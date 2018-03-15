Hayat, her ne kadar zor görünse de, yapabileceğiniz ve başarabileceğiniz bir şey her zaman vardır

Günaydın haftanın son iş günlerine yaklaşıyoruz. Perşembe gününe dün kaybettiğimiz özel bir ruhun sözüyle başlayalım dedim. Stephen Hawking benim astronomiye ilgi duymamı ve evreni tüm gerçekliği ile görmeye çalışmamı sağlayan önemli bir kişiydi. Onun belgeselleri kitapları her şeyden önemlisi hayata bakış açısı hepimize ders olacak nitelikte. Benim büyük ilham kaynağımdı bu evren üzerinde. Rahmetle ve sevgiyle anıyorum kendisini.

Bugün ay sabah saatlerinde Kova burcunda ilerliyor olacak. Yenilikler içerisinde olacağımız ve yeni projelere açık olacağımız bir gün içinde olacağız. Ay’ın Uranüs ve Mars ile yapacağı uyumlu açılar bizlere yeni sürpriz gelişmeler içerinde olduğumuzu göstermektedir. Ay 13:00 dan sonra balık burcuna geçiş yapacak. Ve artık 17 Martta gerçekleşecek olan Yeniay fazına doğru ilerliyor olacağız. Ay balık burcunda daha hassas ve alıngan olabiliriz. Şartları zorlamaktan daha fazla şartlarımızı korumayı seçmek ve akış içinde olmak tekâmül sürecimiz açısından daha iyi sonuçlar verecektir. Güneş ve Jüpiter’in birlikte yaptığı koruyucu açı ise yaşantılarınızda talihsizlik olarak gördüğünüz her olayın ileride bir başarısını yaşayacağınızı müjdeliyor. Buna inanın ve bu şekilde hareket edin.

Bugün kendinizi adeta geçmişle geleceğin çatışması içinde bulabilir daha çok geçmiş ile ilgili pişmanlıkların sebebini bulmak isteyebilirsiniz. Bugüne kadar ilişkilerde yaşadığınız hataları fark edip bundan sonra yapmamak adına bazı kararlar alabilir ve kendi içinizde bir dönüşüme gitmek isteyebilirsiniz. Fakat bunu yaparken adaletli olup aynı zamanda başardığınız işler içinde kendinizle gurur duymayı bilmelisiniz. Bazen herkesin hatalar yapabileceğini önemli olan bunlardan ders çıkarmanın olduğunu kendimize inandırmalıyız.

Gelelim günün tavsiyesine;

Jorge Luis Borges Yaşam nedir diye soranlara....

Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya İkincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz, sırtüstü yatardım

Neşeli olurdum ilkinde olmadığım kadar.

Çok az şeyi ciddiyetle yapardım.

Temizlik sorun bile olmazdı asla.

Daha çok riske girerdim.

Seyahat ederdim daha fazla.

Daha çok güneş doğuşu izler, daha çok dağa tırmanır, daha çok nehirde yüzerdim.

Görmediğim birçok yere giderdim.

Dondurma yerdim doyasıya, daha az bezelye.

Gerçek sorunlarım olurdu hayali olanların yerine ve paraşüt almadan gitmeyen insanlardandım ben.

Yeniden başlayabilseydim, ilkbaharda pabucumu fırlatır, atardım. Ve sonbahar bitene dek yürürdüm çıplak ayakla.

Bilinmeyen yollar keşfeder, güneşin tadına varır, çocuklarla oynardım, bir şansım daha olsaydı eğer......

Ama işte, 85'imdeyim ve biliyorum....

Ölüyorum....

Yaşam nedir diye soranlara....