Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme.

Perşembe günü boyunca Ay Terazi burcunda ilerliyor. Sabah saatlerinde ilişkilerimizden yana kendimizi yeterince anlaşılmadığımızı düşünebiliriz. Annemiz ya da aile büyüklerimizden yana duygusal bir baskı bizi biraz kızdırabilir. Mümkün olduğunca kimsenin senin adına karar vermesine izin verme ama başkalarının hâklı olabileceğini de unutma. Asla kaybetmekten korkarak, sırf inanmak istediğin için karşındaki insanın sevgi sözcüklerine karşı hemen inanç gösterme. Beklentilerini karşılamak adına tek yönlü olmaman gereken önemli bir gün geneli içerisindeyiz.Bir diğer dikkat çeken husus Ay-Kiron karşıt açısının kesinleşmesi.Bu açı bugün yoğun duygular ve yaralayıcı sözlere karşı savunmasız olabileceğinizi söylüyor. Cevabını bildiğiniz soruları sormayın. Zamanında kırgınlık duyduğunuz ya da yara aldığınız olayları sorgulayabilirsiniz. Bakıldığında yara yoktur aslında, hak etmediğiniz ya da hazmedemediğiniz şeyler vardır. Bunun üzerine ayrıca gitmemenizi öneririz. Parasal ve finansal konularda alacak verecek dengesini oluşturmak isteyebilirsiniz. Yatırımsal konularda gerekli araştırmayı yapmadan risk almayı tercih etmeyin. Otorite figürleri ile yapacağınız görüşmeleri akşam saatlerine doğru tercih ederseniz kendinizi daha doğru ifade etme şansını yakalayabilirsiniz.

Gelelim günün Tavsiyeli hikâyesine;

John Ruskin, unlu İngiliz sanat eleştirmenidir. Ruskin'in bir gün zengin bir arkadaşıyla aksam yemeği randevusu vardır. Arkadaşı suratı asık bir şekilde gelir. Anlaşıldığına göre, yemeğe gelirken arkadaşının göğüs cebindeki dolmakalem kırılmış ve kısa bir sure önce hediye olarak aldığı değerli bir mendilin üzerine çıkmayan Hint mürekkebi leke yapmıştı. Arkadaşı mendili çıkarıp Ruskin'e gösterdi.

Kumaşın ortasında çok belirgin siyah yuvarlak bir leke vardı. Adam o kadar üzülmüştü ki yemeğine çok az dokunabildi ve eve aceleyle dönerken mendili masanın üstünde unuttu.

Ruskin çıkarken mendili yanına aldı. Birkaç hafta sonra zengin arkadaşının evine bir paket teslim edildi. Açtığında, kendisini çok şaşırtan ve sevindiren bir şekilde mürekkep lekeli mendilin harika bir sanat eserine döndüğünü gördü.

Ruskin biraz Hint mürekkebi almış ve yuvarlak lekeyi merkez noktası olarak kullanıp, bütün mendili kaplayan nefis bir desen çizmişti. İnsanlar eğer pozitif düşünürlerse ve yaratıcı davranırlarsa, olumsuzlukları başarıya dönüştürebilirler.

Ruskin arkadaşının küçük üzüntü duvarına bir kapı açarak mutluluğunu sağlamıştı ve sonuçta hem özverili davranışı ile yaşamlarını zenginleştirmiş ve hem de arkadaşının sevgisini kazanmıştı.

Dememiz o ki; Hayat ve insanların arasındaki ilişkiler beklentiye dayandığında en tehlikeli şekle dönüşür. Beklenti içinde olmak insanla ilişkili olmadığından, evrenin yaratıcısına dayandığında karşılığını bulur. Her oluş için bir süre geçmesi gerekir. Çiçeğin açması, tohumun yüzeye çıkması, gecenin bitmesi gibi, her şey bir zaman alır. Bunun farkına varıp bu oluşlara izin vermek gerekir. Kader, alın yazısı denen sınavlar bu beklentiler karşısında tavrınızı test eder. Hayatın içinde tesadüf yoktur ve hiçbir şey şans eseri olmaz. Olan her şeyin bir nedeni vardır.

Mutlu günler dilerim…

