Hayal gücünüzle yaşayın, geçmişinizle değil

O zaman güne ay yay burcunda başlıyorsak içimiz neşe ile dolmaya da başlayabilir. Hafta başının gerginliğinden biraz daha uzaklaşmış olacağız. Daha pozitif ve içsel anlamda daha neşeli bir tavır içinde hareket edeceğiz. Bugün duygusal anlamda nereden başlayacağımızı ya da niyetlerimize gideceğimiz yoldan emin olmadığımızı düşünerek Planlarda beklenmedik değişiklikler yapabiliriz.

Duygularınızı göstermek ve ihtiyaçlarınızı dile getirmek sizler için biraz daha kolaylaşacaktır. Aile ile iş, ev ile sosyal yaşam, çevrenizdeki insanlarla aranızda kurmak istediğiniz içsel dünyanızda mesafe ile ilgili çelişkiler yaşamamaya özen gösterin. Kendi duygularınızı gereğinden fazla ciddiye alarak, kızgınlığa yol açan bastırma duygusundan kurtulmalısınız. Baskın tavırlar içerisinde olmamanız sizin açınızdan daha olumlu bir yöne gidecektir. Kariyerinizde var olan problemlerinizi üstlerinizle görüşmeyi deneyin. Onların getirdikleri çözümler size yardımcı olabilir, stresinizi bir anda azaltabilir. Ayrıca spor yaparken hız gerektiren hareketlerden kaçınmanız faydanıza olacaktır.

Başkalarının sana yapmasını istemediğin şeyi değil, insan olarak yapmaman gereken şeyleri başkalarına yapma. Erdemli bir insanı kınayan kötü bir kişi, başını havaya kaldırıp gökyüzüne tüküren biri gibidir. Tükürüğü gökyüzünü kirletmez, geri gelir ve kendini kirletir. Başkalarına bağlanıp güvenme, bunun yerine kendine dönüp eğil, gerçek mutluluk kişinin kendine güveniyle doğar.



Gelelim günün tavsiyesine;

Eğer kendine kesin inancın, güçlü bir iraden, kocaman bir yüreğin ve örnek alacağın kahramanların varsa, yaşamında her şeyi yapabilirsin. Başarı zihinsel bir olgudur. Başarıyı yakalama çalışmasına, kendini başarılı biri olarak görmekle başla. Seni güçlü yapan yediklerin değil hazmettiklerindir, seni zengin yapan kazandıkların değil muhafaza ettiklerindir, seni bilgili yapan okudukların değil kafana yerleştirdiklerindir, seni bilge yapansa okudukların değil farkına vardıklarındır.

Hiç kimse senden daha iyi değildir ama sen ortaya bir şey koymazsan sen de kimseden iyi değilsin. Başkasından iyi olman da çok anlam ifade etmez, çünkü önemli olan dünkü halinden iyi olup olmadığındır. İyimser yaranın üstünde kabuk, kötümser kabuğun altında yara görür. Hayatı olumlu açıdan gör. Yere bakarak yürüyüp çukurlardan kurtulmak yerine, yıldızlara bakarak yürüyen ve çukura düşenlerden ol.

Binlerce kilometrelik yolculuk tek bir adımla başlar. İlk adımın önemini bil, her insan doğuncaya kadar imkânsızdır. İlk adımı attığında o imkânsızlık bir mucizeye dönüşür ve yaşam başlar. Büyük adamlar olmazsa hiçbir büyük şey başarılamaz. İnsanlar da ancak karar verirlerse büyük olabilirler. Sen çiçekleri sevsen de onlar ölür, ayrık otlarını sevmesen de onlar büyür. Dış dünyada değiştireceğin şeylere değil, kendinde keşfedeceğin ve yapacaklarına odaklan.

Mutlu günler dilerim.