HakIı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değildir

Günaydın yıldız savaşçıları,Haftaya aksiyonlu ve hareketli etkilerle başlıyoruz.
Akrep burcunda gerçekleşen dolunayın etkilerini artık hissetmeye başlayacağımızı söyleyebiliriz. Zaten dün gece yeteri kadar uykusuz kaldıysanız hissetmeye başlamışsınız denilebilir.
Bugün İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Kültür etkinliklerindeki yazar söyleşisine davet edildim. Okullarında en çok okunan yazarlardan biri olmanın gururunu yaşadım. Henüz bugün katılacağım etkinlikte bakalım yeni yıldız savaşçılarının astroloji ile ilgili olan bağlarını inceleyeceğim.
Hepsi Astroloji ile kariyer bağlantılarını oldukça merak ediyorlar. Onlara bu şekilde bir atölye düzenleyeceğim.
Hali hazırda Ay yay burcunda ilerlerken bende onlara bunu seve seve yapacağım. Her zaman olduğu gibi deneyim ve gözlemlerimi yarın ki yazımızda paylaşacağım.
Mars gezegenimin üzerinde olan dolunay tecrübelerim oldukça ilginç başladı.
Geçtiğimiz yıl haksızlığa uğradığım bir konu hakkında enteresan bir ortamda enteresan bir şekilde, haksızlığa uğradığım kişi ile karşı karşıya kaldım. Birbirimizden habersizdik. Kendisi dürüst olmak gerekirse size onu yapan bendim diye cümleye başladı.
Karşımdaki kişi de astroloji bilgisini seven, değer veren ve araştıran biriydi.
Mars gezegenimin üzerinde olan bu dolunay bizi değişik bir ortamda değişik bir durumla karşı karşıya getirdi. Bu duruma o da şaşkındı bende şaşkındım.
Benimde onun hakkında düşündüğüm negatif fikirlerimin açıklığa kavuştuğunu gördüm. Varsayımlarımın gerçek olmadığını öğrendim o da benim hakkımda düşündüğü yanlış varsayımları öğrendi.
Çok enteresan bir deneyimdi. Hala yazarken yüzümde değişik bir tebessüm ve etkileyiciliğini hissetmekteyim.
O zaman ona düşündüğüm bir soruyu sorabilme şansını yakaladım. Bu büyük bir lükstür. İnsanlar içlerine işleyen ne soruları sormadan ölebiliyorken benim hissettiğim şey çok büyük bir huzurdu.
Sosyal medya ortamında birbirimizi takip ettiğimiz ve onun bana bir konu da olayın arka planını bilmeden bulunduğu bir eleştiri üzerine çıkmasıydı.
Asla kim olduğunu bilmediğim onunda beni hiç tanımadığı ama astroloji ile ilgileniyor olmamızın verdiği ortak bir yakınlık vardır.
Bu olay yaşanıp bittikten sonra astrolojiyi bilen ve seven birinin nasıl oluyor da empati yeteneğinin bu kadar zayıf olma ihtimali olduğunu kendime sordum durdum.
Hatta bu soruyu ona çok sormak istiyordum.
Gerçekten bu soruyu sorabilme fırsatı ile karşı karşıya kalmak muhteşemdi.
Cevap olarak “ben ruhsal biri değilim, dünyevi şeyleri önemsiyorum” diye bir cevap aldım. Haksızlıklara gelemiyorum dedi.
Neden geçen yıl bunu açıklamadığımı sordu.
Neden bu kadar sustuğumu sordu.
Bense dünyevi şeyleri hiç önemsemiyor ve haklı olduğuma inandığım şeylerde kendimi anlatma yaşımı çoktan geçtiğimi biliyordum. Aynı zamanda o zaman haritama göre açıklama yapmamda doğru değildi.
Nitekim şu an akla hayale gelmeyecek bu şekilde bu kadar sıcak ve dostane bir durumda bir karşılaşma yaşamayacaktık diye düşündüm. Kendisi bir o kadar dürüst ve net biriydi.
Aslında o dik duruşunun altında hatalı gördüğü şeyleri düzeltme isyanı vardı.
Şans verme ya da belki insanlık hali deme kısmı onun için sadece bir halüsinasyondu. Âmâ kendini bilen çokta zarif biriydi. O da bana ayna oldu.
Muhteşem bir deneyimdi.
Kendisini tanımak ve evrende hiçbir haksızlığın ya da haklılığın belki de gizliliğin kalmadığını görmek ne kadar güzel ve göz alıcıydı anlatamam.
İşte bugünler böyle benzer olaylar iç içe olabilirsiniz. Bunlar güzel ve anlamlı şeyler. Yaşamı anlamak veya yaşamı yudum yudum içmek gibi bir şey.
Lezzetini yakalamak. Çok üzülmüş ve çok kırılmıştım ama ne fayda.
O kırgınlığın içinde çok güzel bir çiçek filizlendi. Bazı öykülerimiz iyi ki var.
İnanın bana iyi ki var…
Şimdi kendi hayatınıza bakın ve içinizde bu olayı neden yaşıyorum sorusunu sormaktan daha çok, bu iş nereye çıkacak sorusunu sorarak tebessüm edin.
Olması gereken en güzel şekliyle oluyor.
Hiç bir şeyin önüne geçemiyorsunuz.
Güzel bir hafta diliyorum hepinize.
HakIı bir düşüncenin, meyve vermemesi mümkün değildir
Günaydın yıldız savaşçıları,Haftaya aksiyonlu ve hareketli etkilerle başlıyoruz.
Akrep burcunda gerçekleşen dolunayın etkilerini artık hissetmeye başlayacağımızı söyleyebiliriz. Zaten dün gece yeteri kadar uykusuz kaldıysanız hissetmeye başlamışsınız denilebilir.
Bugün İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Kültür etkinliklerindeki yazar söyleşisine davet edildim. Okullarında en çok okunan yazarlardan biri olmanın gururunu yaşadım. Henüz bugün katılacağım etkinlikte bakalım yeni yıldız savaşçılarının astroloji ile ilgili olan bağlarını inceleyeceğim.
Hepsi Astroloji ile kariyer bağlantılarını oldukça merak ediyorlar. Onlara bu şekilde bir atölye düzenleyeceğim.
Hali hazırda Ay yay burcunda ilerlerken bende onlara bunu seve seve yapacağım. Her zaman olduğu gibi deneyim ve gözlemlerimi yarın ki yazımızda paylaşacağım.
Mars gezegenimin üzerinde olan dolunay tecrübelerim oldukça ilginç başladı.
Geçtiğimiz yıl haksızlığa uğradığım bir konu hakkında enteresan bir ortamda enteresan bir şekilde, haksızlığa uğradığım kişi ile karşı karşıya kaldım. Birbirimizden habersizdik. Kendisi dürüst olmak gerekirse size onu yapan bendim diye cümleye başladı.
Karşımdaki kişi de astroloji bilgisini seven, değer veren ve araştıran biriydi.
Mars gezegenimin üzerinde olan bu dolunay bizi değişik bir ortamda değişik bir durumla karşı karşıya getirdi. Bu duruma o da şaşkındı bende şaşkındım.
Benimde onun hakkında düşündüğüm negatif fikirlerimin açıklığa kavuştuğunu gördüm. Varsayımlarımın gerçek olmadığını öğrendim o da benim hakkımda düşündüğü yanlış varsayımları öğrendi.
Çok enteresan bir deneyimdi. Hala yazarken yüzümde değişik bir tebessüm ve etkileyiciliğini hissetmekteyim.
O zaman ona düşündüğüm bir soruyu sorabilme şansını yakaladım. Bu büyük bir lükstür. İnsanlar içlerine işleyen ne soruları sormadan ölebiliyorken benim hissettiğim şey çok büyük bir huzurdu.
Sosyal medya ortamında birbirimizi takip ettiğimiz ve onun bana bir konu da olayın arka planını bilmeden bulunduğu bir eleştiri üzerine çıkmasıydı.
Asla kim olduğunu bilmediğim onunda beni hiç tanımadığı ama astroloji ile ilgileniyor olmamızın verdiği ortak bir yakınlık vardır.
Bu olay yaşanıp bittikten sonra astrolojiyi bilen ve seven birinin nasıl oluyor da empati yeteneğinin bu kadar zayıf olma ihtimali olduğunu kendime sordum durdum.
Hatta bu soruyu ona çok sormak istiyordum.
Gerçekten bu soruyu sorabilme fırsatı ile karşı karşıya kalmak muhteşemdi.
Cevap olarak “ben ruhsal biri değilim, dünyevi şeyleri önemsiyorum” diye bir cevap aldım. Haksızlıklara gelemiyorum dedi.
Neden geçen yıl bunu açıklamadığımı sordu.
Neden bu kadar sustuğumu sordu.
Bense dünyevi şeyleri hiç önemsemiyor ve haklı olduğuma inandığım şeylerde kendimi anlatma yaşımı çoktan geçtiğimi biliyordum. Aynı zamanda o zaman haritama göre açıklama yapmamda doğru değildi.
Nitekim şu an akla hayale gelmeyecek bu şekilde bu kadar sıcak ve dostane bir durumda bir karşılaşma yaşamayacaktık diye düşündüm. Kendisi bir o kadar dürüst ve net biriydi.
Aslında o dik duruşunun altında hatalı gördüğü şeyleri düzeltme isyanı vardı.
Şans verme ya da belki insanlık hali deme kısmı onun için sadece bir halüsinasyondu. Âmâ kendini bilen çokta zarif biriydi. O da bana ayna oldu.
Muhteşem bir deneyimdi.
Kendisini tanımak ve evrende hiçbir haksızlığın ya da haklılığın belki de gizliliğin kalmadığını görmek ne kadar güzel ve göz alıcıydı anlatamam.
İşte bugünler böyle benzer olaylar iç içe olabilirsiniz. Bunlar güzel ve anlamlı şeyler. Yaşamı anlamak veya yaşamı yudum yudum içmek gibi bir şey.
Lezzetini yakalamak. Çok üzülmüş ve çok kırılmıştım ama ne fayda.
O kırgınlığın içinde çok güzel bir çiçek filizlendi. Bazı öykülerimiz iyi ki var.
İnanın bana iyi ki var…
Şimdi kendi hayatınıza bakın ve içinizde bu olayı neden yaşıyorum sorusunu sormaktan daha çok, bu iş nereye çıkacak sorusunu sorarak tebessüm edin.
Olması gereken en güzel şekliyle oluyor.
Hiç bir şeyin önüne geçemiyorsunuz.
Güzel bir hafta diliyorum hepinize.