Hayal kırıklıkların;  Geçici yenilgilerden başka bir şey değildir...

Günaydın haftanın ortasından herkese merhabalar. Jüpiter’in burç değiştirip Akrep burcuna ilerlemesi ile hareketli günlere doğru ilerliyoruz. Dün Jüpiter’in burç değiştirdiği akşam saatlerinden sonra yaptığım gözlemler ile ilgili bazı bilgiler paylaşmak isterim.

Özellikle dün 17:00’dan sonra aldığım haberler arasında eski partnerlerin uzun zamandır iletişim kurmamasına rağmen dün hızlı bir iletişim trafiğine girmeleri, eski ilişkilere tekrar şans tanımak istemeleri, yıllar önce yarım kalmış isimlendirilmemiş bazı ortaklıkların tekrar toplantı yapılmasını talep ederek davet edilmesi, uzun zamandır eşlerin ortak sürdürdüğü şirketleriyle yol ayrımları kararı almaları ile karşılaştım. Tabi ki giriş bu kadar hızlı olduysa demek oluyor ki etkili bir Jüpiter akrep sürecindeyiz. Takip etmeye devam edip sizleri gidişattan haberdar edeceğim.

Gün genelinde Ay yengeç burcunda hareket edecek. Duygusal yönümüz güç kazanırken, sevilme duygumuzda bir artış söz konusu olacak. Algı ve iletişim çoğunlukla birbirine karışmış durumda olabilir. Takıntılı düşünme şekilleri mevcut olmakla birlikte geçmişte yaşanan olayların tekrar önümüze gelmesi ve yanlış anlaşılma gibi durumlarda kalmamız söz konusu olabilir. Bilincinizi istila eden bir korku ya da suçluluk duygusu veya güçlü bir minnet duygusu size duygusal bir ağırlık yaratabilir. Duygularınızı ifade ederken bilinç dışı bir duygusal direnç göstermeyin.

Haftanın genelinde etkin olan Mars-Satürn meydan okuması bugün kendini daha hissettirebilir. Kendinizi ortaya koymak isterken aslında korkularınızla da yüzleşmek zorunda olduğunuzu fark edebilirsiniz. İçinizdeki atılgan ve içgüdüsel enerjinin gücünü kontrol etmek şimdi daha zor olabilir. Bu duyguyu disiplinize etmeniz gerekmektedir. Eğer ayrıntılara fazla odaklandığınızda öfkeleniyorsanız, enerjinin daha kolay ifade edilebilmesi için bir şans vermek adına kendinize daha esnek olmayı deneyin.

Aynı zamanda bu transit etkisini çok çalışarak ve üreterek kullanmayı seçin. Bu çok çalışma duygunuzu kendinize özgü bir alanda gerçekleştirin. Zaman içinde çalışma ve deneyimlerimizle gerçek yeteneklerimizin anlaşılmasını temel alarak kendi güvenliğimizi inşa edebiliriz. Kendi gelişiminizin sorumluluğunu alarak içinizdeki gücün sonuçlarını hak ettiğinizde asıl başarıyı elde etmiş olacaksınızdır.

Gelelim günün Tavsiyesine;

Emin olmak güç gerektirir, kuşkulara sahip olmak cesaret gerektirir.

Bir yere ait olmak güç gerektirir, öne çıkmak cesaret gerektirir.

Bir arkadaşının acısını paylaşmak güç gerektirir, kendi acını hissetmek cesaret gerektirir.

Kendi acını saklamak güç gerektirir, onu göstermek ve onunla başa çıkmak cesaret gerektirir.

Savunmaya geçmek güç gerektirir, savunmayı bırakmak cesaret gerektirir.

Kazanmak güç gerektirir, teslim olmak cesaret gerektirir.

Tek başına durmak güç gerektirir, bir arkadaşa yaslanmak cesaret gerektirir.

Sevmek güç gerektirir, sevilmek cesaret gerektirir.

Yaşamda kalmak güç gerektirir, yaşamak cesaret gerektirir.

Dememiz o ki; Her yaptığınız işte güç ve cesaret bulabilirsiniz ve yaşamınız o zaman arkadaşlık ve sevgiyle dolabilir. Kendimize güven duymanın önemi tartışılamaz. Fakat sınırlarımızı bilmeksizin her işin altından kalkarım düşüncesi ile hareket etmek ve işin sonunda kötü sonuç alsak dahi bunu bir başarı göstergesi olarak benimsemek düştüğümüz hataların en başında gelmektedir. Eğer öz güvenimizin, kendimizi geliştirmenin temeli olduğunu düşünürsek hedeflerimize de daha güvenli yaklaşabiliriz. Eğer birkaç gün azimle hayatınızı düzeltmek adına kendinizle ilgili önlemler alıp sürdürürseniz anında yeniden yapılanacak ve bunun size ne kadar faydalı olduğunu fark edeceksiniz.

Şayet Bugün bu konuyu daha ayrıntılı konuşmak isterseniz ben sevgili Ezgi Sertel’in TEVE2 Kanalında saat 14.30’da Kadınlar Bilir programının misafiri olacağım. Beklerim…

Mutlu günler dilerim…