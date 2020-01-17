Her şeyin içinde bir başka şeyin parçası var.

Günaydın yepyeni bir gün ve haftanın en son günü de diyebiliriz…
Zamana bakın…
17 Ocak ne ara oldu ne ara ocak sonuna doğru bir giriş yapıyoruz.
Bakalım güneş bugün nasıl doğuyor…
*
Eminim 2020 AstroŞifa ajandanıza notlar alıyorsunuzdur.2021 yılında o ajandaya çok ihtiyacımız olacak. Zamanda yolculuk ajandana sahip çık ve her gün lütfen not al.
*
Güneş 26 derece oğlak,
Ceres 24 derece oğlak,
Satürn 23 derece oğlak,
Plüton 22 derece oğlak,
Jüpiter 10 derece oğlak,
Yukarıdaki listede derecesi büyük olan güneştir. Yukarıdaki Zodyak sisteminde de büyük olan küçük olanı kapatır. Yani güneş tüm ışıltısıyla hepsinin üzerinde bir irade sergiliyor.
Güneş nedir? Güneş sizin iradenizdir.
Şu an birçok değişime direniyor olabilirsiniz.
İçinizde neler neler kopuyor ama siz şu an bu büyük değişimi saklamaya çalışıyorsunuz. Sırasıyla bu dereceler ilerlemeye başlayacak. 4 gün sonra Güneş Kova burcuna geçince daha özgür ve artık bir şeyleri saklamaktan daha uzak bir tavır içine girebileceksiniz. Arkasından Ceres oğlak burcunda ilerliyor.
Ceres asteroidi beslemek ve beslenmek ile ilişkilendirilir. Bu hem ruhsal hem de bedensel beslenme anlamı taşıyabilir. Hepimizin bakım ihtiyaçları vardır. Ama hepimizin aynı özende değildir. Herkesin yol alma yakıtı başka olabilir. Ceres doğasını, “Ay yengeç burcunda” gibi yansıtır. İhtiyaçlarınızın karşılanmasını simgeler. 4-5 gün sonra Güneş önünden gidince yani kova burcuna geçiş yapınca sizler ihtiyaçlarınızın aslında karşılanmadığını ve aslında ait olmadığınız şeylere gereğinden fazla sabrettiğinizi görebilirsiniz. Bakalım sizlerde kendinizi biraz bu şekilde gözlemleyin. Jüpiter şu an için gerilerde koşuyor. Âmâ elbet öne geçecek.
Uzaydaki konumları nedeniyle yerküreyi etkileyen ve etkilemeyen birçok güç̧ bulunmaktadır. Astroloji, tüm bu güçlerin içinde bulunduğu koşulların incelenmesidir.
Şunu belirtmek isterim: Ne herhangi bir gezegenin hareketi ya da güneşin konumu, ne de ay ya da diğer bir gök cismi insan iradesinden güçlü̈ olamaz. Yaşayan bir ruh olarak, ortaya çıktığı andan itibaren insana Yaratan tarafından irade gücü̈ verilmiş̧ ve seçme özgürlüğü̈ tanınmıştır. İnsandaki eğilimleri gezegenlerin doğum anındaki konumu belirlemektedir. Aslında alın yazısı denilen şey, gezegenlerin etki alanıyla sınırlıdır.
*
Size bugün dünyanın en klişe 3 kişiden bahsedeceğim.
Ama bir farkı olacak elbet. Bana göre olan pencereden olaya bakacağım.
Şimdi size soruyorum. Dünyanın bütün parasını versek, bir dakika önceye dönebilir misiniz? Bu yazıyı yazarken ki hislerime geri dönebilir miyim?
Asla…
Yaptığınız hiçbir hareketi aynen geri alabilir misiniz?
Nerdeeeee….
Size bir şans verilse o lafı etmezdim ya da o güne dönmek isterdim dediniz mi hiç?
İşte gördünüz mü?
Dün kişisi, dünde kaldı ve dün bitti.
*
Peki bir diğer konu var aslında en çok kafanızı taktığınız kişi, YARIN!
Yarını bugünden kontrol alabilmek ne mümkün. Ancak kendi kendimize öngörüler yapıyoruz ve büyük sürprizler yaşamamak adına kontrol ettiğimizi sanıyoruz.
Yarın güneş doğacak elbette. Ama pırıl pırıl mı doğar, bulutların arasından mı çıkar, bugünden bilemeyiz. İşte kendi kendimize sadece tahminler ederek var olan günümüzü yoruyoruz.
*
Geriye tek bir kişi kalıyor bizimle;
En sadık olan kişi,
Bugün!
Allah, hayatla mücadele edecek gücü, hepimize veriyor.
Güç ne zaman tükeniyor, biliyor musunuz?
Dünü ve yarını işin içine kattığınızda…
Günü yaşayın…!
Şu an arkada bir fırtına tuttu bizi çalıyor…
Mutlu günler dilerim…
Her şeyin içinde bir başka şeyin parçası var.
Günaydın yepyeni bir gün ve haftanın en son günü de diyebiliriz…
Zamana bakın…
17 Ocak ne ara oldu ne ara ocak sonuna doğru bir giriş yapıyoruz.
Bakalım güneş bugün nasıl doğuyor…
*
Eminim 2020 AstroŞifa ajandanıza notlar alıyorsunuzdur.2021 yılında o ajandaya çok ihtiyacımız olacak. Zamanda yolculuk ajandana sahip çık ve her gün lütfen not al.
*
Güneş 26 derece oğlak,
Ceres 24 derece oğlak,
Satürn 23 derece oğlak,
Plüton 22 derece oğlak,
Jüpiter 10 derece oğlak,
Yukarıdaki listede derecesi büyük olan güneştir. Yukarıdaki Zodyak sisteminde de büyük olan küçük olanı kapatır. Yani güneş tüm ışıltısıyla hepsinin üzerinde bir irade sergiliyor.
Güneş nedir? Güneş sizin iradenizdir.
Şu an birçok değişime direniyor olabilirsiniz.
İçinizde neler neler kopuyor ama siz şu an bu büyük değişimi saklamaya çalışıyorsunuz. Sırasıyla bu dereceler ilerlemeye başlayacak. 4 gün sonra Güneş Kova burcuna geçince daha özgür ve artık bir şeyleri saklamaktan daha uzak bir tavır içine girebileceksiniz. Arkasından Ceres oğlak burcunda ilerliyor.
Ceres asteroidi beslemek ve beslenmek ile ilişkilendirilir. Bu hem ruhsal hem de bedensel beslenme anlamı taşıyabilir. Hepimizin bakım ihtiyaçları vardır. Ama hepimizin aynı özende değildir. Herkesin yol alma yakıtı başka olabilir. Ceres doğasını, “Ay yengeç burcunda” gibi yansıtır. İhtiyaçlarınızın karşılanmasını simgeler. 4-5 gün sonra Güneş önünden gidince yani kova burcuna geçiş yapınca sizler ihtiyaçlarınızın aslında karşılanmadığını ve aslında ait olmadığınız şeylere gereğinden fazla sabrettiğinizi görebilirsiniz. Bakalım sizlerde kendinizi biraz bu şekilde gözlemleyin. Jüpiter şu an için gerilerde koşuyor. Âmâ elbet öne geçecek.
Uzaydaki konumları nedeniyle yerküreyi etkileyen ve etkilemeyen birçok güç̧ bulunmaktadır. Astroloji, tüm bu güçlerin içinde bulunduğu koşulların incelenmesidir.
Şunu belirtmek isterim: Ne herhangi bir gezegenin hareketi ya da güneşin konumu, ne de ay ya da diğer bir gök cismi insan iradesinden güçlü̈ olamaz. Yaşayan bir ruh olarak, ortaya çıktığı andan itibaren insana Yaratan tarafından irade gücü̈ verilmiş̧ ve seçme özgürlüğü̈ tanınmıştır. İnsandaki eğilimleri gezegenlerin doğum anındaki konumu belirlemektedir. Aslında alın yazısı denilen şey, gezegenlerin etki alanıyla sınırlıdır.
*
Size bugün dünyanın en klişe 3 kişiden bahsedeceğim.
Ama bir farkı olacak elbet. Bana göre olan pencereden olaya bakacağım.
Şimdi size soruyorum. Dünyanın bütün parasını versek, bir dakika önceye dönebilir misiniz? Bu yazıyı yazarken ki hislerime geri dönebilir miyim?
Asla…
Yaptığınız hiçbir hareketi aynen geri alabilir misiniz?
Nerdeeeee….
Size bir şans verilse o lafı etmezdim ya da o güne dönmek isterdim dediniz mi hiç?
İşte gördünüz mü?
Dün kişisi, dünde kaldı ve dün bitti.
*
Peki bir diğer konu var aslında en çok kafanızı taktığınız kişi, YARIN!
Yarını bugünden kontrol alabilmek ne mümkün. Ancak kendi kendimize öngörüler yapıyoruz ve büyük sürprizler yaşamamak adına kontrol ettiğimizi sanıyoruz.
Yarın güneş doğacak elbette. Ama pırıl pırıl mı doğar, bulutların arasından mı çıkar, bugünden bilemeyiz. İşte kendi kendimize sadece tahminler ederek var olan günümüzü yoruyoruz.
*
Geriye tek bir kişi kalıyor bizimle;
En sadık olan kişi,
Bugün!
Allah, hayatla mücadele edecek gücü, hepimize veriyor.
Güç ne zaman tükeniyor, biliyor musunuz?
Dünü ve yarını işin içine kattığınızda…
Günü yaşayın…!
Şu an arkada bir fırtına tuttu bizi çalıyor…
Mutlu günler dilerim…