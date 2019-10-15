Hayatınızı, hiç olmayan bir adanın altınlarını ararken geçirmeyin.

Yavaş yavaş koç burcundaki enerji dağılıyor. Tabi içinizdeki diyorsunuz ki bizi de dağıttı gidiyor.
Hayat böyledir. İnişlerle çıkışlarla ilerler…
Kendinizi hiç istemediğiniz bir duygunun ya da durumun içinde savaşırken bulursunuz. Hatta belki savaşacak gücünüz var mı yok mu onu da bilmiyorsunuz. Savaşsan bir türlü savaşmasan bir türlüdür. Yorgunuz ne tuhaf değil mi?
Bence dinlenmeyi bilmiyoruz. Ya da vazgeçmenin gurursuzluk olduğunu düşünüyoruz. Belki de vazgeçmenin bir başarısızlık olduğu fikrindeyiz.
Başarı veya başaramama ile ilgili dünyada zirvede olan insanların kısa notlarını paylaşıyorum. Biraz bakış açımızı değiştirsin. Sizden isteğim bu kişilerden hangisinin fikrine kendinizi yakın olduğunuzu benimle paylaşmanızdır. İnstagram ve Twitter hesabımda son paylaştığım postun altına görüşünü ifade eden kişinin adını yazmanızı heyecanla bekleyeceğim.
İnstagram : @astromatik Twitter: @astromatikk
Oprah Winfrey: Güneş kova burcu, 29 Ocak 1953
“Kendini kötü hissetmek iyidir “
Çukura düştüğünde, bunun başarısızlık olduğunu düşünebilirsin. Bazen kısa süre için bile olsa kendini kötü hissetmek iyidir. Elinden kaçırmış olduklarına üzülmek için kendine izin ver. Seni çukurdan çıkaracak olan şey ise hatalarından ders almak.”
“Kariyerim boyunca 35 binden fazla röportaj yaptım. Kamera kapandığı anda herkes şunu soruyor:
‘iyi miydim?’ Bunu Başkan Bush’tan da Obama’dan da ev hanımlarından da duydum.
Kurbanlardan ve suç işleyenlerden de Beyonce’dan da… Hepimiz kabul görmek istiyoruz.”
Henry Ford: Güneş Aslan burcu, 30 Temmuz 1863
“Uzmanlarla çalışmıyorum.”
Uçak, rüzgârı karşısına alarak yükselir “Her şey ters gidiyorsa unutma: Uçak, rüzgârı karşısına alarak yükselir, arkasına alarak değil.” “Çalışanlarımdan hiçbiri ‘uzman’ değildir. Kendini ‘uzman’ olarak gören çalışanlarla yolumuzu ayırıyoruz. Çünkü bir işi gerçekten bilen kimse, kendini ‘uzman’ sanmaz. Her zaman çok daha fazlasını yapması gerektiğini bilir, ne kadar iyi ve verimli olduğunu düşünmez. Hep ileriyi düşünür, “İmkânsız” diye bir şey olmadığına inanır.”
Woody Allen: Güneş Yay burcu, 1 Aralık 1935
“Bir yerde hata olacaktır.”
“Bir sahneyi defalarca tekrar tekrar çekeriz. Buna rağmen hiçbiri mükemmel olmaz. Ne kadar çekerseniz çekin, bir yerde hata olacaktır.”
Nelson Mandela: Güneş Yengeç burcu, 18 Temmuz 1918
“Ümitsizlik yenilgiye ve ölüme giden yoldur “
“Ben koşulsuz şartsız iyimser biriyim. Bunun doğuştan mı, yoksa çevremden mi kaynaklandığını bilemem. İyimser olmanın getirdiği bir zorunluluk, insanın yüzünü güneşe doğru dönüp ileriye doğru adım atmasıdır. İnsanlığa olan güvenimin test edildiği sayısız karanlık geceler oldu. Ancak, kendimi umutsuzluğa kaptıramazdım.
“Özgürlüğüme kavuşmak üzere hapishanenin kapısından çıkarken farkındaydım: gücenmişliğimi ve nefretimi arkamda bırakmadığım sürece hapishaneyi terk etmiş olmayacaktım.”
Martin Luther King, Jr.: Güneş Oğlak burcu, 15 Ocak 1929
“Ellerimizin temiz kaldığından da emin olmalıyız “
Özgürlük için tutkuyla ve yorulmadan çalışmalıyız. Ama davamız boyunca ellerimizin temiz kaldığından da emin olmalıyız. Yalana, nefrete ve fesata hiçbir zaman başvurmamalıyız. Asla gocunmamalıyız.”
Pablo Picasso: Güneş Akrep burcu, 25 Ekim 1881
“Sıradan bir insan enerjisini bir sürü ıvır zıvıra harcar “
Yarına, ‘yapmadan ölsen aldırış etmeyeceğin şeyleri’ ertele.”
“Gelecek nesillerin neler düşüneceği konusunda kaygılananlar, özgür olamaz. Gelecek sadece bir hipotezdir ve artistler, hipotezlerle çalışmaz. Şu an ve burası önemlidir.” “Her insan aynı enerji potansiyeline sahiptir. Sıradan bir insan enerjisini bir sürü ıvır zıvıra harcar. Ben ise enerjimi sadece bir işe odaklarım; resimlerime. Hayatımdaki her şeyi bunun için feda ederim. Kendimi bile!”
José Morinho: Güneş Kova burcu, 26 01 1963 doğumlu
“Bir antrenör her şey olmalı: Taktisyen, lider, psikolog “Bir antrenör her şey olmalı: Taktisyen, motivatör, lider, yöntem bilimci, psikolog.”
Bir felsefe profesörü bana demişti ki, “Sadece futboldan anlayan bir antrenör hiçbir zaman en iyi olamaz. Asıl farkı, diğer alanlarda yaratırlar.”
Mesajı hemen aldım.
“Chelsea’ye ilk gittiğimde zıtlaşan, meydan okuyan bir liderdim; çünkü takımın buna ihtiyacı olduğunu hissettim. Oyuncularımın, potansiyellerini performansa dönüştürmekten başka çareleri yoktu. Grup dışındakilerle de zıtlaşıyor, meydan okuyorduk. Biz en iyiyiz, kazanacağız, biz özel bir takımız” demekten çekinmiyorduk. Dediklerimizi ispatlamamız gerekiyordu ve bu da mükemmel bir fırsattı. Oyuncularınızı ne kadar iyi anlarsanız, onlara o kadar iyi öncülük edersiniz. Hiçbir zaman oyuncuların, “O bizim liderimiz” ona saygı duymalıyız, dediği tarz liderlikten hoşlanmadım. “Hocama o kadar inanıyorum ve güveniyorum ki, o ne dese yapmak istiyorum!” demelerini tercih ederim.
Dememiz o ki; yaşam aslında başarısızlıkların içerisinden kendini şekillendiriyor. Sizlerde sizde iz bırakanlardan birini bana instagram hesabıma yorum kısmına doğum tarihinizle birlikte yazın.
Sizinle kendimi tamamlıyorum… İyi ki varsınız.
Mutlu günler dilerim.
Hayatınızı, hiç olmayan bir adanın altınlarını ararken geçirmeyin.
Günaydın yepyeni bir günden…
Yavaş yavaş koç burcundaki enerji dağılıyor. Tabi içinizdeki diyorsunuz ki bizi de dağıttı gidiyor.
Hayat böyledir. İnişlerle çıkışlarla ilerler…
Kendinizi hiç istemediğiniz bir duygunun ya da durumun içinde savaşırken bulursunuz. Hatta belki savaşacak gücünüz var mı yok mu onu da bilmiyorsunuz. Savaşsan bir türlü savaşmasan bir türlüdür. Yorgunuz ne tuhaf değil mi?
Bence dinlenmeyi bilmiyoruz. Ya da vazgeçmenin gurursuzluk olduğunu düşünüyoruz. Belki de vazgeçmenin bir başarısızlık olduğu fikrindeyiz.
Başarı veya başaramama ile ilgili dünyada zirvede olan insanların kısa notlarını paylaşıyorum. Biraz bakış açımızı değiştirsin. Sizden isteğim bu kişilerden hangisinin fikrine kendinizi yakın olduğunuzu benimle paylaşmanızdır. İnstagram ve Twitter hesabımda son paylaştığım postun altına görüşünü ifade eden kişinin adını yazmanızı heyecanla bekleyeceğim.
İnstagram : @astromatik Twitter: @astromatikk
Oprah Winfrey: Güneş kova burcu, 29 Ocak 1953
“Kendini kötü hissetmek iyidir “
Çukura düştüğünde, bunun başarısızlık olduğunu düşünebilirsin. Bazen kısa süre için bile olsa kendini kötü hissetmek iyidir. Elinden kaçırmış olduklarına üzülmek için kendine izin ver. Seni çukurdan çıkaracak olan şey ise hatalarından ders almak.”
“Kariyerim boyunca 35 binden fazla röportaj yaptım. Kamera kapandığı anda herkes şunu soruyor:
‘iyi miydim?’ Bunu Başkan Bush’tan da Obama’dan da ev hanımlarından da duydum.
Kurbanlardan ve suç işleyenlerden de Beyonce’dan da… Hepimiz kabul görmek istiyoruz.”
Henry Ford: Güneş Aslan burcu, 30 Temmuz 1863
“Uzmanlarla çalışmıyorum.”
Uçak, rüzgârı karşısına alarak yükselir “Her şey ters gidiyorsa unutma: Uçak, rüzgârı karşısına alarak yükselir, arkasına alarak değil.” “Çalışanlarımdan hiçbiri ‘uzman’ değildir. Kendini ‘uzman’ olarak gören çalışanlarla yolumuzu ayırıyoruz. Çünkü bir işi gerçekten bilen kimse, kendini ‘uzman’ sanmaz. Her zaman çok daha fazlasını yapması gerektiğini bilir, ne kadar iyi ve verimli olduğunu düşünmez. Hep ileriyi düşünür, “İmkânsız” diye bir şey olmadığına inanır.”
Woody Allen: Güneş Yay burcu, 1 Aralık 1935
“Bir yerde hata olacaktır.”
“Bir sahneyi defalarca tekrar tekrar çekeriz. Buna rağmen hiçbiri mükemmel olmaz. Ne kadar çekerseniz çekin, bir yerde hata olacaktır.”
Nelson Mandela: Güneş Yengeç burcu, 18 Temmuz 1918
“Ümitsizlik yenilgiye ve ölüme giden yoldur “
“Ben koşulsuz şartsız iyimser biriyim. Bunun doğuştan mı, yoksa çevremden mi kaynaklandığını bilemem. İyimser olmanın getirdiği bir zorunluluk, insanın yüzünü güneşe doğru dönüp ileriye doğru adım atmasıdır. İnsanlığa olan güvenimin test edildiği sayısız karanlık geceler oldu. Ancak, kendimi umutsuzluğa kaptıramazdım.
“Özgürlüğüme kavuşmak üzere hapishanenin kapısından çıkarken farkındaydım: gücenmişliğimi ve nefretimi arkamda bırakmadığım sürece hapishaneyi terk etmiş olmayacaktım.”
Martin Luther King, Jr.: Güneş Oğlak burcu, 15 Ocak 1929
“Ellerimizin temiz kaldığından da emin olmalıyız “
Özgürlük için tutkuyla ve yorulmadan çalışmalıyız. Ama davamız boyunca ellerimizin temiz kaldığından da emin olmalıyız. Yalana, nefrete ve fesata hiçbir zaman başvurmamalıyız. Asla gocunmamalıyız.”
Pablo Picasso: Güneş Akrep burcu, 25 Ekim 1881
“Sıradan bir insan enerjisini bir sürü ıvır zıvıra harcar “
Yarına, ‘yapmadan ölsen aldırış etmeyeceğin şeyleri’ ertele.”
“Gelecek nesillerin neler düşüneceği konusunda kaygılananlar, özgür olamaz. Gelecek sadece bir hipotezdir ve artistler, hipotezlerle çalışmaz. Şu an ve burası önemlidir.” “Her insan aynı enerji potansiyeline sahiptir. Sıradan bir insan enerjisini bir sürü ıvır zıvıra harcar. Ben ise enerjimi sadece bir işe odaklarım; resimlerime. Hayatımdaki her şeyi bunun için feda ederim. Kendimi bile!”
José Morinho: Güneş Kova burcu, 26 01 1963 doğumlu
“Bir antrenör her şey olmalı: Taktisyen, lider, psikolog “Bir antrenör her şey olmalı: Taktisyen, motivatör, lider, yöntem bilimci, psikolog.”
Bir felsefe profesörü bana demişti ki, “Sadece futboldan anlayan bir antrenör hiçbir zaman en iyi olamaz. Asıl farkı, diğer alanlarda yaratırlar.”
Mesajı hemen aldım.
“Chelsea’ye ilk gittiğimde zıtlaşan, meydan okuyan bir liderdim; çünkü takımın buna ihtiyacı olduğunu hissettim. Oyuncularımın, potansiyellerini performansa dönüştürmekten başka çareleri yoktu. Grup dışındakilerle de zıtlaşıyor, meydan okuyorduk. Biz en iyiyiz, kazanacağız, biz özel bir takımız” demekten çekinmiyorduk. Dediklerimizi ispatlamamız gerekiyordu ve bu da mükemmel bir fırsattı. Oyuncularınızı ne kadar iyi anlarsanız, onlara o kadar iyi öncülük edersiniz. Hiçbir zaman oyuncuların, “O bizim liderimiz” ona saygı duymalıyız, dediği tarz liderlikten hoşlanmadım. “Hocama o kadar inanıyorum ve güveniyorum ki, o ne dese yapmak istiyorum!” demelerini tercih ederim.
Dememiz o ki; yaşam aslında başarısızlıkların içerisinden kendini şekillendiriyor. Sizlerde sizde iz bırakanlardan birini bana instagram hesabıma yorum kısmına doğum tarihinizle birlikte yazın.
Sizinle kendimi tamamlıyorum… İyi ki varsınız.
Mutlu günler dilerim.