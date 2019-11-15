Hayatta aldığımız darbeler içimizdeki potansiyeli dışarı çıkartmak için bir vesiledir.

Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Haftanın son gününe vardık…
Bu haftanın sonuna varış, biraz zor varış olmuş olsa da yine de binlerce kez şükretmeye değer bir varış olduğunu söyleyebiliriz.
Dün sosyal medyada yazımı paylaştığıma dair bir post attım. Altta yorumları okuyorum.
Bir takipçi: “önümüzdeki ay nişan yapacağım, yapmalı mıyım” diye yorum yazmış.
Kısa bir süreliğine derinlemesine bir düşünceye daldım. Tarafımdan sorgulanan şey bir kınama ya da ayıplama vs değil. Yanlış anlaşılmasın. Astrolojiyi daha kaliteli bir hale getirmek adına düzeltmelere nereden başlamam lazım. Bunu değerlendiriyorum.
İnsanlar astrolojinin temel amaçlarını bilmeden ya da ne sunacağını getirilerinin ne olduğunu düşünmeden direk olayın içine çekilmiş durumdalar. Yüzme dersleri verilmeden bir denize boğula boğula girerek öğreniyoruz.
Nişanı biri size “Yapma” dese yapmayacak mısınız, acaba?
Bu kadar emin olmadığınız bir durum içindeyseniz bunu başka bir platformda çözmeniz gerekmez mi?
Gelişen süreçte başımıza gelen sorunları çözme yeteneğimiz zayıfladığı için hepimizde bir milyon soru var. Bu ne olacak ya da şu şöyle mi olacak. Elbet soru soracaksınız. Ama kendi kendinizde kaybolmaya neden olacak sorular sormayın.
Bir Bakışta 2020 de öne çıkan şey nedir?
22 Aralık 2019’da başlayan ve 6 Şubat 2020’de başlayacak bir dönüşüm ve değişim çağrısı bulunmaktadır. Bu aralıkta yaşadıklarınızı mutlaka yazın. Zaten 2020 Ajandanız artık hazır olduğu için hangi gökyüzünde hangi olay var bunları ajandanıza not alın.
2020'nin en yoğun olayı: Satürn ile Plüton arasında tam kavuşumun gerçekleşmesi olayıdır. Tabii ki, bu iki önemli ve ağır gezegenin arasındaki gerginlik 2019 Ocak aylarında başlamıştı. Şimdi doruğa ulaştığı bir yıl içine giriyoruz. Ancak sorularınız devam ediyor olacak.
Ne tür bir sonuç çıkacak?
Bir şey kesin...
Derin ve potansiyel olarak yaşamı değiştiren bir formatı bize sunacak. Bu deneyim tepkisel olacaktır. Bunu büyük olasılıkla vücudunuzun her hücresinde ve bilincinizin her köşesinde hissedeceksiniz. Mesela tıka basa doymuş olsanız dahi önünüze kaymaklı ekmek kadayıfı gelince ona da bir çatal atmak istiyorsunuz ya, hah işte bunun gibi düşünün. Yoğun ve tercih edici bir dönem içindeyiz.
Bilmeniz gereken ilk şey, bu olayın temas ettiği zamanlarda elinizde olan olayların esasen ne olduğunu tam olarak görmenizdir. Sistem sizden bir konuda ustalaşma istemektedir. Çünkü bu zorlu süreçte Satürn ile Plüton arasındaki etkileşimle içsel itmeye izin vermeden ustalaşmanız yeterlidir.
Bir yandan, Satürn kontrolün ulaşılmaz olduğu düşüncesiyle sizde korku uyandırırken, diğer yandan Plüton tam bir kırılganlıkla sizden tamamen serbest bırakılmanızı istiyor olacak. Bu iki çok farklı gezegen arasında ortak bir zemin bulmak kolay değil.
Anahtar, Satürn veya Plüton’un temel yapısını değiştiremeyeceğinizi kabul etmektir. Yapabilecekleriniz, her birinin orijinal olarak izleyebileceği ortak bir hedef bulmak. Ve bu ortak amaç hayatınızı arındırmaktır, böylece yeni bir temel oluşturabilirsiniz.
Yıkılan ve artık güvende veya destekleyici olmayan bir temel üzerine bir ev inşa eder misiniz?
Hayır.
Bu durumda, temeli yıkılan ev sizsiniz.
Plüton, molozları temizlemenize yardım etmek istiyor..
Böylece Satürn yeni bir ev kurabiliyor, bu da sizi sınırlayan hiçbir şey tarafından tahrip edilmeden size geleceğe ulaşmada en iyi şansı veren bir yaşam alanıdır. Jüpiter oğlak süreci size burada ışıl ışıl bir sanat eseri sunacaktır ama bunları doğru idrak ediyor ve kurgulanıyor.
Bu durumların yaşamınızda nasıl tezahür ettiği önemlidir. Bu da doğum haritanıza göre şekil kazanacaktır.
Satürn, 2020’nin tamamında bu sürece kendini adama tutkusu ve Plutona sunar.
Yeniden ve yeniden doğmak.
2020 gibi Satürn ve Jüpiter'in davetine cevap vermek için bilgeliğinizi ve yeni geliştirilen becerilerinizi kullanmaya hazırlanmalısınız?
Kendinizi geleceğe nasıl götürmeyi seçeceksiniz?
Çünkü kendinizi dönüştürmek, yeni bir başlangıç yaratmak için yeterli değil.
Jüpiter’inde oğlak burcunda ilerliyor olması biraz daha büyümek gerektiğini söylüyor. Nasıl göründüğü hakkında hiçbir fikriniz olmasa ve yaşamınızın bilinen nitelik ve niceliklerinin dışına çıksanız bile geleceğe güvenle ve iyimser bir şekilde adım atmaya istekli olmalısınız.
Ne de olsa, kendinize yaşamınızı kontrol altına alabileceğiniz ve karşılaştığınız her koşulda ustalaşabileceğiniz bir şüphe gölgesinin ötesinde kanıtlamayı bitirdiniz.
Sizin gücünüz, güvenliğiniz, ilham kaynağınız, kendi güç kaynağınızdır. Her şeyden önemlisi ne kim olduğunuzu, ne kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz. Buna hazırlanmayı seçin. Bu deneyim muhteşem olacaktır.
Mutlu günler dilerim…
Hayatta aldığımız darbeler içimizdeki potansiyeli dışarı çıkartmak için bir vesiledir.
Günaydın yepyeni bir günden hepinize…
Haftanın son gününe vardık…
Bu haftanın sonuna varış, biraz zor varış olmuş olsa da yine de binlerce kez şükretmeye değer bir varış olduğunu söyleyebiliriz.
Dün sosyal medyada yazımı paylaştığıma dair bir post attım. Altta yorumları okuyorum.
Bir takipçi: “önümüzdeki ay nişan yapacağım, yapmalı mıyım” diye yorum yazmış.
Kısa bir süreliğine derinlemesine bir düşünceye daldım. Tarafımdan sorgulanan şey bir kınama ya da ayıplama vs değil. Yanlış anlaşılmasın. Astrolojiyi daha kaliteli bir hale getirmek adına düzeltmelere nereden başlamam lazım. Bunu değerlendiriyorum.
İnsanlar astrolojinin temel amaçlarını bilmeden ya da ne sunacağını getirilerinin ne olduğunu düşünmeden direk olayın içine çekilmiş durumdalar. Yüzme dersleri verilmeden bir denize boğula boğula girerek öğreniyoruz.
Nişanı biri size “Yapma” dese yapmayacak mısınız, acaba?
Bu kadar emin olmadığınız bir durum içindeyseniz bunu başka bir platformda çözmeniz gerekmez mi?
Gelişen süreçte başımıza gelen sorunları çözme yeteneğimiz zayıfladığı için hepimizde bir milyon soru var. Bu ne olacak ya da şu şöyle mi olacak. Elbet soru soracaksınız. Ama kendi kendinizde kaybolmaya neden olacak sorular sormayın.
Bir Bakışta 2020 de öne çıkan şey nedir?
22 Aralık 2019’da başlayan ve 6 Şubat 2020’de başlayacak bir dönüşüm ve değişim çağrısı bulunmaktadır. Bu aralıkta yaşadıklarınızı mutlaka yazın. Zaten 2020 Ajandanız artık hazır olduğu için hangi gökyüzünde hangi olay var bunları ajandanıza not alın.
2020'nin en yoğun olayı: Satürn ile Plüton arasında tam kavuşumun gerçekleşmesi olayıdır. Tabii ki, bu iki önemli ve ağır gezegenin arasındaki gerginlik 2019 Ocak aylarında başlamıştı. Şimdi doruğa ulaştığı bir yıl içine giriyoruz. Ancak sorularınız devam ediyor olacak.
Ne tür bir sonuç çıkacak?
Bir şey kesin...
Derin ve potansiyel olarak yaşamı değiştiren bir formatı bize sunacak. Bu deneyim tepkisel olacaktır. Bunu büyük olasılıkla vücudunuzun her hücresinde ve bilincinizin her köşesinde hissedeceksiniz. Mesela tıka basa doymuş olsanız dahi önünüze kaymaklı ekmek kadayıfı gelince ona da bir çatal atmak istiyorsunuz ya, hah işte bunun gibi düşünün. Yoğun ve tercih edici bir dönem içindeyiz.
Bilmeniz gereken ilk şey, bu olayın temas ettiği zamanlarda elinizde olan olayların esasen ne olduğunu tam olarak görmenizdir. Sistem sizden bir konuda ustalaşma istemektedir. Çünkü bu zorlu süreçte Satürn ile Plüton arasındaki etkileşimle içsel itmeye izin vermeden ustalaşmanız yeterlidir.
Bir yandan, Satürn kontrolün ulaşılmaz olduğu düşüncesiyle sizde korku uyandırırken, diğer yandan Plüton tam bir kırılganlıkla sizden tamamen serbest bırakılmanızı istiyor olacak. Bu iki çok farklı gezegen arasında ortak bir zemin bulmak kolay değil.
Anahtar, Satürn veya Plüton’un temel yapısını değiştiremeyeceğinizi kabul etmektir. Yapabilecekleriniz, her birinin orijinal olarak izleyebileceği ortak bir hedef bulmak. Ve bu ortak amaç hayatınızı arındırmaktır, böylece yeni bir temel oluşturabilirsiniz.
Yıkılan ve artık güvende veya destekleyici olmayan bir temel üzerine bir ev inşa eder misiniz?
Hayır.
Bu durumda, temeli yıkılan ev sizsiniz.
Plüton, molozları temizlemenize yardım etmek istiyor..
Böylece Satürn yeni bir ev kurabiliyor, bu da sizi sınırlayan hiçbir şey tarafından tahrip edilmeden size geleceğe ulaşmada en iyi şansı veren bir yaşam alanıdır. Jüpiter oğlak süreci size burada ışıl ışıl bir sanat eseri sunacaktır ama bunları doğru idrak ediyor ve kurgulanıyor.
Bu durumların yaşamınızda nasıl tezahür ettiği önemlidir. Bu da doğum haritanıza göre şekil kazanacaktır.
Satürn, 2020’nin tamamında bu sürece kendini adama tutkusu ve Plutona sunar.
Yeniden ve yeniden doğmak.
2020 gibi Satürn ve Jüpiter'in davetine cevap vermek için bilgeliğinizi ve yeni geliştirilen becerilerinizi kullanmaya hazırlanmalısınız?
Kendinizi geleceğe nasıl götürmeyi seçeceksiniz?
Çünkü kendinizi dönüştürmek, yeni bir başlangıç yaratmak için yeterli değil.
Jüpiter’inde oğlak burcunda ilerliyor olması biraz daha büyümek gerektiğini söylüyor. Nasıl göründüğü hakkında hiçbir fikriniz olmasa ve yaşamınızın bilinen nitelik ve niceliklerinin dışına çıksanız bile geleceğe güvenle ve iyimser bir şekilde adım atmaya istekli olmalısınız.
Ne de olsa, kendinize yaşamınızı kontrol altına alabileceğiniz ve karşılaştığınız her koşulda ustalaşabileceğiniz bir şüphe gölgesinin ötesinde kanıtlamayı bitirdiniz.
Sizin gücünüz, güvenliğiniz, ilham kaynağınız, kendi güç kaynağınızdır. Her şeyden önemlisi ne kim olduğunuzu, ne kadar güçlü olduğunuzu göreceksiniz. Buna hazırlanmayı seçin. Bu deneyim muhteşem olacaktır.
Mutlu günler dilerim…