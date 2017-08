Herkes kaptan olamaz, bazıları tayfa olmaya mecburdur

Aceleci olmak yerine daha makul olmayı denemeliyiz. Gün genelinde önemli bir haber var ki; Bugün Uranüs ve Neptün, ilk yarı karesini 1 Mayıs 2019'a kadar uzanan bir süreçte şekillendiriyor. Bugünden sonra hayatınıza vereceğiniz yön, özellikle ilham alacağımız bazı konular geleceğimiz adına oldukça önem kazanacak. Hayallerinizin veya hedeflerinizin gerçekleşmesi için artık kendinizi tatmin edici adımlar atmaya başlamalısınız. Umut verici işaretler beklemeyin. Zaten bu yarı kare pozisyonunda bunu beklemeniz doğru olmaz. Tam tersi yanlış hayaller peşinde olduğunuzu düşünerek kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Âmâ bu konuda yapacağınız planlamalar size olmayan girişimler ve alışılmadık fırsatlar da sunacaktır. Bu bir süreç yönetimi. Her şeyden önce bir süreç başlangıcı olarak düşünelim. Diyelim ki kendi yerinizi açacaksınız ama paranız yok veya geleceğe yönelik kaygılarınız var. İşte tamda bu alanda içinizdeki bu isteği diretmeli uzun vadeli bir yatırım gibi bu hedefe yönelmelisiniz.1 Mayıs 2019 tarihlerinde sizin vermiş olduğunuz gayretinizin son cümlesi “iyi ki” olacaktır zaman geldiğinde pişman olmamak adına bu süreci yönetmeye başlayın.

Yani aynı günün başlığında dediğim gibi; kendi geminin kaptanı ol!

Merkür gerilemesi 13 Ağustosta başlıyor olsa da artık gölge durumuna geçmiş durumdadır. Buda etkilerini hayatınızda daha fazla hissettirmeye başlayacaktır. Detaylarda boğulmadan, eleştirilere fazla takılmadan, göremediklerinizi görerek, zihninizdeki eksik soru işaretlerini tamamlayarak kullanın yani Merkür Retro’su sizi ele geçirmeden siz onu ele geçirin.

Kısaca;

Zaman en etkili ilaçtır. Vakit öldürmek, intihar etmek demektir.

Çalışmaya zaman ayır, başarının bedeli budur!

Düşünmeye zaman ayır, iktidarın kaynağı budur.

Eğlenmeye zaman ayır, sağduyunun kaynaklarından biri de budur.

Etrafındakilere nazik davranmaya zaman ayır, mutluluğa giden yol budur.

Hayal kurmaya zaman ayır, dünyanın dertlerini kısa bir zaman unutmak için en tatlı çare budur.

Etrafına bakmaya zaman ayır, günler insanın egoist olmasına müsaade etmeyecek kadar kısadır.

Gülmeye zaman ayır, ruhun musikisi budur.

Geçmişte tamamlayamadığın işlerini düşün, ruhunu tamamlamanın esareti budur…

Gelelim günün Tavsiyeli hikâyesine;

Yeni evli bir çift vardı. Evliliklerinin daha ilk aylarında, bu işin hiç de hayal ettikleri gibi olmadığını anlayıvermişlerdi. Aslında birbirlerini sevmiyor değillerdi. Son zamanlarda o kadar sık olmasa da, evlenmeden önce sık sık birbirlerini çok sevdiklerine dair ne kadar da dil dökmüşlerdi.



Ama şimdilerde, küçük bir söz, ufak bir hadise aralarında orta çaplı bir kavganın çıkasına yetiyordu. Bir akşam oturup ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdiler. Her ikisi de, boşanmayı istememekle beraber, işlerin böyle gitmeyeceğinin farkındaydılar. Erkek, "Aklıma bir fikir geldi" dedi.

"Bahçeye bir ağaç dikelim ve eğer bu ağaç üç ay içinde kurursa boşanalım. Kurumaz da büyürse bunu bir daha aklımızdan geçirmeyelim. Bu süre içinde de ayrı ayrı odalarda kalalım."



Bu ilginç fikir hanımının da hoşuna gitti. Ertesi gün gidip bir meyve fidanı aldılar ve birlikte bahçeye diktiler.

Aradan bir ay geçti. Bir gece bahçede karşılaştılar. Her ikisinin de elinde içi su dolu birer bidon vardı.

Dememiz o ki, Kim başkalarını yenmek istiyorsa önce kendini yenmelidir, kim başkaları hakkında hüküm vermek istiyorsa önce kendi hakkında hüküm vermelidir. Kim başkasını tanımak istiyorsa önce kendini tanımalıdır. İki kişi bir ata binerse birisi mutlaka arkaya binmelidir. Bazen yer değiştirilebilirsiniz. Âmâ aynı anda ata binemezsiniz. Bu hayatın her alanında geçerlidir. İlişkiler, aileniz, patronunuz, iş arkadaşlarınız vs. aklınıza her ne geliyorsa. Egolarımıza kapılmadan hareket etmeyi öğrenmeliyiz. Yaşamı daha ahenk içinde yaşamalıyız. Ahenk küçük şeylerin büyümesini, ahenksizlik ise büyük şeylerin yok olmasını sağlar. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesine kadar sağlıcakla kalın. Kendinizi idare etmeyi ihmal etmeyin…

Mutlu hafta sonları dilerim.

