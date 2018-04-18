Hayattaki sorunlar, bir şeyler ekip, tamamen farklı bir şey biçmeyi beklediğimizde ortaya çıkıyor

Bugün Güneş ve Uranüs koç burcunda kavuşum yapacak. Aynı zamanda gökyüzündeki önemli bir diğer etkinlik Ay ve Venüs kavuşumunun gerçekleşmesi olacak. Bu anlamda haftanın en ilgi çekici ve sürprizlerle dolu günü diyebiliriz.

Bugün özellikle ilişkileriniz adına yeni başlangıçlar yapabilir ya da geçmişte oldukça zorlandığınız konularda şaşırtıcı derecede haberler alabilirsiniz. Aşk ile ilgili itiraflar da buna dâhildir. Yepyeni projeler başlatabilir ve geçmişte yarım kalan işlerinizden görüşme talepleri sağlayabilirsiniz.

Satürn gezegenin de durağanlaşması ile 2017 Ekim ayından bu yana ilişkileriniz, girişimleriniz ya da hedeflerinizi tekrar gözden geçirebilir, gerçekten yapmak istediklerinizi net bir şekilde belirleyebilirsiniz. Öğretici diye tabir ettiğimiz Satürn gezegeni 5 Eylül tarihine kadar gerileme hareketinde olacak. Bu da sizlerin hayatınızda geçmişle hesaplaşma noktasında önemli olaylar yaşatabilir demek oluyor. Geçmişte bıraktığınız ama bugüne kadar bir türlü çözemediğiniz problemleri çözmek adına fırsatlar sunan ve bunları daha iyi görmemizi sağlayan Satürn, sizlere bir kez daha şans vermeye geliyor. Bu şansı yerinde kullanırsanız hayatınızda önemli bir kilit noktası açılacak demektir. Ancak tekrar görmezden gelip üstünü kapatacak olursanız öğretmen gezegen Satürn sizi sınıfta bırakacak demektir. Hangisini seçmelisiniz siz buna karar verin.

Başarının ve mutluluğun en büyük düşmanları negatif duygulardır. Negatif duygular sizi her şeyden geri bırakır ve tüm yaşam zevkinizi alıp götürürler.

Önümüzdeki 5 günlük bir Venüs-Plüton olumlu açısı söz konusu olacak. Sizi değişime götürecek insanlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal anlamda güç kazanabileceğiniz bir zaman dilimi. Daha duyarlı ve fırsatları değerlendirir şekilde olun.

Venüs-Plüton üçgeni aynı zamanda eskide kalmış ilişkilerinize yeni bir form verme gücü verir. Bu kadersel bir ilişkimi değil mi? Bu dönem kendini çok belli eder. Hayat sizin bu ilişkiden kaçmanıza rağmen tekrar bir araya getiriyorsa demek oluyor ki öğrenmeniz gereken şey bitmemiş

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;

Uykusundan uyandığında çığlık çığlığa bağırdı genç adam. Kolları yerine kanatları vardı, bacakları da çoğalmış gibiydi. Kafasında düşünceler uçuşurken iki tane de anten bulunduğunu fark etti. Ne oluyordu, bu nasıl olabilirdi ki? Hala uykuda olduğunu düşündü ama değildi! Belki biraz beklese geçecekti. Bir iki saat sürer miydi? Polisi arasa… Hayır, kimse inanmazdı ona. Bu şekilde sokağa da çıkamazdı. Peki ya işe nasıl gidecekti? Bugün değilse bile yarın mutlaka gitmeliydi…

Şoku atlattığında aklında bazı düşünceler oluşmuştu. Mesela bu vücut yapısı çok rahatsız edici gelmişti kendisine. Bir tür kanatlı böcek olmak… Gerçi bazı zamanlar kendini bir böcek gibi hissettiği olmuştu ama artık bu durum histen öte bir şeydi. Gerçekti.

Kendi kendine söylenmekten alamadı kendini. Bu nasıl bir hayattı böyle, birisi açıklasaydı keşke. Hiç insan kelebeğe dönüşür müydü? Bir çizgi filmdeydi sanki… Bütün gün evin içinde dolandı durdu, oradan oraya yürüdü. Sinirlendi, hüzünlendi, isyan etti ama sonunda yorgun düştü.

Aklına kelebeklerin sadece bir gün yaşayabildiği geldi birden. Hayır, bir belgeselde kral kelebekleri izlemişti. Yıllarca yaşayabildiklerini biliyordu onların. İçi rahatladı; ama bir taraftan da hüzünlendi. Artık kelebek olarak mı yaşayacaktı? Hayatının sonuna kadar mı?

Ertesi gün oldu, yine aynı bedende uyandı. Bu işin şakası kalmamıştı artık. Yardım istemeliydi. Ama bir saniye, ya kendisini incelemek isterlerse! Deney faresi olmaya hiç de niyeti yoktu doğrusu. Türkiye’de yaşadığını unutmamalıydı ayrıca. Düşündü, düşündü… Ara sıra bağırmak istedi ama hayır, konuşamadı. Kelebekler konuşamazdı.

Birden aklına bir şey geldi. Ya kendisi bir kelebeğe değil de, bir kelebek kendisine dönüşmüşse. Vay kelebeğin haline! Bir kelebeğin bir insana dönüşmesi tam bir skandal olurdu herhalde. Tırtıl olsa anlardı; ama bir insan neden kelebeğe dönüşürdü ki? Bu garip bir durumdu. Gerçi kelebekleri severdi, onların o zarif ve özgürlük kokan hallerine bayılırdı.

Bir gün büyük bir adam olmayı düşlemişti, dünyayı değiştirmeyi; ama kelebek olmayı değil! Karma ’karışık bir durumdu kendisi için. Bir yerlerde bir hata olmalıydı. Ya da acaba hatanın düzeltilmiş hali miydi bu durum? Bir kelebek olmak, nasıl bir şeydi ki?

O da ne, birden penceresine bir kelebeğin konduğunu fark etti. Kafasında bir düşünce belirdi aniden. Mademki artık bir kelebekti; kelebekler, kelebeklerle olmalıydı. Birden kanatlarını çırpmaya başladı. Evin içindeki her şey uçuşurken, kendisini bu güzel duygudan alamamıştı. Kanat çırptıkça havalanmaktaydı ince bedeni. Evet, havalanmaktaydı… Hani kelebekler uçardı ya. Neden olmasın, diye geçirdi aklından. Pencereden dışarıya baktı. Oldukça yüksekteydi bulunduğu yer. Kanatlarını açtı ve kendini boşluğa bıraktı. Artık gerçek bir kelebek olmuştur…

Dememiz o ki;

Yok olmak istiyorsan eğer mücadeleyi bırak, var olmak istiyorsan da mücadeleye devam et. Yaşamdaki zorluklar seni bitirmek için değil, gerçek potansiyelini açığa çıkarıp seni daha değerli kılmak için vardır. Kıyıyı görememeyi göze almazsan yeni yerler keşfedemezsin. Eğer yerinde sayarsan yürüdüğün zamana göre daha fazla ses çıkartırsın. Engeller, fırsatların kılık değiştirmiş halidir. Üzüntü mutluluğu, hastalık sağlığı, nefret sevgiyi, suç affetmeyi, başarısızlık başarıyı, korku cesareti, bilgi cehaleti, ihanet sadakati ortaya çıkartır….

Mutlu günler dilerim.