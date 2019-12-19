Hırs ile mutluluk birbirlerini hiç görmezler!

Günaydın yepyeni bir günden hepinize sevgili dostlarım;
Haftanın sonuna iyice yaklaşmış bulunmaktayız.
Bugün gökyüzündeki en etkin gezegen Mars gezegenidir.19 Derecelerde akrep burcunda ilerleyerek çok güçlü bir şekilde Satürn ve Plüton desteği almaya başlıyor. Bu olumlu bir destektir. Yoğun kişisel güce ve karizmaya sahip olduğunuz bir 5-6 günlük sürece giriş yapıyorsunuz.
Herhangi bir başarının özüne ulaşmak için bir yeteneğiniz olmalıdır ve bu yeteneğin üzerinde gerçekten çalışmış olmanız gerekmektedir. Mükemmel bir araştırmacı olabilirsiniz. Belki de sizden daha iyi bu işi yapan olmayabilir ama asıl soru: Amacının peşinde durup gerçekten bir gün bile pes etmeden ilerledin mi?
Daha önemli bir soru: Bu en iyi olma tutkun içinde, kıskançlık ve hasetlenme duygunla mı ilerliyorsun?
Verimsiz topraklarda yetiştirdiklerinizin karşılığını da almayı beklemeyin!
Başlattığınız ilişki başka bir ilişkinin gözyaşları üzerine mi?
Gidip sertifikasını aldığınız eğitim başka birine nispeten yaptığınız bir iş mi?
Alacağınız ev eltinize inatla alınacak bir ev mi?
Gireceğiniz iş diğer şirketi sinirlendirsin diye gireceğiniz bir şirket mi?
Yani kısaca yaptığınız şeylerin amacı nedir?
Temelinde ne yatıyor?
Bu soruları başka biri ile cevaplayamazsınız. Çünkü insan en çok kendini kandırır?
Ama şimdi burada bu yazıyı okuduktan sonra bugün bunları kendi kendinize sorun. Eğer içinizde gram bir şüphe varsa yoldan dönün. Çünkü inanın hayat bu saçma sapan ihtirasların peşinde gitmek için çok kısa…
Uzun zamandır bir şeylerin ipucunun izini sürüyorsanız?
Şu an çok emin olduğunuzu ve nasıl harekete geçeceğinizi bilmiyorsunuz. Tereddüt etmeden güç kullanmak istiyorsunuz. Biliyorum şu an hiçbir şey sizi caydırmaz ama sakin olmalısınız. Bu dönem güven kazanmanıza yardımcı olacak ve sizler için yanlış düşünülmüş algı yargılamalarını kırmanıza destek verecek bir süreç. Astrolojiyi satranç oynamaya benzetiyorum. Doğru zamanda doğru hamleler yaptığınızda oyunu kazanabiliyorsunuz. Oyunun başında Satrancın en güçlü taşı “veziri” kullanmak akıllıca bir iş değildir.
İzmirlilere Duyuru!
İzmir-Alsancak’ta 20 Aralık Cuma saat 14:00’de Astroloji ve Şifa adına sevgili ortağım Dr. Ender Saraç ile harika bir 2020 yılı etkinliği düzenliyoruz. Koruncuk Vakfına bağışlanacak olan bu etkinlik Karaca Kültür Merkezinde olacaktır. Oraya gelip hem doğum haritanızı konuşmak ve ne gibi öngörüler içinde olmanız gerekiyor diye fikir sahibi olmak isterseniz çok güzel bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Ender hocam ise sizlere pratik sağlık önerileri sunacak ve gökyüzündeki gelişen durumlara göre sağlığınızı nasıl kontrol etmeniz gerektiğinden bahsedecek. Detaylı bilgi için koruncuk vakfını arayabilirsiniz. Çok az yer kaldı. İzmirliler bu konu da inanılmaz duyarlı ve hassas insanlar. Bugün muhtemelen sayılar kapatılacaktır.
Yolunuz düşerse bekleriz.
Her şeyden önce çocuklar şifalansın. Yıldızlar bizim yolumuzu o zaman daha iyi aydınlatır…
Desteğiniz için şimdiden teşekkürler…
Ufkunuzu açacak ve zihninizi değiştirecek bir film. Belki izlediniz. Âmâ bugün iyi gelebilir.
3 idiots (3 Ahmak) filmi.
Konusu: Eğitimin sisteminin öğrencileri yarıştırmak üzerine olduğu, öğrencilerin en iyi olma çabası içerisinde öğrenim hayatını sürdürdüğü bir okuldaki sistemi değiştirmeye niyetlenen bir öğrenci yanına iki arkadaşını da alarak aslından hayattan ne istediklerini öğrenme yolunda bir keşfe çıkarlar. Bu üç arkadaş ve profesörleri Viru arasında yaşananlar, ülkedeki eğitim sistemini en sert şekilde eğlence unsurlarını içine katarak eleştirirken dostluk kavramının büyüsünü de izleyenlere aktarıyor.
Filimden küçük bir replik:
“Köyümüzde yaşlı bir bekçi vardı, gece devriyelerinde bağırırdı: ‘Her şey yolunda. Her şey yolunda!’ Biz de huzurlu bir şekilde uyurduk. Sonra bir gece, bir hırsızlık oldu. Ve öğrendik ki meğerse bekçi körmüş! O, ‘Her şey yolunda!’ derdi, biz de güvende hissederdik kendimizi. O gün, bu kalbin ne kadar kolayca korkabildiğini öğrendim. Kandırmanız gerekiyor onu. Sorun ne kadar büyük olursa olsun, ‘Her şey yolunda.’ diyeceksiniz.”
Mutlu günler dilerim…
Her şey yolunda:)
Hırs ile mutluluk birbirlerini hiç görmezler!
Günaydın yepyeni bir günden hepinize sevgili dostlarım;
Haftanın sonuna iyice yaklaşmış bulunmaktayız.
Bugün gökyüzündeki en etkin gezegen Mars gezegenidir.19 Derecelerde akrep burcunda ilerleyerek çok güçlü bir şekilde Satürn ve Plüton desteği almaya başlıyor. Bu olumlu bir destektir. Yoğun kişisel güce ve karizmaya sahip olduğunuz bir 5-6 günlük sürece giriş yapıyorsunuz.
Herhangi bir başarının özüne ulaşmak için bir yeteneğiniz olmalıdır ve bu yeteneğin üzerinde gerçekten çalışmış olmanız gerekmektedir. Mükemmel bir araştırmacı olabilirsiniz. Belki de sizden daha iyi bu işi yapan olmayabilir ama asıl soru: Amacının peşinde durup gerçekten bir gün bile pes etmeden ilerledin mi?
Daha önemli bir soru: Bu en iyi olma tutkun içinde, kıskançlık ve hasetlenme duygunla mı ilerliyorsun?
Verimsiz topraklarda yetiştirdiklerinizin karşılığını da almayı beklemeyin!
Başlattığınız ilişki başka bir ilişkinin gözyaşları üzerine mi?
Gidip sertifikasını aldığınız eğitim başka birine nispeten yaptığınız bir iş mi?
Alacağınız ev eltinize inatla alınacak bir ev mi?
Gireceğiniz iş diğer şirketi sinirlendirsin diye gireceğiniz bir şirket mi?
Yani kısaca yaptığınız şeylerin amacı nedir?
Temelinde ne yatıyor?
Bu soruları başka biri ile cevaplayamazsınız. Çünkü insan en çok kendini kandırır?
Ama şimdi burada bu yazıyı okuduktan sonra bugün bunları kendi kendinize sorun. Eğer içinizde gram bir şüphe varsa yoldan dönün. Çünkü inanın hayat bu saçma sapan ihtirasların peşinde gitmek için çok kısa…
Uzun zamandır bir şeylerin ipucunun izini sürüyorsanız?
Şu an çok emin olduğunuzu ve nasıl harekete geçeceğinizi bilmiyorsunuz. Tereddüt etmeden güç kullanmak istiyorsunuz. Biliyorum şu an hiçbir şey sizi caydırmaz ama sakin olmalısınız. Bu dönem güven kazanmanıza yardımcı olacak ve sizler için yanlış düşünülmüş algı yargılamalarını kırmanıza destek verecek bir süreç. Astrolojiyi satranç oynamaya benzetiyorum. Doğru zamanda doğru hamleler yaptığınızda oyunu kazanabiliyorsunuz. Oyunun başında Satrancın en güçlü taşı “veziri” kullanmak akıllıca bir iş değildir.
İzmirlilere Duyuru!
İzmir-Alsancak’ta 20 Aralık Cuma saat 14:00’de Astroloji ve Şifa adına sevgili ortağım Dr. Ender Saraç ile harika bir 2020 yılı etkinliği düzenliyoruz. Koruncuk Vakfına bağışlanacak olan bu etkinlik Karaca Kültür Merkezinde olacaktır. Oraya gelip hem doğum haritanızı konuşmak ve ne gibi öngörüler içinde olmanız gerekiyor diye fikir sahibi olmak isterseniz çok güzel bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Ender hocam ise sizlere pratik sağlık önerileri sunacak ve gökyüzündeki gelişen durumlara göre sağlığınızı nasıl kontrol etmeniz gerektiğinden bahsedecek. Detaylı bilgi için koruncuk vakfını arayabilirsiniz. Çok az yer kaldı. İzmirliler bu konu da inanılmaz duyarlı ve hassas insanlar. Bugün muhtemelen sayılar kapatılacaktır.
Yolunuz düşerse bekleriz.
Her şeyden önce çocuklar şifalansın. Yıldızlar bizim yolumuzu o zaman daha iyi aydınlatır…
Desteğiniz için şimdiden teşekkürler…
Ufkunuzu açacak ve zihninizi değiştirecek bir film. Belki izlediniz. Âmâ bugün iyi gelebilir.
3 idiots (3 Ahmak) filmi.
Konusu: Eğitimin sisteminin öğrencileri yarıştırmak üzerine olduğu, öğrencilerin en iyi olma çabası içerisinde öğrenim hayatını sürdürdüğü bir okuldaki sistemi değiştirmeye niyetlenen bir öğrenci yanına iki arkadaşını da alarak aslından hayattan ne istediklerini öğrenme yolunda bir keşfe çıkarlar. Bu üç arkadaş ve profesörleri Viru arasında yaşananlar, ülkedeki eğitim sistemini en sert şekilde eğlence unsurlarını içine katarak eleştirirken dostluk kavramının büyüsünü de izleyenlere aktarıyor.
Filimden küçük bir replik:
“Köyümüzde yaşlı bir bekçi vardı, gece devriyelerinde bağırırdı: ‘Her şey yolunda. Her şey yolunda!’ Biz de huzurlu bir şekilde uyurduk. Sonra bir gece, bir hırsızlık oldu. Ve öğrendik ki meğerse bekçi körmüş! O, ‘Her şey yolunda!’ derdi, biz de güvende hissederdik kendimizi. O gün, bu kalbin ne kadar kolayca korkabildiğini öğrendim. Kandırmanız gerekiyor onu. Sorun ne kadar büyük olursa olsun, ‘Her şey yolunda.’ diyeceksiniz.”
Mutlu günler dilerim…
Her şey yolunda:)