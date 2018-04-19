Hayatınızı cesurca kabullenin. Başarıya dönüştüğünü göreceksiniz.

Gün genelinde Ay İkizler burcunda ilerliyor olacak. Duygusal anlamda daha hareketli olurken aynı zamanda inişli çıkışlı anlar yaşayacağımız da bir gün. Satürn gezegenin gerilemeye başlamasıyla birlikte 5 Eylül’e kadar yarım kalmış işlerimizi tamamlamak her ne konuda olursa olsun bütün eksiklerimizi gidermek adına bizlere yeni fırsatlar sunuyor olacak.

Bu süreye kadar sizler de şöyle bir düşünün….

Şimdiye kadar neleri eksik yaptınız?

Hangi konularda düzeltmeniz gereken yarım bırakılmış işleriniz var?

Bu dönemde bunlara adapte olun. Aynı zamanda ektiklerimizin sonucunu göreceğimiz ilahi adaletin başladığı bir süreç te olacaktır. Kısacası şu ana kadar işlerinde oldukça disiplinli hareket eden, verilen bütün işleri layıkıyla yerine getiren insanların ödül dönemi başlıyor. Bunun zıttını düşünecek olursak her işte kaytarmaya çalışanların ve işini yarım yamalak yapan herkesin de hak ettiği sonucu yaşayacağı bir dönemin de başlangıcı olacaktır.

Bu dönem ekonomik anlamda bizleri biraz zorlayabilir. Bunun için ise daha öngörülü ve sistemli davranmakta fayda vardır. Sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez, geçmiş deneyimlerinize bakıp ders almalısınız. Dakiklik, düzen, azim ve kararlılık göstermezseniz hiçbir işte başarılı olamazsınız. Nerede olursanız olun zirveye ulaşmak istiyorsanız, yaptığınız işin en iyisini yapmalı ve bir o kadar da çevrenize yardımcı olmalısınız. Unutmayın mum olmak için önce yanmayı bilmek gerek.

Gelelim günün Tavsiyeli Hikâyesine

Şorence Chatwik, 4 Temmuz 1952 tarihinde Pasifik Okyanusu’na dalarak, Kaliforniya’ya doğru yüzmeye başlar. Eğer bu denemesini başarıyla tamamlarsa bunu yapan ilk bayan yüzücü olacaktı. Chatwik çok kararlı bir şekilde okyanusun sularına dalarak yüzmeye başladı. Ancak o gün yoğun sisten dolayı göz gözü görmüyordu, su ise aşırı derecede soğuktu. Bu zor deneme birçok insan tarafından televizyonlardan dakika dakika seyrediliyordu. Saatler ilerliyor, bir taraftan yorgunluk bir taraftan soğuk...

Chatwik için dayanılmaz bir durumdu. Bu zorlu yüzüşe 15 saat dayandıktan sonra artık devam edemeyeceğini anlayınca kendisini sudan çıkarmalarını istedi. Yakındaki teknede bulunan annesi ve antrenörü karaya yaklaştığını belirterek yüzmeye devam etmesini söylediler. Ama Chatwik dönüp Kaliforniya sahillerine baktığında tek görebildiği yoğun bir sis tabakasıydı.Az sonra Chatwik daha fazla dayanamayarak sudan çıktı.

Dinlenip kendine geldikten sonra gazetecilerin "Kıyıya çok az bir mesafe kalmıştı niçin biraz daha dayanmadınız?" sorusuna "Bakın mazeret bulmak için söylemiyorum ama karayı görebilseydim başarabilirdim" cevabını verdi. Chatwik’in pes etmesi ne yorgunluktan ne de soğuktan kaynaklanıyordu. Sis yüzünden karayı göremediği için hedefine ulaşamayacağını düşündü ve yüzmekten vazgeçti. Kendisi iki ay sonra aynı mesafeyi yüzerek geçmiş ve rekor kırmıştır.

Dememiz o ki; Sisli günler bazen sizin önünüzü görmenize engel olabilir. Belki başarınıza kavuşmak için çok az bir vakit kaldı nerden biliyorsunuz? Bir düşünün. Zaman zaman hayatın içerisinde tıkanıklar yaşarız. Bu genelde en son noktada da olur. Aslında belki hedefinize çok az kalmıştır. Pes etmeyin. Sisli günler vardı bu doğru ama inanın ki karayı görüyorum… Az kaldı… Yola devam…

Mutlu günler dilerim.