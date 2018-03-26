Hayattaki en önemli şey zafer değil, yarıştır. Esas olan kazanmak değil iyi savaşmış olmaktır

Günaydın oldukça hareketli ve dinamik bir hafta içerisine giriş yapıyoruz. Hatta bugünden itibaren Temmuz ayına kadar ilerleyen süreç hem ülkemiz adına hem dünya adına hem de kişisel baz da oldukça mücadeleci ve güçlü olacağa benziyor.

Satürn-Mars gezegenleri adım adım birbirlerine yaklaşıyorlar. Bu gezegenler astroloji de malefik gezegen(kötücül) olarak bahsedilir. Eski kadim astrologlar bu tür gerçekleşen olaylarda önceden uyarılarda bulunur ve bol bol dua edip sadaka verirlermiş.

Aynı zamanda bu haftaya damgasını vuracak Venüs-Uranüs kavuşumu bizleri şaşırtacak olaylarla karşılaştırabilir. Özellikle Para ve aşk konularında ilgili çekici bir takım konulara şahitlik ettirebilir. Özellikle ekonomik anlamda şok edici ve şaşırtıcı bazı kurumların iflasları ya da devretmeleri gibi haberler önümüze gelebilir. Süpriz evlilik kararları ve sürpriz heyecan verici aşkların başlaması söz konusu olabilir.

Bu durum sizi korkutmak yerine farkındalık düzeyinizi arttırmalı ve kendinizi bilinçlendirerek önlemlerinizi almanızı sağlamalı. Olacak olan olur. Astroloji önüne geçmeyi vaat etmez. Sadece kaliteli ve doğru yaşamana yardımcı olur.

Bu iki güçlü gezegenin kavuşması aslında bir şekilde hayatınızda bir takım alanlarda güç kazanacağınızı da gösterir. Ama bu gücü boşa kazanmayacaksınız. Allah burada güçle imtihan etmek isteyecek. Güç zehirlenmelerine bakalım kimler girecek. Bu güçlenme hata yaptığınız anda sizi zirveden aşağıya atabilir. Zirveye çıkmayı vaat edebilen bir gökyüzü var ama önemli olanın orda kalmak olduğunu görebilirsiniz.

Bugün Ay yengeç burcunda hareket edecek.

Oldukça duygusal ve geçmişe özlem duyduğumuz bir hafta sonundan geldiğimiz düşünülecek olursa bugünde biraz onun yorgunluğu olabilir. Âmâ öğlen 14:30 dan sonra bu hava dağılıyor. Ay aslan burcuna geçiş yapacak. Bu etkiden biraz olsun kurtulacağız. Kendimize güvenimiz artacak. Eski konularımızdan uzaklaşmak isteyeceğimiz bir zamana geçiş yapacağız.

Bugün rutin işlerimizde koşullarımıza veya hedeflerimize odaklanabilmek için biraz zihinsel olarak dağınık ve Hedefleri, projeleri, sorumlulukları veya size verilen sözleri aniden bırakma isteği içinde olabiliriz. Daha sakin olmayı ve olayları kriz şekline getirmemeyi denemeliyiz. Hayallerini gerçekleştirebilen insanları diğerlerinden ayırt eden şey, başkalarının yapmayacağını yapma becerilerinin olmasıdır. Mutlu sonun hayalini herkes kurar; ancak hedeflere ulaşmak, çoğu insanın cesaretinin veya gücünün olmadığı zor görevleri ve yükümlülükleri yüklenmeyi gerektirir…

İnsanın insana tahammülü olmalıdır. Olmalıdır ki insanın özvarlığını kaybetmemesi gereklidir.

Gelelim günün tavsiyesine;

Bir bilgiyi hafızaya kaydetmenin en etkili yolu tekrar etmektir. Neyi tekrar edersek ona inanmaya başlarız. İyi şeyleri tekrar edersek iyi şeylere inanırız.

Tekrar ettiğimiz şey ne ise onu zihnimizde canlı tutar, güçlendirir ve büyütürüz. İnançlarımız gibi duygularımız da aynı kuralla işler. Yani hangi duyguyu tekrar ederseniz o duygu pekişir, güçlenir ve büyümeye başlar. Büyümeye başlayan duygularımızın tersi çökmeye, zayıflamaya ve etkisizleşmeye başlar.

Bu nedenle kendimize dair inancımızı ve başarı duygumuzu tekrarlarımızla güçlendirmeliyiz. Onlar bizim zorluklar karşısında mücadele gücümüzü artıran enerji kaynaklarımızdır. Bir insan kendini adadığında ilahi takdir de o yönde hareket edecektir.

Tüm olaylar diğer bir olayı desteklemek için oluşur ve aksi takdirde hiçbir zaman ortaya çıkmaz. Bir akarsu boyunca oluşan tüm olaylar sadece bir karardan doğar.

Durumlar, oluşumlar ve maddi destek bu şekilde elde edilebilir. Elinizden geleni ve hayal edebileceğiniz her şeyi yapmaya hemen başlayın.

Cesaret; deha, güç ve büyüyü de içinde saklar.

Şimdi başlayın.