Hayattaki en zor şey; geçeceğin köprülerle, yakacağın köprüleri ayırt etmektir.

Ay günün çoğunluğunda yay burcunda seyrine devam ediyor olacak. Merkür’le kuracağı kontak sayesinde iletişim, haberleşme ve yeni fikirler üretme konusunda hızlı gelişmeler kaydedebilir ve yoğun iletişim trafiği yaşayabilirsiniz.
Sürekli çalan telefonlar ve dedikodular bugün gündemden hiç düşmeyebilir. Bugün aklımıza gelen her şeyi yapmaya çalışabilir doğru olup olmayacağını düşünmeden hareket edebiliriz. Ay'ın akşam saatlerine doğru oğlak burcuna geçiş yapması ve Satürn ile bir kavuşum gerçekleştiriyor olması bugüne kadar her konuda yaptığımız fedakârlıkları sorgulayacağımızı söylüyor ve gereksiz fedakârlıklarda bulunmamamız konusunda da bizleri uyarıyor diyebiliriz.
Güneşin Aslan burcuna geçişi ile daha cesur olacağımız bu dönem bizlere güzel fırsatlarda getirmeye açık görünüyor. Yaşama daha eğlenceli yönden bakmayı ve kendi yaratıcılığınızı ortaya koymayı deneyin. Bir şeyin ya da tanıdık birinin gitmesine izin vermek korkutucu ve hatta acı verici olabilir ama sonunda bir kapı başka bir kapıyı kapattığında açılır. Bu durumda bir yön değişikliği yapmanız gerekir. Belki de döküntüleri ya da tehlikeli alışkanlıkları azaltmanız gerekir.
Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;
Günlerden bir gün zengin bir baba, oğlunu bir köye götürdü. Bu yolculuğun bir tek amacı vardı: İnsanların ne denli yoksul olabileceklerini oğluna göstererek, yaşadıkları zenginliğin değerini daha iyi anlamasını sağlayacaktı. Hayli uzakta olan bir köyde yaşayan akrabalarının evinde bir gün ve bir gece geçirdiler.
Yolculuk dönüşü baba oğluna sordu: -Orada gördüğün her şeyden sonra insanların ne kadar yoksul olabileceklerini anlamışsındır sanırım. Ne zor bir yaşam şartları var öyle değil mi? Şimdi bizim zenginliğimizle onların fakirliklerini bir kıyasla bakalım. Çocuk anlatmaya başladı: -Bizim evde bir köpeğimiz var, onların bahçesinde dört tane vardı. Bizim evde çok büyük bir havuz var, onların ise içinde binlerce balığın oynaştığı uçsuz bucaksız dereleri var.
Bizim bahçemizi aydınlatan lambalarımız, onların bahçelerini aydınlatan yıldızları var. Bizim görüş mesafemiz ön bahçeye kadar, onlar ise tüm gökyüzünü görüyor. Ve babasının hayret dolu bakışları arasında devam etti.
-Teşekkürler baba, bana ne kadar yoksul olduğumuzu gösterdiğin için teşekkürler.
Sana "yaşam" diye sunulan oyunu bir kez idrak ettikten sonra artık onun bir parçası olamazsın. Var olmadığını fark etmeyi başardığın an var olursun. Bir rolden ancak o rolü mükemmel oynadığın zaman özgürleşirsin. Kendinizi gözlemleyin. Eğer düşüncelerinizi yükseltmeyi başarabilirseniz, tüm sıkıntıların, bölünmüşlüğün, savaşın, açlığın, sefaletin yerini güzelliğin ve gerçeğin ta kendisinin yer aldığı bir frekansın ortaya çıktığını göreceksiniz.
Dememiz o ki; Gerçeği kabul edip, ondan yapıcı biçimde yararlanabiliyorsan, Değişikliği kabul edip, ona uyabiliyorsan, Gerilim, üzüntü ve korkuların oluşturduğu belirtilere karşı gerçek bir sahip olma yeteneğin varsa, Vermek, almaktan daha çok haz veriyorsa, Başka insanlarla karşılıklı, doyurucu ve yardıma dayanan bir ilişki kurabiliyorsan, ve de insanın içindeki içgüdüsel düşmanca enerjiyi yaratıcı ve yapıcı amaçlarla kullanabiliyorsan, Ayrıca sevme yeteneğin varsa, Sen, duygusal olgunluğa erişmiş bir kişi sayılırsın.
Hayattaki en zor şey; geçeceğin köprülerle, yakacağın köprüleri ayırt etmektir.
Ay günün çoğunluğunda yay burcunda seyrine devam ediyor olacak. Merkür’le kuracağı kontak sayesinde iletişim, haberleşme ve yeni fikirler üretme konusunda hızlı gelişmeler kaydedebilir ve yoğun iletişim trafiği yaşayabilirsiniz.
Sürekli çalan telefonlar ve dedikodular bugün gündemden hiç düşmeyebilir. Bugün aklımıza gelen her şeyi yapmaya çalışabilir doğru olup olmayacağını düşünmeden hareket edebiliriz. Ay'ın akşam saatlerine doğru oğlak burcuna geçiş yapması ve Satürn ile bir kavuşum gerçekleştiriyor olması bugüne kadar her konuda yaptığımız fedakârlıkları sorgulayacağımızı söylüyor ve gereksiz fedakârlıklarda bulunmamamız konusunda da bizleri uyarıyor diyebiliriz.
Güneşin Aslan burcuna geçişi ile daha cesur olacağımız bu dönem bizlere güzel fırsatlarda getirmeye açık görünüyor. Yaşama daha eğlenceli yönden bakmayı ve kendi yaratıcılığınızı ortaya koymayı deneyin. Bir şeyin ya da tanıdık birinin gitmesine izin vermek korkutucu ve hatta acı verici olabilir ama sonunda bir kapı başka bir kapıyı kapattığında açılır. Bu durumda bir yön değişikliği yapmanız gerekir. Belki de döküntüleri ya da tehlikeli alışkanlıkları azaltmanız gerekir.
Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;
Günlerden bir gün zengin bir baba, oğlunu bir köye götürdü. Bu yolculuğun bir tek amacı vardı: İnsanların ne denli yoksul olabileceklerini oğluna göstererek, yaşadıkları zenginliğin değerini daha iyi anlamasını sağlayacaktı. Hayli uzakta olan bir köyde yaşayan akrabalarının evinde bir gün ve bir gece geçirdiler.
Yolculuk dönüşü baba oğluna sordu: -Orada gördüğün her şeyden sonra insanların ne kadar yoksul olabileceklerini anlamışsındır sanırım. Ne zor bir yaşam şartları var öyle değil mi? Şimdi bizim zenginliğimizle onların fakirliklerini bir kıyasla bakalım. Çocuk anlatmaya başladı: -Bizim evde bir köpeğimiz var, onların bahçesinde dört tane vardı. Bizim evde çok büyük bir havuz var, onların ise içinde binlerce balığın oynaştığı uçsuz bucaksız dereleri var.
Bizim bahçemizi aydınlatan lambalarımız, onların bahçelerini aydınlatan yıldızları var. Bizim görüş mesafemiz ön bahçeye kadar, onlar ise tüm gökyüzünü görüyor. Ve babasının hayret dolu bakışları arasında devam etti.
-Teşekkürler baba, bana ne kadar yoksul olduğumuzu gösterdiğin için teşekkürler.
Sana "yaşam" diye sunulan oyunu bir kez idrak ettikten sonra artık onun bir parçası olamazsın. Var olmadığını fark etmeyi başardığın an var olursun. Bir rolden ancak o rolü mükemmel oynadığın zaman özgürleşirsin. Kendinizi gözlemleyin. Eğer düşüncelerinizi yükseltmeyi başarabilirseniz, tüm sıkıntıların, bölünmüşlüğün, savaşın, açlığın, sefaletin yerini güzelliğin ve gerçeğin ta kendisinin yer aldığı bir frekansın ortaya çıktığını göreceksiniz.
Dememiz o ki; Gerçeği kabul edip, ondan yapıcı biçimde yararlanabiliyorsan, Değişikliği kabul edip, ona uyabiliyorsan, Gerilim, üzüntü ve korkuların oluşturduğu belirtilere karşı gerçek bir sahip olma yeteneğin varsa, Vermek, almaktan daha çok haz veriyorsa, Başka insanlarla karşılıklı, doyurucu ve yardıma dayanan bir ilişki kurabiliyorsan, ve de insanın içindeki içgüdüsel düşmanca enerjiyi yaratıcı ve yapıcı amaçlarla kullanabiliyorsan, Ayrıca sevme yeteneğin varsa, Sen, duygusal olgunluğa erişmiş bir kişi sayılırsın.