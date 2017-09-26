Hayatta küçük şeylerden zevk almaya bak. Bir gün geçmişe bakıp bunların büyük şeyler olduğunu fark edeceksin.

İnandığımız bir şey için savaşmaya hazırız. Kendimizi ve arzularımızı ifade etmeyi daha kolay bulacağımız bir gün geneli. Rehberlik, öğretim ve öğrenmenin yanı sıra iyileşme ve zihinsel temizliğe yönelik harekete geçmenin iyi bir zamanı da diyebiliriz. Bu gün yaşadığımız olaylar içerisinde hakikat, bilgi ve tecrübe ararız. Artık hayatımızın sıradan ayrıntılarıyla daha az ilgilenme kararı alacağız. Ay bu akşam Satürn ile hizalanarak sorumluluklarımızı veya sınırlamalarımızı bize hatırlatacak.

Bunun dışında geçmişte acı çektiğiniz yaraları hatırlayabilirsiniz. İlerlemek için artık iyileşme sürecine odaklanmalısınız. Bu, beklenmedik değişikliklere uyum sağlamayı veya daha uzun vadeli umut ve rüyalarınız için ayarlamalar yapmayı işarettir. Unutmayın herhangi bir değişikliğin öncesinde bir gerilimin birikmesi gerekir ki bu durumda denge yerli yerini bulsun. Enerjiniz az talebiniz yüksek olabilir. Artık günlük rutin işlerinizi yoluna koymayı öğrenmeli, hayatınızın en pratik alanına geçiş yapmalısınız. Aşk ve ilişkilerde önemli bir yoğunlaşma süreci. Çocuklarınızın hayatını ilgilendiren konularda sorumluluk almanız gerekebilir. Romantizm ve aşk konuları sizi bu dönemde daha ruhsal anlamda yoğunlaştıracaktır. Yeni bir ilişki için keyifli bir dönemin başlangıcı da diyebiliriz. Kendinize bazı sağlam hedefler verin, onlara ulaşmak adına harekete geçin. Ekonomik açıdan dengenizde bazı kaymalar olabilir bunu anlayarak belli bir dengeye gelmeye öğrenmelisiniz.

Gelelim günün tavsiyesine;

Durgunluk ve sükûnet ruhun olgunlaşmasıyla yetersizlik ve eksikliğin acısından kurtulmaktır. Endişe, kuruntu, içsel acılar ve sıkıntıları bırakarak yaşamaktır. Bedensel zevk ve heyecanlardan doğan küçük mutlulukların oluşturduğu yalancı cenneti terk etmektir. Çokluğun teklik olduğunu anlamaktır. Bu sayede durgunluğa ve sükûnete varan, can sıkıntıları ve pişmanlıklardan kurtulur, sabrın ve hoşgörünün gücüyle gerçeği bulur.

Gerçek kişiliğini kazanmak için şu dört adımı uygula:

*Tutarlı ol! Bu senin davranışlarının arasındaki anlam birliğidir.

*Güçlü ol! Bu senin gerçek potansiyelini açığa çıkarmandır.

*Özgür ol! Kendini bedeninden, organlarından, hücresel duygularından ayrı olarak hisset.

*Sorumlu ol! Ne ekersen onu biçersin, başına gelen her şeyin sorumlusu sensin, bunu bil. Davranışlarının arasındaki anlam birliğini sağla, hareketlerinin sorumluluğunu al, gerektiğinde özeleştiri yap.

Sevincin ve kederin tanımını iyi yap. Sevinç umduğun bir şeyi zamanından önce elde etmenin getirdiği güzel bir duygu; keder ise, fazlasını veya umduğunu bulamamaktan doğan sıkıntıdır. Beklentilerinin farkına var, onları kontrol altına sana istemediğin olumsuz duyguları yaşatmasınlar. Eğer alışkanlıklar bırakılmazlarsa, zamanla ihtiyaç haline gelirler. Alışkanlıkların zincirleri, önce duyulmayacak kadar hafif, sonra kırılamayacak kadar güçlü olurlar. İnsanlar da alışkanlıklarının esiri olur. İnsanlar bu dünyaya istediği gibi ve istediği yerde gelmedi, bu yüzden dünyadan istediği gibi ve istediği yerden gidemez.

Mutlu günler dilerim…