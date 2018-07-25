Hayat herkesi yaralar ve sonrasında çoğu insan o yaralı yerlerinden güçlenir

Günaydın yepyeni bir güne başlıyoruz. Biliyorum oldukça şaşırtıcı ve ruhsal anlamda yorgun geçen günler içindeyiz. Gökyüzü bizleri bazı noktalarda oldukça zorluyor. İki güneş tutulması arasında bir ay tutulması yaşayacağız. Artık bu tutulma fazı içerisine girdik. Bugün daha güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Biliyorsunuz ki tutulma anında Mars gezegeni başrol oyuncusu oluyor ve kendi doğasını fazlasıyla ortaya koyuyor.
Ay sabah saatlerinden itibaren günün çoğunluğunda oğlak burcunda hareket edecek. Duygusal anlamda kendimizi depresif hissedebilir ve gerçeklerin acı tarafları ile yüzleşebiliriz. Özellikle otoriter figürlerin hayatımıza baskısını daha net bir şekilde görebilir ve buna boyun eğmemek için asi tavırlar sergileyebiliriz.
Bugün önemli olan kendi girişimlerinize odaklanmanız ve hedeflerinizi belirlemeniz olacaktır. Kendinizi yöneticilerinize doğru ifade etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Özetle bugün öfke kontrolü yapmak iletişim kurduğumuz insanların söylediklerini doğru yönde anlamak çok önemli bir detay olacaktır.
Gün genelinde esnek olmak ve yeni fikirlere açık olmak sizi çok mutlu edecektir. Yeni teknoloji ve sosyal medya ile ilgili öğreneceğiniz girişimleriniz varsa bugün oldukça ideal. İşlerinizi kolaylaştıracak pratik bilgiler elde edebilirsiniz. Bugün dayanaklılığınızın ve sabrınızın ödüllerini almaya açıksınız.
Aynı zamanda kazalara ve sakarlıklara karşı da bir o kadar açık bir gün. Ancak günün en güzel tarafı birlikte iş yaptığımız kişilerle ve ticari projelerimizle ilgili önemli gelişmeler kaydetmek ve kazanımlarımızı artırmak amacıyla önümüze çıkan fırsat baloncuklarını değerlendirmek olacaktır. Hedefleri olanlar kazanacaktır. Farkındalığınızı yükseltmelisiniz. Bilgi farkındalıkla yaşama geçirilmediğinde bizi rahatsız eder. Çünkü sadece bilgi deposu olursak ve farkındalığı yaşama geçirmezsek suçluluk duyarız. Hiçbir şey bilmeden yaşayan “mutlu” cahillere özeniriz. Çünkü bilgi sorumluluk getirir. Sorumluluk yetişkinlerin işidir. Duygusal boyuttaki yetişkinlerin. Robotlar farkında olmaz. Yüklenen programlar doğrultusunda ve program kalıpları içinde tepki verir.
Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;
Bir yolcu gemisi yolculuk esnasında kopan bir fırtınada batar ve içindekilerden sadece iki adam küçük ve ıssız bir adaya yüzmeyi başarırlar.
Ne yapacaklarını bilemeyen bu iki kazazede Allah'a yalvarmaktan başka çarelerinin olmadığına karar verirler. Fakat kimin duasının daha güçlü olduğunu anlamak için adayı ikiye bölmeye karar verirler ve adada karşılıklı olarak yaşamaya başlarlar.
İlk diledikleri şey yiyecektir. Ertesi sabah, birinci adam kendi tarafında dalları meyve dolu bir ağaç bulur ve ağacın meyvelerinden yer. Diğer adamın alanı ise hala çoraktır!
Bir hafta sonra, birinci adam yalnız olduğu için kendisine bir eş diler. Ertesi gün bir kadın yüzerek birinci adamın tarafına gelir. Diğer tarafta yine hiçbir şey yoktur!
Hemen sonra birinci adam bir ev, giysiler ve daha fazla yiyecek diler. Sihirli bir değnek değmişçesine tüm istedikleri kendisine verilir. Fakat ikinci adam hala hiçbir şeye sahip olamamıştır!
En sonunda birinci adam bir gemi diler böylece karısıyla birlikte adayı terk edebilecektir. Sabahleyin kendi tarafına demirlenmiş bir gemi bulur.
Birinci adam karısıyla birlikte gemiye biner ve ikinci adamı adada bırakmaya karar verir. Onun hiç bir dileği gerçekleşmediği için Allah'ın nimetlerine layık biri olmadığını düşünür
Gemi kalkmak üzereyken birinci adam cennetten yankılanan bir ses duyar, "Neden arkadaşını adada bırakıyorsun?"
"Bana gönderilen nimetler sadece bana aittir çünkü onlar için ben dua ettim," diye cevap verir birinci adam. "Onun duaları kabul edilmedi o yüzden o hiçbir şeyi hak etmiyor." der
"Yanılıyorsun!" diye azarlar ses birinci adamı. "Onun sadece tek bir dileği vardı ve kabul ettim. Eğer etmeseydim sen gönderdiğim nimetlerin hiç birine sahip olamazdın."
"Allah'ım ne olur söyle bana" dedi birinci adam, "Ne diledi de ona minnettar olmam gerekiyor?"
"Senin tüm dileklerinin gerçek olmasını diledi."
Hepimizin bilmesi gerekir ki; Bize gönderilen nimetler sadece bizim dualarımızın sonucunda değil bizim için dua edenler sayesinde de gerçekleşir.
Dememiz o ki; Başkası için yaptığınız şeyler kendiniz için yaptıklarınızdan daha önemlidir...
Sevdikleriniz ve sevenlerinizle hayatı tam anlamıyla paylaşabilmeniz dileğiyle…
Hayat herkesi yaralar ve sonrasında çoğu insan o yaralı yerlerinden güçlenir
Günaydın yepyeni bir güne başlıyoruz. Biliyorum oldukça şaşırtıcı ve ruhsal anlamda yorgun geçen günler içindeyiz. Gökyüzü bizleri bazı noktalarda oldukça zorluyor. İki güneş tutulması arasında bir ay tutulması yaşayacağız. Artık bu tutulma fazı içerisine girdik. Bugün daha güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Biliyorsunuz ki tutulma anında Mars gezegeni başrol oyuncusu oluyor ve kendi doğasını fazlasıyla ortaya koyuyor.
Ay sabah saatlerinden itibaren günün çoğunluğunda oğlak burcunda hareket edecek. Duygusal anlamda kendimizi depresif hissedebilir ve gerçeklerin acı tarafları ile yüzleşebiliriz. Özellikle otoriter figürlerin hayatımıza baskısını daha net bir şekilde görebilir ve buna boyun eğmemek için asi tavırlar sergileyebiliriz.
Bugün önemli olan kendi girişimlerinize odaklanmanız ve hedeflerinizi belirlemeniz olacaktır. Kendinizi yöneticilerinize doğru ifade etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Özetle bugün öfke kontrolü yapmak iletişim kurduğumuz insanların söylediklerini doğru yönde anlamak çok önemli bir detay olacaktır.
Gün genelinde esnek olmak ve yeni fikirlere açık olmak sizi çok mutlu edecektir. Yeni teknoloji ve sosyal medya ile ilgili öğreneceğiniz girişimleriniz varsa bugün oldukça ideal. İşlerinizi kolaylaştıracak pratik bilgiler elde edebilirsiniz. Bugün dayanaklılığınızın ve sabrınızın ödüllerini almaya açıksınız.
Aynı zamanda kazalara ve sakarlıklara karşı da bir o kadar açık bir gün. Ancak günün en güzel tarafı birlikte iş yaptığımız kişilerle ve ticari projelerimizle ilgili önemli gelişmeler kaydetmek ve kazanımlarımızı artırmak amacıyla önümüze çıkan fırsat baloncuklarını değerlendirmek olacaktır. Hedefleri olanlar kazanacaktır. Farkındalığınızı yükseltmelisiniz. Bilgi farkındalıkla yaşama geçirilmediğinde bizi rahatsız eder. Çünkü sadece bilgi deposu olursak ve farkındalığı yaşama geçirmezsek suçluluk duyarız. Hiçbir şey bilmeden yaşayan “mutlu” cahillere özeniriz. Çünkü bilgi sorumluluk getirir. Sorumluluk yetişkinlerin işidir. Duygusal boyuttaki yetişkinlerin. Robotlar farkında olmaz. Yüklenen programlar doğrultusunda ve program kalıpları içinde tepki verir.
Gelelim günün tavsiyeli hikâyesine;
Bir yolcu gemisi yolculuk esnasında kopan bir fırtınada batar ve içindekilerden sadece iki adam küçük ve ıssız bir adaya yüzmeyi başarırlar.
Ne yapacaklarını bilemeyen bu iki kazazede Allah'a yalvarmaktan başka çarelerinin olmadığına karar verirler. Fakat kimin duasının daha güçlü olduğunu anlamak için adayı ikiye bölmeye karar verirler ve adada karşılıklı olarak yaşamaya başlarlar.
İlk diledikleri şey yiyecektir. Ertesi sabah, birinci adam kendi tarafında dalları meyve dolu bir ağaç bulur ve ağacın meyvelerinden yer. Diğer adamın alanı ise hala çoraktır!
Bir hafta sonra, birinci adam yalnız olduğu için kendisine bir eş diler. Ertesi gün bir kadın yüzerek birinci adamın tarafına gelir. Diğer tarafta yine hiçbir şey yoktur!
Hemen sonra birinci adam bir ev, giysiler ve daha fazla yiyecek diler. Sihirli bir değnek değmişçesine tüm istedikleri kendisine verilir. Fakat ikinci adam hala hiçbir şeye sahip olamamıştır!
En sonunda birinci adam bir gemi diler böylece karısıyla birlikte adayı terk edebilecektir. Sabahleyin kendi tarafına demirlenmiş bir gemi bulur.
Birinci adam karısıyla birlikte gemiye biner ve ikinci adamı adada bırakmaya karar verir. Onun hiç bir dileği gerçekleşmediği için Allah'ın nimetlerine layık biri olmadığını düşünür
Gemi kalkmak üzereyken birinci adam cennetten yankılanan bir ses duyar, "Neden arkadaşını adada bırakıyorsun?"
"Bana gönderilen nimetler sadece bana aittir çünkü onlar için ben dua ettim," diye cevap verir birinci adam. "Onun duaları kabul edilmedi o yüzden o hiçbir şeyi hak etmiyor." der
"Yanılıyorsun!" diye azarlar ses birinci adamı. "Onun sadece tek bir dileği vardı ve kabul ettim. Eğer etmeseydim sen gönderdiğim nimetlerin hiç birine sahip olamazdın."
"Allah'ım ne olur söyle bana" dedi birinci adam, "Ne diledi de ona minnettar olmam gerekiyor?"
"Senin tüm dileklerinin gerçek olmasını diledi."
Hepimizin bilmesi gerekir ki; Bize gönderilen nimetler sadece bizim dualarımızın sonucunda değil bizim için dua edenler sayesinde de gerçekleşir.
Dememiz o ki; Başkası için yaptığınız şeyler kendiniz için yaptıklarınızdan daha önemlidir...
Sevdikleriniz ve sevenlerinizle hayatı tam anlamıyla paylaşabilmeniz dileğiyle…