikte var olur. Saygının temelinde de güven yatar. Yani tam anlamıyla güven duymadığınız bir insana saygı da duyamazsınız. İnsanın kendi içinde bütünleşmesinin göstergesi güçlü bir kişiliğe ve özgüvene, özsaygıya sahip olmasıdır.

Sevgi, herkesin içinde var olan, ama gizli kalmış, etrafına ego duvarı örülmüş bir cevherdir. Bu cevher kendiliğinden ortaya çıkmaz. Yaşama, risk alma ve yaratma cesaretine sahip olan insanların verdikleri emek sonucu hak ettikleri bir hazinedir sevgi.

Dememiz o ki; Sevgi cennetine dünyada ulaşmanız dileğiyle…

Ben bir kahve alayım ama sade olsun :)

Mutlu günler dilerim.