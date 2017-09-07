Hayat sana eninde sonunda yenilgileri başın dik, ihaneti gözlerin açık karşılamayı öğretir…

Günaydın hafta sonuna doğru adım adım ilerliyoruz. Dolunay etkisini daha da üzerimizde hissetmeye başladığımız bir gündeyiz. Fiziksel anlamda halsizlik, hareketsizlik ve konuşmaya bile isteğinizin olmadığı bir hal içerisinde olabilirsiniz. Bu ufak tuzaklara çok fazla kapılmamaya çalışın ama şartlarınızı da çok zorlamayın.

Duygusallığınıza hâkim olamadığınız kendinizi insanlar tarafından yanlış anlaşılmış bir tavır içinde hissederken bir yandan da aşk acısı gerçeğiyle yüzleşeceğimiz bir durum söz konusu.

Belki de hayatınızın hiçbir döneminde merhamete, sevilmeye veya aşka bu kadar ihtiyacınız olmamıştı. Belki de gidenin dönmesini bu kadar beklemek sizin harcınız değildi. Uğradığınız haksızlığın ya da yaptığınız fedakârlığın nankörlüğü ile hiç bu kadar zayıf duygularla karşılamamıştınız. Gemileri yakmak ya da limanı yok etmemek elde değil dimi?

Size yapmayın demek çaremi bilmem ama durmayı başarırsanız neler olacağını anlatmak mümkün diye düşünüyorum.

Eğer bugün bu duygularla yüzleşerek, yaptıklarınızdan ders almayı seçerseniz ve Allah’ın adaletine bıraktığınızda sizin hayrınız için sizden daha yaratıcı çözümler sunacağına inanırsanız ödülünüz büyük olacaktır.

Akşam saatlerine kadar güverte temizliği yapın derim. Sonra Ay koç burcuna geçecek. Demir alma zamanı. Bizi biz yapan insanlar ve yaşadıklarımızdır. İnsan insanla imtihan edilir. Sileceğiz gözyaşlarımızı önümüze bakacağız. Biliyorum içinizde bir yer var hem yanıyor hem özlüyor hem pişman hem yalnızlık çekiyor ama konuşamıyor… Bide Sılanın şarkısında dediği gibi konuşanlara özeniyor….

Gelelim günün tavsiyesine;

Bir süre sonra bir eli tutmakla bir ruhu zincirlemek arasındaki ince farkı öğrenirsin.

Ve aşkın yaşlanmak, birlikte olmanın da güvende olmak anlamına gelmediğini de öğrenirsin,

Ve öpücüklerin sözleşme, hediyelerin de vaat olmadığını öğrenmeye başlarsın,

Ve yenilgileri başın dik ve gözlerin açık karşılamaya başlarsın,

Bir çocuğun üzüntüsü ile değil, bir yetişkinin zarafeti ile karşılık vermeyi öğrenirsin.

Ve her şeyi bugünü düşünerek yapmayı da öğrenirsin çünkü yarınla ilgili her şey belirsizdir.

Bir süre sonra güneş ışığının yakıcı olduğunu öğrenirsin, eğer fazla maruz kalırsan.

Bu yüzden, başka birisinin sana çiçek getirmesini beklemeden kendi bahçeni yarat ve kendi ruhunu kendin süsle.

Ve göreceksin ki dayanıklısın…

Ve kuvvetlisin

Ve değerlisin.

Dememiz o ki;

Her insan bir öğretidir.

Vicdanınıza sarılın… Vicdansızlara değil…

Mutlu günler dilerim…

KOÇ

Parasal konular ile ilgili bazı dengeleri toparlamak isteyeceksiniz.

BOĞA

Sevgi anlamında kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz.Finansal konularda önemli bir düzenleme içerisinde olabilirsiniz.

İKİZLER

Bugün izlenimlerinizi oluşturmak için acele hareket etmeyin.

YENGEÇ

Finansal işbirliklerinizde daha dikkatli olmalısınız. İkili ilişkilerdeki iletişimsel başarılarınız ile göz dolduracaksınız.

ASLAN

Bazı konularda kendinizi ifade etmek durumunda kalabilirsiniz.

BAŞAK

Tavrınızda ki sert etkiler toparlanması zor durumlara yol açabilir. Trafikte dikkatsizlikten dolayı ufak sıkıntılar yasayabilirsiniz temkin!

TERAZİ

İlişkilerde özgürlük temalı bazı sorunların yeniden gündeme gelmesi sizi sıkıntıya düşürebilir.

AKREP

Tepkilerinizi daha sınırlı bir şekilde gösterin. Çabuk oluşan çelişkilere karşı daha kararlı durun.

YAY

Yaralarınızı sağduyu ile sarmalayarak bir yerlerden ruhsal arınmaya başlamanız doğru olacak.

OĞLAK

Önemli toplantılar ve ziyaretler günün tamamını meşgul edebilir.

KOVA

Sabır ve güç gerektiren önemli iş projeleri hayatınızın gündemini oluşturabilir.

BALIK

Arkadaş çevreniz ve sosyal yaşamınızda beklenmedik bazı davranış şekilleri sizi gerebilir.