Hem psikolog hem Astrolog olan Christos Archos, Dünya için Ne diyor?

Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Sizler için dünya üzerinde aynı işi yaptığım meslektaşlarımdan görüş alıyorum. İlk olarak komşu ülkemiz Yunanistan’ı seçtim. Güneş’i Kova ve yükseleni İkizler olan komşu ülkemizden ve onların dünyaya baktıkları yönden fikirler edinmek istedim.
Akdeniz ve Balkan Astrolojik Araştırmalar Enstitüsü başkanı Christos Archos ile bir röportaj gerçekleştirdim. Kendisi hem astrolog hem de psikoloji alanında iki yüksek lisans sahibi biridir. Astrolojinin psikolojik yansımalarını inceliyor ve kişiler üzerinde bunu açıklıyor. Yunanistan- Atina'da yaşıyor ve dünya çapında psikoloji ve astroloji üzerine dersler veriyor. Çok başarılı öngörülüleri ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.
Bende kendisiyle zaman zaman görüş paylaşımları yapıyorum. Sevgili dostum Christos’a bilgi paylaşımı için çok teşekkür ediyorum. Onun bilgilerini ve yaşama bakış açısını çok beğeniyorum. Psikolog olmasından ötürü astrolojiyi insan üzerinde çok daha doğru açıklayabiliyor. Ona yaklaşık 5 soru sordum. Her gün bir kesit paylaşacağım. Sizlerin de onun bilgilerinden faydalanmasını istiyorum. Özellikle sorularım daha fazla psikanaliz yaklaşımlar üzerine oldu. Umarım kişisel gelişiminize katkısı olacak bir okuma olur.
1-Aygül AYDIN soruyor: Yüzyılda bir olan Satürn-Plüton oğlak kavuşumuna bakışınız nedir?
Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum, Aygül. Beni çok mutlu ettin.
Ege'nin karşı kıyısındaki dostlarla iletişim kurmak beni çok onurlandırdı ve onların benim fikirlerimi tanımasına izin verdin. Seninle aynı röportajda olmak beni
heyecanlandırdı. Şimdi gelelim biz astrologların bunu çok önemli bir şekilde dile getirmememizin nedenine.
SATÜRN- PLÜTON BİRLEŞİMİ, SÜREKLİ OLMAYAN BİR DÖNGÜDÜR
Her 31- 38 yılda bir gerçekleşir ve Toplumların değişimi ve dönüşümü ile ilgilidir. Tabii ki, bu bir depresyon ve sosyal eşitsizlik döngüsü olarak değerlendirilir. Bu döngü geldiği yıllarda temel sorunların oluşumunu daha net görülmüş. İnsanlar temel sorunları gördüğü zaman belirli bir iç görüye sahip değillerse bunalıma ve depresyona girebilirler. Her çağda yaşananlar ve gelişmeler hep farklıdır ama hikayeler nedense değişmez. Geçmiş dünya tarihinden ilham aldığımızda tabi ki bazı tespitlerimiz var.
Benim görüşüme göre, korkuyu ve istikrar kaybını hissedeceğimiz bir yıl içindeyiz. Öte yandan, 2020'nin sonunda (20 Aralık 2020) Hava işaretleri (Kova) sırasını başlatan bir Jüpiter- Satürn kavuşumuna sahip olacağız. Bu kavuşumu çok önemsiyorum. Hava elementinde bir benzer kavuşumu Mart 2020 yılında yaşayacağız. Satürn ve Mars kova burcunda kavuşacak. Bu durum çok önemli bir başlangıcı temsil ediyor. Şu önümüzdeki günlerde dikkate alıp en çok önemsediğimiz Satürn-Plüton kavuşumu büyük ülkelerde finansal rahatsızlıklar getirebilir (Türkiye dahil).
2-Aygül AYDIN soruyor: Dünyada umutsuzluk ve depresyon artıyor. Zodyak işaretlerine göre 2020 yılı için psikolog olarak burçlara kısa önerilerde bulunabilir misin?
Koç: Profesyonel imajına odaklanmaya çalışmalıdır çünkü düşmanlarına, ona zarar vermeye çalışabilir ve açık düşmanlara sahip olabilir. Bunu aşmayı başarırsa çok güzel bir kariyer hikayesine imza atacak.
Boğa: Ufkunu genişletmeye çalışmalı ve işleri daha yetenekli hale getirmek için kendini eğitmeye çalışmalıdır. Yeteneklerini keşfetsin ve yeni yollar bulsun.2021’de çok işine yarayacak.
İkizler: Finansal durumlarına daha yakından bakmalıdır. Çünkü 2020'de bazı gerçek problemleri tek başına çözmeyi öğrenecek. Parasızlık kaygısına girip depresyon yaratmasın. Aksine iyi kazanımlar elde edebilir.
Yengeçler: Başkalarını yakından duymalı ve aile düzeni değiştirmekten, ortaklık bırakmaktan korkmamalıdır. Bugüne kadar ona yardım etmek isteyen insanları duymadılar. Çevreden yardımlar alacaklar ama yardımları kabul etmeleri lazım. İki ileri bir geri gitme felsefesinden vazgeçsinler.
Aslanlar: Çok çalışmayı öğrenecekler ama verimli olacaklar çünkü bugüne kadar yaptıkları çalışmaların gerçek sonuçlarını alamadılar. Çalışmaya zaman harcasınlar. Sürekli “bana çalışmak olsun, ben çalışırım” deseler de rahatlık arayışları her zaman vardır. Şimdi köle gibi çalışma zamanı.
Başaklar: Sevginin bir programa gelmediğini veya sadece biriyle birlikte olmanın ihtiyacının dışında hislerinde olduğunu anlayacaklar. Kendinizi açmalısınız. Kendinizi kandırmaktan vazgeçmeyi öğrenmelisiniz.
Terazi: Psikolojik tuzaklarla yüzleşmeli ve hayatlarını feda etmeyi bırakmalıdır. İnsanlar benim hakkımda ne düşünür demeyi unutarak ideallerini başarmayı öğrenecekler.
Akrepler: Aile ferti olmayı öğrenmeli. Bu da başkalarının onların arkalarını kollayabileceği anlamına geliyor, bu nedenle şunu göz önünde bulundurmalılar ki ne verirlerse onu alacaklar.
Yaylar: Gelir-giderlerine ve öz değerlerine daha yakından bakmak zorundadırlar. Değer sisteminiz çalışmıyorsa ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız, onu değiştirmeniz gerekir.
Oğlaklar: Kendilerini yenilemeli ve bitişlerden ders almalı, bazen bir şeyleri durdurmak çok önemlidir ve arkanıza bakıp yaralarınızı iyileştirmeniz gerekir. Her yeni gün savaş zamanı değildir.
Kova: Derin analizlerle kendilerini anlamak ve gerçekte onlara neyin hizmet ettiğinin yanı sıra onların neye hizmet etmek istediklerini anlayacakları bir yıl. Belki derin bir psikolojik analiz bazılarına yardımcı olabilir.
Balıklar: Etrafında çok sayıda insanın olması sevildiğiniz anlamına gelmediğini anlayacaksınız. Onlar için doğru kişileri seçmeleri ve zamanlarını hiçbir şekilde yardım etmeyen insanlarla geçirmemeleri gerekir. Bunu tam anlamıyla öğrenecekler.
Not: Eğer Yükselenlerini bilirlerse, Yukarıda yazdıklarımı şu an ki durumları ile daha iyi eşleştiğini görebilirler. Yükselenlerine göre okusunlar.
Bu röportajın devamı geliyor…
Sadece 2 soruyu yayınladım.
Yarın diğerlerini göreceksiniz…
Umut dolu, mutlu günler dilerim.
Sas efcharistó gia aftés tis pliroforíes.
Christos Archos.
Σας ευχαριστώ J
Teşekkürler.
Hem psikolog hem Astrolog olan Christos Archos, Dünya için Ne diyor?
Günaydın hepinize yepyeni bir günden…
Sizler için dünya üzerinde aynı işi yaptığım meslektaşlarımdan görüş alıyorum. İlk olarak komşu ülkemiz Yunanistan’ı seçtim. Güneş’i Kova ve yükseleni İkizler olan komşu ülkemizden ve onların dünyaya baktıkları yönden fikirler edinmek istedim.
Akdeniz ve Balkan Astrolojik Araştırmalar Enstitüsü başkanı Christos Archos ile bir röportaj gerçekleştirdim. Kendisi hem astrolog hem de psikoloji alanında iki yüksek lisans sahibi biridir. Astrolojinin psikolojik yansımalarını inceliyor ve kişiler üzerinde bunu açıklıyor. Yunanistan- Atina'da yaşıyor ve dünya çapında psikoloji ve astroloji üzerine dersler veriyor. Çok başarılı öngörülüleri ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.
Bende kendisiyle zaman zaman görüş paylaşımları yapıyorum. Sevgili dostum Christos’a bilgi paylaşımı için çok teşekkür ediyorum. Onun bilgilerini ve yaşama bakış açısını çok beğeniyorum. Psikolog olmasından ötürü astrolojiyi insan üzerinde çok daha doğru açıklayabiliyor. Ona yaklaşık 5 soru sordum. Her gün bir kesit paylaşacağım. Sizlerin de onun bilgilerinden faydalanmasını istiyorum. Özellikle sorularım daha fazla psikanaliz yaklaşımlar üzerine oldu. Umarım kişisel gelişiminize katkısı olacak bir okuma olur.
1-Aygül AYDIN soruyor: Yüzyılda bir olan Satürn-Plüton oğlak kavuşumuna bakışınız nedir?
Öncelikle sana çok teşekkür ediyorum, Aygül. Beni çok mutlu ettin.
Ege'nin karşı kıyısındaki dostlarla iletişim kurmak beni çok onurlandırdı ve onların benim fikirlerimi tanımasına izin verdin. Seninle aynı röportajda olmak beni
heyecanlandırdı. Şimdi gelelim biz astrologların bunu çok önemli bir şekilde dile getirmememizin nedenine.
SATÜRN- PLÜTON BİRLEŞİMİ, SÜREKLİ OLMAYAN BİR DÖNGÜDÜR
Her 31- 38 yılda bir gerçekleşir ve Toplumların değişimi ve dönüşümü ile ilgilidir. Tabii ki, bu bir depresyon ve sosyal eşitsizlik döngüsü olarak değerlendirilir. Bu döngü geldiği yıllarda temel sorunların oluşumunu daha net görülmüş. İnsanlar temel sorunları gördüğü zaman belirli bir iç görüye sahip değillerse bunalıma ve depresyona girebilirler. Her çağda yaşananlar ve gelişmeler hep farklıdır ama hikayeler nedense değişmez. Geçmiş dünya tarihinden ilham aldığımızda tabi ki bazı tespitlerimiz var.
Benim görüşüme göre, korkuyu ve istikrar kaybını hissedeceğimiz bir yıl içindeyiz. Öte yandan, 2020'nin sonunda (20 Aralık 2020) Hava işaretleri (Kova) sırasını başlatan bir Jüpiter- Satürn kavuşumuna sahip olacağız. Bu kavuşumu çok önemsiyorum. Hava elementinde bir benzer kavuşumu Mart 2020 yılında yaşayacağız. Satürn ve Mars kova burcunda kavuşacak. Bu durum çok önemli bir başlangıcı temsil ediyor. Şu önümüzdeki günlerde dikkate alıp en çok önemsediğimiz Satürn-Plüton kavuşumu büyük ülkelerde finansal rahatsızlıklar getirebilir (Türkiye dahil).
2-Aygül AYDIN soruyor: Dünyada umutsuzluk ve depresyon artıyor. Zodyak işaretlerine göre 2020 yılı için psikolog olarak burçlara kısa önerilerde bulunabilir misin?
Koç: Profesyonel imajına odaklanmaya çalışmalıdır çünkü düşmanlarına, ona zarar vermeye çalışabilir ve açık düşmanlara sahip olabilir. Bunu aşmayı başarırsa çok güzel bir kariyer hikayesine imza atacak.
Boğa: Ufkunu genişletmeye çalışmalı ve işleri daha yetenekli hale getirmek için kendini eğitmeye çalışmalıdır. Yeteneklerini keşfetsin ve yeni yollar bulsun.2021’de çok işine yarayacak.
İkizler: Finansal durumlarına daha yakından bakmalıdır. Çünkü 2020'de bazı gerçek problemleri tek başına çözmeyi öğrenecek. Parasızlık kaygısına girip depresyon yaratmasın. Aksine iyi kazanımlar elde edebilir.
Yengeçler: Başkalarını yakından duymalı ve aile düzeni değiştirmekten, ortaklık bırakmaktan korkmamalıdır. Bugüne kadar ona yardım etmek isteyen insanları duymadılar. Çevreden yardımlar alacaklar ama yardımları kabul etmeleri lazım. İki ileri bir geri gitme felsefesinden vazgeçsinler.
Aslanlar: Çok çalışmayı öğrenecekler ama verimli olacaklar çünkü bugüne kadar yaptıkları çalışmaların gerçek sonuçlarını alamadılar. Çalışmaya zaman harcasınlar. Sürekli “bana çalışmak olsun, ben çalışırım” deseler de rahatlık arayışları her zaman vardır. Şimdi köle gibi çalışma zamanı.
Başaklar: Sevginin bir programa gelmediğini veya sadece biriyle birlikte olmanın ihtiyacının dışında hislerinde olduğunu anlayacaklar. Kendinizi açmalısınız. Kendinizi kandırmaktan vazgeçmeyi öğrenmelisiniz.
Terazi: Psikolojik tuzaklarla yüzleşmeli ve hayatlarını feda etmeyi bırakmalıdır. İnsanlar benim hakkımda ne düşünür demeyi unutarak ideallerini başarmayı öğrenecekler.
Akrepler: Aile ferti olmayı öğrenmeli. Bu da başkalarının onların arkalarını kollayabileceği anlamına geliyor, bu nedenle şunu göz önünde bulundurmalılar ki ne verirlerse onu alacaklar.
Yaylar: Gelir-giderlerine ve öz değerlerine daha yakından bakmak zorundadırlar. Değer sisteminiz çalışmıyorsa ve kendinizi iyi hissetmiyorsanız, onu değiştirmeniz gerekir.
Oğlaklar: Kendilerini yenilemeli ve bitişlerden ders almalı, bazen bir şeyleri durdurmak çok önemlidir ve arkanıza bakıp yaralarınızı iyileştirmeniz gerekir. Her yeni gün savaş zamanı değildir.
Kova: Derin analizlerle kendilerini anlamak ve gerçekte onlara neyin hizmet ettiğinin yanı sıra onların neye hizmet etmek istediklerini anlayacakları bir yıl. Belki derin bir psikolojik analiz bazılarına yardımcı olabilir.
Balıklar: Etrafında çok sayıda insanın olması sevildiğiniz anlamına gelmediğini anlayacaksınız. Onlar için doğru kişileri seçmeleri ve zamanlarını hiçbir şekilde yardım etmeyen insanlarla geçirmemeleri gerekir. Bunu tam anlamıyla öğrenecekler.
Not: Eğer Yükselenlerini bilirlerse, Yukarıda yazdıklarımı şu an ki durumları ile daha iyi eşleştiğini görebilirler. Yükselenlerine göre okusunlar.
Bu röportajın devamı geliyor…
Sadece 2 soruyu yayınladım.
Yarın diğerlerini göreceksiniz…
Umut dolu, mutlu günler dilerim.
Sas efcharistó gia aftés tis pliroforíes.
Christos Archos.
Σας ευχαριστώ J
Teşekkürler.