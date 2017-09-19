Her zaman daha iyi bir yol vardır ancak, onu ararsan bulabilirsin

Günaydın Salı gününden herkese güzel bir merhaba gönderiyorum. Bugün Ay başak burcunda hareket edecek ve artık yeniay enerjisine giriş yapıyoruz. Hareketli bir gün genelinde olacağız. Ay, Merkür ve Mars gezegenleri ile kontak kurarak hayatımızda önemli gelişmelerin oluşumunu vaat edebileceğini işaret ediyor.

Hem hislerinizi hem de düşüncelerinizi netlikle ifade edebileceğiniz aynı zamanda uzun vadeli düşüncelerinizi ve duygularınızı ifade etmek için mükemmel bir zaman.

Olaylara bakış açınız merhametli ve dürüstçe olurken; bir yanınızda iddialı ve eleştirisel olabilir. Bu iki duygu arasında denge kurmanız size doğru karar verdirtecektir. Uzun zamandır odaklanmadığınız bir dersi, bir kitap veya bilgi amaçlı bir filmi izlemek için değerlendirebilirsiniz. İçinizde uyanan cesaret size bol miktarda enerji yükleyecek. Hızlı kararlarınızın doğru olma olasılığı oldukça yüksek. Açıkçası ilk düşündüğünüz ve ilk karar verdiğiniz şeyleri değerlendirebilirsiniz. Bu dönemde akla ilk düşeni yapmakta fayda olabilir. Sağlığınız adına hızlı gelişen konularda çabuk davranmakta da bu dönemde fayda vardır.

Bununla birlikte, eğer karakteriniz gereği ciddi, sert veya sinirli iseniz o zaman muhalefete neden olabilirsiniz. Bugün daha duygusallık oranı yükseklerde seyredecek. Gerçek duygularınızın yüzeye çıktığı bir gündür.

Planlarınızda odaklanmış ve organize olmayı amaçladığınız bugün bu cephelerde zorluklar yaşanabilir. Merkür’ün Neptün ile birbirlerine meydan okumaları algılarımızı bulanıklaştıracağa benziyor. Gerçek dışı bir sözle veya haberle sevdiğimiz birine olumsuz konuşmalar yapmaya açık olabiliriz. Düşüncelerimizi zorlamak isterken tutarsızlıklar ortaya çıkabilir. Teknik ve gerçekçi olan olgulara odaklanmak zor olabilir.

Yanlış anlamalar, yanlış bilgi, karışıklık, dikkatsizlik ve aldatmalara açık olabiliriz. Bu tür konularda daha dikkatli olmak gerekir. Ayrıca bugün Venüs, 14 Ekim'e kadar Başak burcuna giriş yapıyor. Bu hareketle şu anda Güneş, Merkür, Venüs ve Mars hepsi aynı burçta hareket ederken yarın Başak burcunda bir Yeni Ay meydana geliyor. İstekli ve tutkulu bir dönem içerisine giriyoruz. Başkalarına hizmet sunmak belki de bir ihtiyacı doldurabilir ve bu döngü sırasında koşulsuz yardımın karşılığını Venüs’ün Başak burcuna geçmesiyle hayatınıza yeni bir sevgi ya da aşk ile eşitleyebilirsiniz. İşlerimizden veya rutinlerimizden her zamankinden daha fazla zevk alabiliriz. Belki de uzun zamandır beklediğiniz sevginin, karşılığında, kimsenin bilmediği yaptığınız yardımların karşılığı vardır…



Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine ;



Bir profesör, sosyoloji sınıfındaki öğrencilerini Baltimore şehrinin kenar mahallelerine göndermiş ve o bölgede yasayan 200 erkek çocuğunun durumlarını araştırmalarını ve her bir çocuğun geleceği hakkında bir değerlendirme yapmalarını istemişti. Öğrenciler hemen hepsi bu çocukların gelecekte hiçbir şanslarının olmadığını dile getirmişlerdi.



Bundan tam yirmi beş yıl sonra bir başka sosyoloji profesörü tesadüfen bu çalışmayı buldu ve öğrencilerinden bu projeyi sürdürmelerini ve ayni çocuklara ne olduğunu araştırmalarını istedi.

Öğrenciler, o bölgeden taşınan ya da ölen 20 çocuk dışındaki 180 çocuktan 176'sinin olağanüstü bir başarı gösterip, avukat, doktor ya da işadamı olduklarını ortaya çıkardılar.



Profesör çok etkilenmişti ve bu konuyu izlemeye karar verdi. Birer yetişkin olan o çocukların hepsi o bölgede yaşadıkları için, her biriyle buluşma şansı oldu.

"O koşullarda nasıl bu kadar başarılı oldunuz?" sorusuna verdikleri cevap hep aynıydı: "Mahalle okulunda bir öğretmenimiz vardı. Onun sayesinde."



Profesör, bu öğretmeni çok merak etmişti. Hala hayatta olduğunu öğrendiği yaşlı öğretmenin izini bulması zor olmadı.

Kendisini ziyaret etmek için evine kadar gitti. Karşısında yılların yüzüne eklediği kırışıklıklara rağmen hala dinç duran bir yaşlı kadın buldu. Merakla yaşlı kadına bu çocukları kenar mahallelerden kurtarıp, başarılı birer yetişkin olmalarını sağlamak için kullandığı sihirli formülün ne olduğunu sordu.



Yaşlı öğretmenin gözleri parladı ve dudaklarının kenarında bir gülümseme belirdi:

"Çok basit" dedi,

"Ben o çocukları çok sevdim."

Dememiz o ki; Bazı şeyler gerçekten çok basittir. Sevmek gibi… Kimseyi hayatınızda sevmekten yoksun bırakmayın. Herkesin sevmeye ve sevilmeye hakkı vardır. Sevgi tek kişilik bir limite sahip değildir. Herhangi bir koşula da sahip değildir. Sevgisiz zenginlik seni haris yapar. Sevgisiz uysallık seni hizmetkâr yapar. Sevgisiz kudret seni zorba, despot yapar. Sevgisiz çalışma seni köle yapar. Sevgisiz bilgi seni duygusuz yapar. Sevgisiz kural seni tutsak yapar. Sevgisiz inanç seni bağnaz yapar.

Kısaca; Sevgisiz hayat anlamsızdır! Meseleyi çözdüysek kahveler sizden J

Mutlu günler dilerim.