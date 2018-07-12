Hesaplaşma, haykırış ve devrim

13 Temmuz Cuma günü sabah 05.40 sıralarında yengeç burcunda yılın en önemli gökyüzü etkinliği gerçekleşecek.
Güneş tutulması anı haritasını incelediğimizde ve geçmiş gökyüzü transitlerinde neler yaşandığına dair istatistiklere baktığımızda farklı bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz.
Öncelikle bu tutulmanın Plüton’a yaptığı karşıtlık yüksek dozda kendi hayatlarımızda farkındalık derecemizi arttırmamız gerektiğinin mesajını veriyor.
Ay-Pluto karşıtlığı şu anda size meydan okuyan birileri olduğunuz fikrini verebilir. Sinirli, kızgın ve kendinizi acımasız hissediyor musunuz?
İşte tam da bu anda durumun ciddiyetini ve gerçekliğini kucaklama zamanı geldi diyebiliriz. Duygusal gerçek genellikle bir olayın altında gizli kalır. Yaşamınızda şuan hangi anlayış kalıplarının ortaya çıkması gerekli ve insanlara karşı bu anlayışı nasıl kullanmamız gerekli bunu kontrol etmemiz gereken bir dönem. Bu dönemde önce harekete geçmeden önce gerilimin düşmesini beklemelisiniz.
Bu tutulma esnasında Yengeç burcunun yükseliyor olması ise sağlıklı ve pozitif alışkanlıklar edinmeniz ve olumsuzlukları hayatınızdan çıkartmanız için ve önlem almanız gerektiğini göstermektedir.
Bu dolunayın Neptün gezegeni ile kurduğu kontak sizleri biraz enerji düşüklüğüne de sevk edebilir. Ruhunuzu yatıştıracak etkinlikler içinde olmalı yaralarınızı kendi kendinize kaşımamalısınız. Ruhsal düşüklüğünüz şuan geçici bir durumdur. Bu rahatsız edici hisleriniz kısa bir zamanda geçecektir.
Hayat ve insanlar şuan oldukça gergin. Bunu anlamaya çalışmalıyız. Herkes kendini gelişen şartlardan dolayı artık kolay idare edemiyor. Tahammülün azaldığı dönemlere ilerlerken hepimizin üzerine önemli görevler düşüyor. İnsanın insana tahammülü arttıracak yardımlarda bulunmalıyız.
Bu tutulma ile sevdiğiniz birinin garip davranması ve alışılmış rutinlerin bozulması mümkün olsa da buna uyum sağlayacak gücünüz olduğunun da mümkün olduğunu kendinize hatırlatmalısınız. Kişilik otomatik bir olgudur. Aynı sorunları yaratmayı sürdürür. Farkındalık arttıkça otomatikleşme azalır. Kişiliğimizin işleyişinin farkına varırsak otomatik olayları önlemiş oluruz. Alışkanlıklarımız ve tepkilerimiz enerjimizi sandığımızdan fazla harcar. Bu yüzden artık bunları dengelemeyi öğrenmeliyiz.
Yengeç burcundaki tutulma sakin ve ölçülü olmak aynı zamanda anda yaşarken açık ve iyi yürekli bir insan olmamız gerektiği mesajını vermektedir. Sakinliğimiz ve ölçülü olmamız olası zorlu durumları karşılayabilmemiz için bizi destekler. Her duygu ile savrulmak yerine yaşamı kucaklamaya hazır olmalısınız. Olumsuz deneyimler bile olumluya dönüşebilir. “Ben herkesten fazla incinmiş bir durumdayım ve kimse benim kadar acı çekmiyor” bilincinden kurtulun. Bu takılma ile kişi kendinden başkasını düşünmez olur. Geçmiş incinmelere saplanmıştır ve öz kimliğini kaybeder. Git gide melankoli noktasını oluşturur. İşte bu en büyük tuzaktır. Başkaları tarafından ne denli kurban edildiğinizi ve ihmal edildiğinizi kendi kendinize hatırlatmaktan vazgeçin. Bu süreci bir şeyleri vermek ve cömert olmak adına değerlendirin. Kendim için bile yeteri kadar olmayan bir şeyi kimselere veremem mantığından çıkın. Sevgi görememekten şikayetçi oluşumuz o sevgiyi vermiyor olmamızdan kaynaklı olamaz mı ?
Yengeç burcundaki bu tutulma dönüşmeyi ve değişimi zoraki bir noktaya taşıyabilecek ve bunu yaparken duygusal bağımlılıklarımızı gözümüze iyice sokabilecek güçte olacağa benziyor.
Pluto duygusal bağımlıklarımıza duyduğumuz tutkuyu iyice arttırırken bu noktada vereceğimiz kararları daha duygusal ve daha sevgi temalı yapma ihtimalini öngörüyor. Ve karşımıza çıkan engellere karşı sevgimizle mücadele etmeyi öğreneceğiz. Duygusal yönden vazgeçip mantıklı olanı seçerken her ne kadar zorlansakta geçmişi bırakamayışımız bize büyük bir ders olabilir. Yani bir diğer değişle Satürn- Venüs-Uranüs üçgeniyle eski ilişkilerimizdeki problemlere mantıksal ve modern çözümler getireceğiz. Geleneksel ve eski olanla yeni ve modern olanın bir araya gelmesine şahitlik edeceğiz. Geçmiş aşkların yeni versiyonlarla karşımıza çıkması ve duygusal bağımlılıklarımızla test edilmesi olasıdır. Belki de evlilik kararlı ile önünüze gelebilirler.
Başkalarıyla olan etkileşimleriniz şuanda yoğun olabilir. İlişkiler ve para sorunları çok ön planda olmaya açık. Sevdikleriniz tarafından yanlış anlaşılmaya belki de hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece kendinizi dürüstçe ifade etmeli ve geri çekilmelisiniz. Başkalarının gerçeklerini keşfetmelisiniz. Her şeyle başa çıkmak zorunda değilsiniz. Olumlu bir tavır hayatınızı inanılmaz bir şekilde değiştirebilir. Geçmiş aşklar evlilik kararı ile geri dönmeye açık olabilir. Tabi bu kişisel doğum haritanıza göre değişkenlik gösterir. Özellikle haritanızda Plüton ve Satürn 1 ve 7. evlerinize olumlu açılar yapıyorsa evlilik kararı alınabilir. Eğer zorlu açılar var ise ciddi ayrılık ve boşanma kararları söz konusu olabilir. Hatta şartlar öyle bir noktaya getirebilir ki ayrılmaktan başka bir çareniz kalmayabilir. Bu noktada kendinizi daha da fazla zorlamayın. Hayatınızın akışında odaklanmayı öğrenin.
İlişkiler bu kadar önem kazanırken tabi kariyer ilişkileri de oldukça önemli olacağa benziyor. Üst düzey yöneticilerle ilgili oldukça şaşırtıcı bir takım yükselişler söz konusu olabilir. Eskiden girişim yaptığınız bir şekilde yarım kalan projeler veya ekonomik sorunlara yeni bir soluk getirebilirsiniz.
Venüs’ün yeniay ile kurduğu transit sizleri aşk hayatınızda huzursuz yapabilir. Bu gerilim bu astrolojik sebeplere bağlıdır. Sevgi dolu bir ilişkinin senaryosunda geçici bir aksaklıkta yaşıyor olabilirsiniz. Sakinleşmeye ve irdelememeye çalışın. Zaman kendi ihtiyaçlarınızı başkalarına itelemek veya suç bulma zamanı değil. Aksine merhamet, sabır ve sevgi zamanıdır.
Gerçek şu ki düşmek can yakar. Zor olan cesur olmaya devam etmek ve el yordamıyla da olsa tekrar ayağa kalkmaktır.
Not: Doğum haritalarınız sizlere çizilmiş yaşam planlarıdır. Astroloji burçlardan ibaret değildir. Yine de Burçlarınıza göre etkisini merak ediyorsanız mahmure.com adresinden aylık yorumlardan okuyabilirsiniz. Beni okurken önce yükselen burcunuza sonra güneş burcunuza göre okumanız daha isabetli sonuçlar verebilir. Tabi daha doğru bir yaklaşım ve öngörü isterseniz Doğum saatiniz, Doğum tarihiniz ve doğum yerinizi bilmeniz ve buna göre haritanızın çizdirilmesi gerekmektedir.
Hesaplaşma, haykırış ve devrim
13 Temmuz Cuma günü sabah 05.40 sıralarında yengeç burcunda yılın en önemli gökyüzü etkinliği gerçekleşecek.
Güneş tutulması anı haritasını incelediğimizde ve geçmiş gökyüzü transitlerinde neler yaşandığına dair istatistiklere baktığımızda farklı bir tutulma olduğunu söyleyebiliriz.
Öncelikle bu tutulmanın Plüton’a yaptığı karşıtlık yüksek dozda kendi hayatlarımızda farkındalık derecemizi arttırmamız gerektiğinin mesajını veriyor.
Ay-Pluto karşıtlığı şu anda size meydan okuyan birileri olduğunuz fikrini verebilir. Sinirli, kızgın ve kendinizi acımasız hissediyor musunuz?
İşte tam da bu anda durumun ciddiyetini ve gerçekliğini kucaklama zamanı geldi diyebiliriz. Duygusal gerçek genellikle bir olayın altında gizli kalır. Yaşamınızda şuan hangi anlayış kalıplarının ortaya çıkması gerekli ve insanlara karşı bu anlayışı nasıl kullanmamız gerekli bunu kontrol etmemiz gereken bir dönem. Bu dönemde önce harekete geçmeden önce gerilimin düşmesini beklemelisiniz.
Bu tutulma esnasında Yengeç burcunun yükseliyor olması ise sağlıklı ve pozitif alışkanlıklar edinmeniz ve olumsuzlukları hayatınızdan çıkartmanız için ve önlem almanız gerektiğini göstermektedir.
Bu dolunayın Neptün gezegeni ile kurduğu kontak sizleri biraz enerji düşüklüğüne de sevk edebilir. Ruhunuzu yatıştıracak etkinlikler içinde olmalı yaralarınızı kendi kendinize kaşımamalısınız. Ruhsal düşüklüğünüz şuan geçici bir durumdur. Bu rahatsız edici hisleriniz kısa bir zamanda geçecektir.
Hayat ve insanlar şuan oldukça gergin. Bunu anlamaya çalışmalıyız. Herkes kendini gelişen şartlardan dolayı artık kolay idare edemiyor. Tahammülün azaldığı dönemlere ilerlerken hepimizin üzerine önemli görevler düşüyor. İnsanın insana tahammülü arttıracak yardımlarda bulunmalıyız.
Bu tutulma ile sevdiğiniz birinin garip davranması ve alışılmış rutinlerin bozulması mümkün olsa da buna uyum sağlayacak gücünüz olduğunun da mümkün olduğunu kendinize hatırlatmalısınız. Kişilik otomatik bir olgudur. Aynı sorunları yaratmayı sürdürür. Farkındalık arttıkça otomatikleşme azalır. Kişiliğimizin işleyişinin farkına varırsak otomatik olayları önlemiş oluruz. Alışkanlıklarımız ve tepkilerimiz enerjimizi sandığımızdan fazla harcar. Bu yüzden artık bunları dengelemeyi öğrenmeliyiz.
Yengeç burcundaki tutulma sakin ve ölçülü olmak aynı zamanda anda yaşarken açık ve iyi yürekli bir insan olmamız gerektiği mesajını vermektedir. Sakinliğimiz ve ölçülü olmamız olası zorlu durumları karşılayabilmemiz için bizi destekler. Her duygu ile savrulmak yerine yaşamı kucaklamaya hazır olmalısınız. Olumsuz deneyimler bile olumluya dönüşebilir. “Ben herkesten fazla incinmiş bir durumdayım ve kimse benim kadar acı çekmiyor” bilincinden kurtulun. Bu takılma ile kişi kendinden başkasını düşünmez olur. Geçmiş incinmelere saplanmıştır ve öz kimliğini kaybeder. Git gide melankoli noktasını oluşturur. İşte bu en büyük tuzaktır. Başkaları tarafından ne denli kurban edildiğinizi ve ihmal edildiğinizi kendi kendinize hatırlatmaktan vazgeçin. Bu süreci bir şeyleri vermek ve cömert olmak adına değerlendirin. Kendim için bile yeteri kadar olmayan bir şeyi kimselere veremem mantığından çıkın. Sevgi görememekten şikayetçi oluşumuz o sevgiyi vermiyor olmamızdan kaynaklı olamaz mı ?
Yengeç burcundaki bu tutulma dönüşmeyi ve değişimi zoraki bir noktaya taşıyabilecek ve bunu yaparken duygusal bağımlılıklarımızı gözümüze iyice sokabilecek güçte olacağa benziyor.
Pluto duygusal bağımlıklarımıza duyduğumuz tutkuyu iyice arttırırken bu noktada vereceğimiz kararları daha duygusal ve daha sevgi temalı yapma ihtimalini öngörüyor. Ve karşımıza çıkan engellere karşı sevgimizle mücadele etmeyi öğreneceğiz. Duygusal yönden vazgeçip mantıklı olanı seçerken her ne kadar zorlansakta geçmişi bırakamayışımız bize büyük bir ders olabilir. Yani bir diğer değişle Satürn- Venüs-Uranüs üçgeniyle eski ilişkilerimizdeki problemlere mantıksal ve modern çözümler getireceğiz. Geleneksel ve eski olanla yeni ve modern olanın bir araya gelmesine şahitlik edeceğiz. Geçmiş aşkların yeni versiyonlarla karşımıza çıkması ve duygusal bağımlılıklarımızla test edilmesi olasıdır. Belki de evlilik kararlı ile önünüze gelebilirler.
Başkalarıyla olan etkileşimleriniz şuanda yoğun olabilir. İlişkiler ve para sorunları çok ön planda olmaya açık. Sevdikleriniz tarafından yanlış anlaşılmaya belki de hayal kırıklığına uğramış hissedebilirsiniz. Yapmanız gereken sadece kendinizi dürüstçe ifade etmeli ve geri çekilmelisiniz. Başkalarının gerçeklerini keşfetmelisiniz. Her şeyle başa çıkmak zorunda değilsiniz. Olumlu bir tavır hayatınızı inanılmaz bir şekilde değiştirebilir. Geçmiş aşklar evlilik kararı ile geri dönmeye açık olabilir. Tabi bu kişisel doğum haritanıza göre değişkenlik gösterir. Özellikle haritanızda Plüton ve Satürn 1 ve 7. evlerinize olumlu açılar yapıyorsa evlilik kararı alınabilir. Eğer zorlu açılar var ise ciddi ayrılık ve boşanma kararları söz konusu olabilir. Hatta şartlar öyle bir noktaya getirebilir ki ayrılmaktan başka bir çareniz kalmayabilir. Bu noktada kendinizi daha da fazla zorlamayın. Hayatınızın akışında odaklanmayı öğrenin.
İlişkiler bu kadar önem kazanırken tabi kariyer ilişkileri de oldukça önemli olacağa benziyor. Üst düzey yöneticilerle ilgili oldukça şaşırtıcı bir takım yükselişler söz konusu olabilir. Eskiden girişim yaptığınız bir şekilde yarım kalan projeler veya ekonomik sorunlara yeni bir soluk getirebilirsiniz.
Venüs’ün yeniay ile kurduğu transit sizleri aşk hayatınızda huzursuz yapabilir. Bu gerilim bu astrolojik sebeplere bağlıdır. Sevgi dolu bir ilişkinin senaryosunda geçici bir aksaklıkta yaşıyor olabilirsiniz. Sakinleşmeye ve irdelememeye çalışın. Zaman kendi ihtiyaçlarınızı başkalarına itelemek veya suç bulma zamanı değil. Aksine merhamet, sabır ve sevgi zamanıdır.
Gerçek şu ki düşmek can yakar. Zor olan cesur olmaya devam etmek ve el yordamıyla da olsa tekrar ayağa kalkmaktır.
Not: Doğum haritalarınız sizlere çizilmiş yaşam planlarıdır. Astroloji burçlardan ibaret değildir. Yine de Burçlarınıza göre etkisini merak ediyorsanız mahmure.com adresinden aylık yorumlardan okuyabilirsiniz. Beni okurken önce yükselen burcunuza sonra güneş burcunuza göre okumanız daha isabetli sonuçlar verebilir. Tabi daha doğru bir yaklaşım ve öngörü isterseniz Doğum saatiniz, Doğum tarihiniz ve doğum yerinizi bilmeniz ve buna göre haritanızın çizdirilmesi gerekmektedir.