Hayatınızın sürekli drama dönüşmesine izin vermeyin ve her anı uygun bir şekilde ele alın

Bugün sabah saatlerinde Ay Balık burcuna geçiş yapacak. Aynı zamanda mars gezegeni bugün burç değiştirecek ve başak burcuna geçecek. Mars bu seyahate 22 Ekim tarihine kadar devam edecek. Bu konudan ayrıca bahsedeceğim.

Mars başak burcu transitini güzel değerlendirdiğiniz de çok başarılı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Özellikle şirket sahipleri ve yatırım ortakları bu transit etkisini haritalarında doğru kullanırlarsa zenginlik vaat edebilir. Çalışan kesim için daha da değerli bir zaman dilimi. Kendi yeteneklerinizi ortaya koyarak ekim sonrasında güzel işlere imza atabilirsiniz. Kariyerinizi güzelleştirmek adına bu transiti değerlendirin.

Çalışkanlığınızla göz doldurabilirsiniz. Kendinizi göstermek için uygun bir zaman dilimi. Tabi ki bu iki transit geçişinden dolayı Ay-Mars birbirlerine burç değiştirirken meydan okuyacak. Sert ve saldırgan etkilere, kazalara, sert konuşmalara ya da çalışma ortamlarınızda yöneticilerinizin ani eleştirilerine açık bir zaman dilimindeyiz. Daha dikkatli ve kendimizi kontrol ediyor olabilmeliyiz.

En önemlisi ise ilişkilerde ego ve yaptırım gücünün ortaya çıkacağı, aşırı gururdan dolayı söylemlerimiz de dönüşü olmayan ağır konuşmalar yapmamız söz konusu olabilir. Bu da ani bitişler getirebilir. Daha sakin kalmalı ve fevri hareket edilmemesi gereklidir.

Dün ki yazımda bahsettiğim üzere Güneş-Neptün arasında restleşme etkileri devam etmekte. İrademizin düşük seviyelerde hareket edecek. Sevgi eksikliği, acizlik ve partnerimize muhtaçmışız duygusu ya da kaybetme korkusu içimizi sarabilir. Bu bize korkunç hatalar yaptırabilir.

Bu yüzden sıklıkla hiç kimsenin sevgisine, merhametine, şefkatine ve anlayışına ihtiyacınız olmadığınızı kendinize tekrarlayın. Dalgınlıklara, kandırılmalara ve hırsızlıklara açık bir zaman dilimi içerisindeyiz.

Merkür gerilemesi bugün durağanlaşıyor!

Bununla birlikte bizler her başımıza geleni Merkür gezegenine fatura olarak kesmiş olsak da, kendisi bugün düz hareketine geçiş yapmak için duraksıyor. Merkür ileri geçtiğinde sorunlar tamamen kalkmış olmayacak. Biraz artık harekete geçme zamanı geldi de geçiyor diyebiliriz. Durağan pozisyonda etkisi daha da artar. Bugün oldukça yoğun ve stresli bir gün içerisindeyiz. Gökyüzünün dili olsa da konuşsa diyorum. Neyse ki bunu bizler elimizden geldikçe sizler için tercüme etmeye çalışıyoruz.

Gökyüzünün takipçileri olarak sizlerde üzerinizde düşen verdiğimiz tavsiyelere uygunluk sergilemeniz. En azından farkındalık hayatınızı yoluna hızlı koyar ve zaman kaybettirmez. Hatta bu krizleri başarılı sonuçlara dönüştürebilirsiniz. Nizami ve sorunsuz bir geçiş arzu ederseniz bu hafta içerisinde yaşadığınız olayları anlamaya çalışın.

Hani uçakta kabin basıncı düşerse oksijen maskeleri çıkar ya, İşte konu tamda bu. Önce maskeyi kendinize takacaksınız. Kendiniz nefes almaya çalışın. Sonra başkalarına yardımcı olmalısınız.

Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine ;



Bir gün Avrupa’nın ünlü sanat merkezi kentlerinden birinde gezen çocuğun biri bir vitrinde çok hoş bir tablo görür. Tablo belli ki oldukça pahalıdır.



Çocuk bu tabloyu bir sonraki sene abisinin doğum gününe almayı ister ve bir iş bulup kıt kanaat geçinerek biriktirdiği tüm para ile o mağazaya gider. Şanslıdır tablo hala satılmamıştır. İçeri girer ve tabloyu bir süre yakından izledikten sonra resmi yapan sanatçıyı bulur ve "Abimin doğum günü için bu resmi satın almak istiyorum. Yalnız bu tabloyu alabilmek için bütün bir yıl bu parayı biriktirdim ve elimdeki kalan değerli şeyleri de satarak anca bu kadar para toplayabildim. Kısaca tüm paramda bu kadar diyerek" ressamı ikna etmeye çalışır.

Ressam bir süre düşündükten sonra resmi paketler ve resmi satar.



Çocuk paketini alır ve gözyaşlarını tutamayarak defalarca teşekkür ederek sevinçle çıkar.



Mağazada adamın arkadaşları da vardır ve şaşkın şaşkın sorarlar.



-Sen ne yaptın o resmin değeri milyonlar ederdi. Neden bu kadar cüzi bir rakama sattın?



Adam cevap verir:



-Evet ben bu resme milyonlarını verecek bir sürü insan bulabilirdim. Ancak tüm servetini bu resme verecek kaç kişi bulabilirdim…

Dememiz o ki; Hayat içerisinde değer yargılarınızı oluşturmanız, sınırlarınızı iyi çizmeniz sizin kendinize saygı duymanız demektir. Altın kural, ihtiyaç duyulan şeyi elde etmektir, istekleri karşılamak, tatmin etmek aynı şey değildir. Hz. Musa’nın asasıyla Kızıldeniz’i ikiye ayırdığı gibi, asanın sembolize ettiği bilgilerinizi arttırın, size hayatı zindan eden, peşinden gelen nefs ve ego firavunlarını, adamlarını içinizdeki aydınlanmanın Kızıldeniz’inde boğun. Kanınız kıpkırmızı ve içinizde gerçek Kızıldeniz’i taşıyorsunuz. Mucizeniz size çok yakın, onu gerçekleştirebilirsiniz. Yaşamınızdaki firavunlar galip gelirse mucizeniz olmaz. Mucize, ego ve nefise galip gelmektir. Mucize size inanmayanları yok saymaktır. Bunu başarabileceğinize inanıyorum. Tabi ki kolay olmayacak ama olacak!

Siz sadece bir ikinci bir emre kadar oksijen maskelerini elinizden bırakmayın askerler…

Birde kahve var tabi o da sevdaya dâhil…

Mutlu günler dilerim…